Пятница 12 сентября

Пятница 12 сентября
Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт

Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт
193

Оказывается, мы выбрасываем настоящие "сокровища", способные преобразить наш дом.

Эти 7 вещей, казалось бы, бесполезны, но с их помощью вы сможете решить множество бытовых проблем, сэкономить деньги и почувствовать себя настоящим домашним волшебником.

1. Использованные чайные пакетики

Одноразовый мусор, который сразу летит в корзину после чаепития.

Бабушки знали, что в них еще есть сила. Сушеные чайные пакетики — отличный поглотитель запахов. Положите несколько в холодильник, в обувь или в платяной шкаф. Они освежат воздух и уберут неприятные ароматы. Также теплые влажные пакетики можно прикладывать к уставшим глазам для снятия отеков, а остывшим настоем поливать комнатные растения – это прекрасное удобрение!

2. Картонные втулки от туалетной бумаги или бумажных полотенец

Никому не нужный цилиндр из картона.

Эти втулки – идеальные органайзеры. С их помощью можно аккуратно свернуть и хранить провода, кабели, гирлянды, чтобы они не запутывались. Сложите их вертикально в коробку — получится отличный пенал для кисточек, карандашей или даже пакетов с семенами для рассады.

3. Кофейная гуща

Остаток от утреннего кофе, который тут же отправляется в раковину.

Запах кофе отпугивает насекомых. Высушенную гущу можно рассыпать вокруг растений, чтобы отпугнуть муравьев и слизней. Это также прекрасный натуральный скраб для тела (смешайте с оливковым маслом) и отличный удобрение для растений (особенно для роз и азалий, которые любят кислую почву). Кроме того, она прекрасно нейтрализует запахи в холодильнике или на руках после чистки чеснока.

4. Лимонные и апельсиновые корки

После того как вы съели фрукт, корки сразу в мусор.

Цитрусовые корки – мощное натуральное чистящее средство и ароматизатор. Настаивайте их в уксусе несколько недель, и у вас получится универсальный, экологичный и ароматный очиститель для дома. Положите сушеные корки в тканевые мешочки и развесьте в шкафу – они отпугнут моль и наполнят комнату свежим ароматом.

5. Старые газеты или ненужные журналы

Максимально бесполезная макулатура.

Хитрость из прошлого: Газеты — это целая фабрика по наведению порядка! Они идеально подходят для мытья окон и зеркал без разводов (в отличие от тряпок). Скомканные газеты, положенные внутрь обуви, прекрасно впитывают влагу и сохраняют форму. А если у вас есть дача, газеты можно использовать как мульчу, чтобы бороться с сорняками.

6. Пластиковые крышки от бутылок

Мелкий пластиковый мусор.

Маленькие, но крепкие крышки могут стать вашими незаменимыми помощниками. Используйте их как мини-подставки под горячие чашки, чтобы не оставлять следов на мебели. Если собрать несколько, их можно склеить для создания необычных поделок или даже импровизированной подставки для телефона. А в дальних поездках они могут послужить временной подставкой для тюбиков с зубной пастой или кремом, чтобы те не катались.

7. Обмылки (остатки мыла)

Слишком маленькие, чтобы ими пользоваться, только место занимают.

Никогда не выбрасывайте обмылки. Собирайте их в специальный мешочек из ткани или капрона — получится удобная мочалка, которая будет отлично пениться и не даст ни одной крошке пропасть зря. Обмылком можно натереть кромку двери, чтобы она перестала скрипеть, или смазать заевший замок. А если их растопить и добавить немного воды, получится жидкое мыло.

Задумайтесь, прежде чем отправить что-то в мусорное ведро. Возможно, этот "бесполезный" предмет — это целое сокровище, которое наши предки умело использовали, чтобы сделать жизнь проще, чище и экономичнее. Откройте для себя эти хитрости и дайте вещам вторую жизнь.

12 сентября 2025, 19:21
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

