Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Вы настоящий киноман? Проверьте свою внимательность и память! Мы покажем вам фото самых известных домов из фильмов, а вы попробуйте угадать, о какой картине идет речь. Не смотрите ответы раньше времени!
Вопросы
1.
А) Гринч – похититель Рождества
Б) Один дома
В) Рождественские хроники
2.
А) Корпорация монстров
Б) Вверх
В) Тайна Коко
3.
А) Матильда
Б) Гарри Поттер и философский камень
В) Семейка Аддамс
4.
А) Хоббит: Нежданное путешествие
Б) Алиса в Стране чудес
В) Властелин колец: Братство Кольца
5.
А) Сонная лощина
Б) Психо
В) Дом ночных призраков
6.
А) Сквозь снег
Б) Паразиты
В) Олдбой
7.
А) Семейка Аддам
Б) Битлджус
В) Призрак дома на холме
Ответы
1. Б) Один дома
2. Б) Вверх
3. Б) Гарри Поттер и философский камень
4. В) Властелин колец: Братство Кольца
5. Б) Психо
6. Б) Паразиты
7. А) Семейка Аддамс
Результаты
7 из 7: Вы – настоящий кино-архитектор! Ваша память на детали достойна Оскара.
5-6 из 7: Отличный результат! Вы явно любите кино и разбираетесь в нем.
3-4 из 7: Неплохо, но есть куда стремиться! Продолжайте смотреть хорошие фильмы.
0-2 из 7: Похоже, пора пересмотреть классику и обратить внимание на декорации!