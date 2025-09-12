Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию

Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Пятница 12 сентября

18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию

Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию
151

Многие из нас до сих пор живут с устаревшими страхами и исключают из рациона продукты, которые на самом деле могут быть невероятно полезны.

Если вы следите за своим питанием, возможно, вы уже отказались от этих трех "запрещенных" продуктов. Но готовы ли вы к сюрпризу?

Научные исследования последних лет полностью реабилитировали их, превратив из “врагов” фигуры в настоящих союзников, способных поддержать вашу энергию и вернуть ощущение молодости.

Яйца: белковая бомба, а не холестериновый ужас

Долгие годы яйца были под запретом из-за высокого содержания холестерина. Считалось, что они напрямую приводят к проблемам с сердцем и сосудами.

Современные исследования доказали, что пищевой холестерин из яиц лишь незначительно влияет на уровень холестерина в крови у большинства здоровых людей. Гораздо больший вред наносят трансжиры и избыток сахара.

Яйца — это эталонный источник полноценного белка, который легко усваивается. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, витамины D, B12, холин (важный для работы мозга и печени), а также лютеин и зеаксантин, которые защищают зрение.

Регулярное употребление яиц (в умеренных количествах) связывают с улучшением когнитивных функций и даже поддержанием жизненной энергии.

1-2 яйца в день для большинства здоровых людей — это отличный завтрак или дополнение к любому приему пищи.

Сливочное масло: источник полезных жиров, а не “враг” фигуры

В эпоху повального увлечения обезжиренными продуктами сливочное масло было объявлено одним из главных виновников лишнего веса и сердечно-сосудистых затруднений. Нас убеждали переходить на маргарин и растительные спреды.

Демонизация натуральных жиров была одной из величайших ошибок диетологии XX века. В то время как маргарин и частично гидрогенизированные масла оказались источником вредных трансжиров, настоящее сливочное масло реабилитировано.

Натуральное сливочное масло (желательно от коров травяного откорма) содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K2. Витамин K2 особенно важен для здоровья костей и сердца. Оно также содержит бутират — короткоцепочечную жировую кислоту, которая питает клетки кишечника и обладает противовоспалительными свойствами. В умеренных количествах сливочное масло полезно для гормонального фона и усвоения других питательных веществ, помогая поддерживать молодость клеток.

Добавляйте небольшое количество сливочного масла в каши, используйте для приготовления омлетов или просто намазывайте на цельнозерновой хлеб. Главное — знать меру.

Кофе: защитник от усталости, а не просто "бодрящий" напиток

Кофе связывали с нервозностью, бессонницей, повышенным давлением и даже проблемами с сердцем. Многих отговаривали от употребления кофе вообще.

Десятки новых исследований показали, что умеренное потребление кофе (3-4 чашки в день) не только безопасно для большинства здоровых людей, но и приносит значительную пользу для общего самочувствия.

Кофе — один из богатейших источников антиоксидантов в западном рационе. Он может снижать риск развития некоторых хронических состояний, улучшать функции печени, а также когнитивные функции, память и настроение, даря заряд бодрости и продлевая активную жизнь.

Наслаждайтесь своим утренним кофе, но следите за реакцией организма. Если вы чувствительны к кофеину, старайтесь пить его в первой половине дня. Избегайте слишком большого количества сахара и сиропов, чтобы не нивелировать пользу.

Мифы о вреде этих продуктов оказались лишь мифами. Современная наука призывает нас пересмотреть свои убеждения и включить яйца, сливочное масло и кофе (в разумных пределах) в свой рацион. Они не только вкусны, но и являются мощными инструментами для поддержания здоровья, жизненного тонуса, молодости и энергии.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 18:14
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе

Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность

Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность
Секрет продуктивного утра не в раннем подъеме, а в неочевидных действиях, о которых вам никто не рассказывает. Чтобы быть продуктивным, вовсе не обязательно пытать себя ранними подъемами.

Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей

Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей
Забудьте о стереотипах и сложных логистических цепочках. В то время как одни продолжают ностальгировать по далеким берегам, другие открывают для себя совершенно новую Россию – страну, где морской отдых стал не просто доступным, но и по-настоящему комфортным, интересным и, порой, гораздо более душевным, чем заграничные аналоги. За последние годы многие регионы совершили настоящий прорыв в развитии туристической инфраструктуры.

7 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла

7 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла
Зависть – это яд, который отравляет дружбу и родственные узы, но завистники редко действуют в открытую, предпочитая наносить удары исподтишка. Наверное, каждому знакомо это неприятное, скребущее на душе чувство.

Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию

Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию
Эмма Хеминг Уиллис связывает первые признаки деменции мужа, актера Брюса Уиллиса, с травмой слуха, полученной на съемках "Крепкого орешка". В своей книге она рассказывает, как потеря слуха маскировала симптомы тяжелого заболевания. Потеря слуха как маскировка болезни Съемки "Крепкого орешка" в 1988 году стали для Брюса Уиллиса не только карьерным прорывом, но и причиной серьезных проблем со здоровьем.

"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым

"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым
Сегодня жизнь Алсу полна ярких событий и активных выступлений. Она востребована и радует поклонников новыми проектами. Однако совсем недавно ее жизнь была иной.

Выбор читателей

11/09ЧтвВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 11/09ЧтвОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 11/09Чтв"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 11/09ЧтвВладел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР