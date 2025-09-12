Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Пятница 12 сентября

Пятница 12 сентября

20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки
Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки

Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки
125

Вам кажется, что шикарный интерьер – это удел богатых? Спешим вас разуверить: секрет кроется не в ценнике, а в умелых дизайнерских приемах, которые доступны каждому.

Откроем вам главный секрет профессиональных дизайнеров: роскошный вид интерьеру придают не самые дорогие предметы мебели, а продуманные детали и грамотные решения. И самое приятное — многие из этих "волшебных палочек" обойдутся вам буквально в копейки, а то и вовсе бесплатно.

Мы собрали 5 дизайнерских хитростей, которые преобразят ваш дом, создав ощущение дороговизны и продуманности, даже если вы не готовы тратить целое состояние.

Многоуровневое освещение: больше света – больше шика

Фото: freepik.com

Дизайнеры никогда не ограничиваются одним источником света. Они используют комбинацию из нескольких типов освещения: основное (люстра), рабочее (настольные лампы, торшеры) и акцентное (подсветка картин, полок). Это создает объем, игру теней и позволяет зонировать пространство, что всегда выглядит дорого.

Вместо дорогих светильников используйте простые, но стильные лампы из масс-маркета. Добавьте светодиодную ленту для подсветки, недорогие бра или торшер. Главное — использовать лампочки с теплым светом (2700-3000К), которые создают уютную и “дорогую” атмосферу.

Монохромная или гармоничная палитра: спокойствие и элегантность

Фото: freepik.com

Дорогой интерьер редко бывает пестрым. Дизайнеры выбирают спокойную, часто монохромную или гармоничную палитру из 2-3 основных цветов, преимущественно нейтральных оттенков (бежевый, серый, белый, молочный). Это создает ощущение единства, простора и элегантности. Яркие акценты добавляются точечно, чтобы не перегружать пространство.

Если у вас уже есть яркая мебель, сбалансируйте ее нейтральными стенами и текстилем. Если стены нейтральные, добавьте подушки или пледы в одной цветовой гамме, но разных фактур. Это создаст глубину без хаоса. Недорогая краска нужного оттенка преобразит комнату до неузнаваемости.

Крупные комнатные растения: живой акцент роскоши

Фото: freepik.com

Ничто так не добавляет интерьеру статуса и свежести, как крупные, ухоженные комнатные растения. Большое растение в красивом (даже если недорогом) горшке мгновенно привлекает внимание, заполняет пустое пространство и создает ощущение "дышащего" интерьера.

Вместо покупки дорогой пальмы, присмотритесь к фикусам, монстерам или замиокулькасам. Они сравнительно неприхотливы и быстро растут. Купите недорогой, но лаконичный горшок или кашпо (можно покрасить старый). Разместите его в углу комнаты или рядом с диваном. Эффект "вау" гарантирован.

Качественный текстиль: бархат, лен и никаких дешевых штор

Фото: freepik.com

Текстиль играет огромную роль в восприятии интерьера. Дешевые, мятые, короткие шторы или синтетические, блестящие подушки мгновенно удешевляют вид. Дизайнеры выбирают натуральные или качественно имитирующие их ткани: лен, хлопок, бархат, велюр. Шторы должны быть до пола и достаточно объемными.

Не обязательно покупать дорогие шторы. Можно найти красивые плотные ткани по акции или сшить шторы самостоятельно из льна или плотного хлопка. Для подушек выбирайте чехлы из фактурных тканей, избегайте слишком ярких принтов. Хороший плед, небрежно наброшенный на диван, добавит уюта и "дороговизны".

Искусство минимализма и "правильные" детали

Фото: freepik.com

Перегруженный вещами интерьер всегда выглядит захламленным и дешевым. Дизайнеры придерживаются принципа "меньше, но лучше". Вместо множества мелких безделушек, выбирают несколько акцентных, осмысленных предметов. Вакуумная чистота и порядок – это основа дорогого вида.

Главная хитрость — избавиться от беспорядка. Проведите ревизию и уберите все лишнее. Для "декора" используйте стопку красиво сложенных книг, пару свечей, одну-две фотографии в лаконичных рамках. Золотое правило: каждая вещь должна иметь свое место и цель. Чистые поверхности и отсутствие пыли — это уже половина успеха.

Создать дорогой и стильный интерьер порой проще и дешевле, чем кажется. Откажитесь от погони за брендами, сосредоточьтесь на продуманных решениях, используйте эти дизайнерские хитрости, и ваша квартира будет выглядеть так, будто над ней поработал профессионал.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 20:27
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

