Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?
187

Кино давно стало частью нашей жизни, и порой мы помним не только героев и сюжеты, но и декорации – особенно дома, которые становятся почти отдельными персонажами. Некоторые из них настолько культовые, что их силуэты узнаешь сразу.

Вы настоящий киноман? Проверьте свою внимательность и память! Мы покажем вам фото самых известных домов из фильмов, а вы попробуйте угадать, о какой картине идет речь. Не смотрите ответы раньше времени!

Вопросы

1. Фото: кадр из кинофильма

А) Гринч – похититель Рождества

Б) Один дома

В) Рождественские хроники

2. Фото: кадр из кинофильма

А) Корпорация монстров

Б) Вверх

В) Тайна Коко

3. Фото: кадр из кинофильма

А) Матильда

Б) Гарри Поттер и философский камень

В) Семейка Аддамс

4. Фото: кадр из кинофильма

А) Хоббит: Нежданное путешествие

Б) Алиса в Стране чудес

В) Властелин колец: Братство Кольца

5. Фото: кадр из кинофильма

А) Сонная лощина

Б) Психо

В) Дом ночных призраков

6. Фото: кадр из кинофильма

А) Сквозь снег

Б) Паразиты

В) Олдбой

7. Фото: кадр из кинофильма

А) Семейка Аддам

Б) Битлджус

В) Призрак дома на холме

Ответы

1. Б) Один дома

2. Б) Вверх

3. Б) Гарри Поттер и философский камень

4. В) Властелин колец: Братство Кольца

5. Б) Психо

6. Б) Паразиты

7. А) Семейка Аддамс

Результаты

7 из 7: Вы – настоящий кино-архитектор! Ваша память на детали достойна Оскара.

5-6 из 7: Отличный результат! Вы явно любите кино и разбираетесь в нем.

3-4 из 7: Неплохо, но есть куда стремиться! Продолжайте смотреть хорошие фильмы.

0-2 из 7: Похоже, пора пересмотреть классику и обратить внимание на декорации!

12 сентября 2025, 21:03
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

