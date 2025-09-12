Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность

Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Пятница 12 сентября

17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность

Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность
55

Секрет продуктивного утра не в раннем подъеме, а в неочевидных действиях, о которых вам никто не рассказывает.

Чтобы быть продуктивным, вовсе не обязательно пытать себя ранними подъемами. На самом деле, гораздо важнее не когда вы встаете, а как вы начинаете свой день.

Есть три неочевидные утренние привычки, которые не требуют жертв и способны кардинально изменить вашу продуктивность. И почему о них молчат все коучи? Потому что они просты и не продаются.

1. Отложенный "вход" в цифровой мир

Ошибка: сразу хвататься за телефон, проверять почту, новости и соцсети.

При пробуждении мы тянемся к смартфону, и лавина информации, задач и чужих проблем обрушивается на мозг. Он еще не проснулся, а уже перегружен и испытывает стресс.

  • Дайте своему мозгу проснуться естественно. Отложите проверку телефона, почты и новостей хотя бы на 30 минут, а лучше на час. Этот буфер позволяет мозгу включиться без лишнего стресса, дает время на собственные мысли и настрой.
  • Посмотрите в окно, выпейте стакан воды, сделайте легкую растяжку, просто посидите в тишине или с чашкой кофе. Сфокусируйтесь на своих ощущениях, а не на чужих уведомлениях.

2. Отложить сложные задачи ради "маленькой победы"

Ошибка: сразу бросайтесь на самые сложные задачи дня.

Начать день с крупной и сложной задачи — это стресс и часто откладывание. А что, если сначала совершить "маленькую победу"?

  • Выполните одно-два совсем небольших, но завершенных дела, которые дают моментальное чувство выполненного долга. Это может быть заправленная постель, помытая чашка, составленный список из 3 главных задач на день, полив цветов. Это создает положительный эмоциональный фон и дает импульс к действию.
  • Выберите что-то, что занимает 2-5 минут и дает видимый результат. Мозг получает порцию дофамина от завершенного дела, и вы чувствуете себя более компетентным и готовым к новым вызовам.

3. Определить главную задачу

Ошибка: составляете длинный список дел.

Большие списки дел парализуют. Когда задач много, мозг теряется и начинает прокрастинировать. Вместо этого, позаимствуйте у стоиков идею сосредоточения на главном.

  • После того, как вы отложили телефон и одержали "маленькую победу", выделите 5-10 минут, чтобы определить ОДНУ самую важную задачу на день. Это должна быть задача, продвижение которой максимально приблизит вас к цели или снимет самый большой груз.
  • Запишите эту задачу. Не нужно расписывать весь день, просто сфокусируйтесь на этом одном, ключевом действии. Это убирает тревогу и дает четкий вектор, куда направить энергию в первую очередь.

Ранний подъем — лишь один из инструментов, и подходит он не всем. Гораздо важнее качество ваших утренних ритуалов. Эти привычки не требуют жертвовать сном, но способны сделать ваш день значительно более продуктивным и менее стрессовым.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 17:13
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"• Требует проверки

По теме

Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано?

Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей

Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей
Забудьте о стереотипах и сложных логистических цепочках. В то время как одни продолжают ностальгировать по далеким берегам, другие открывают для себя совершенно новую Россию – страну, где морской отдых стал не просто доступным, но и по-настоящему комфортным, интересным и, порой, гораздо более душевным, чем заграничные аналоги. За последние годы многие регионы совершили настоящий прорыв в развитии туристической инфраструктуры.

7 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла

7 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла
Зависть – это яд, который отравляет дружбу и родственные узы, но завистники редко действуют в открытую, предпочитая наносить удары исподтишка. Наверное, каждому знакомо это неприятное, скребущее на душе чувство.

Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию

Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию
Эмма Хеминг Уиллис связывает первые признаки деменции мужа, актера Брюса Уиллиса, с травмой слуха, полученной на съемках "Крепкого орешка". В своей книге она рассказывает, как потеря слуха маскировала симптомы тяжелого заболевания. Потеря слуха как маскировка болезни Съемки "Крепкого орешка" в 1988 году стали для Брюса Уиллиса не только карьерным прорывом, но и причиной серьезных проблем со здоровьем.

"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым

"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым
Сегодня жизнь Алсу полна ярких событий и активных выступлений. Она востребована и радует поклонников новыми проектами. Однако совсем недавно ее жизнь была иной.

Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство

Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство
Мессенджеры превратились в цифровые хранилища жизни: семейные фотографии, рабочие документы, личные переписки и даже сканы паспортов.. Но этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Возникает вопрос, как обезопасить себя от постороннего вмешательства? Хорошая новость: большинство рисков можно устранить за 20 минут без потери удобства.

Выбор читателей

11/09ЧтвВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 11/09ЧтвОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 11/09Чтв"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 11/09ЧтвВладел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР