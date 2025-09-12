Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию

Эмма Хеминг Уиллис связывает первые признаки деменции мужа, актера Брюса Уиллиса, с травмой слуха, полученной на съемках "Крепкого орешка". В своей книге она рассказывает, как потеря слуха маскировала симптомы тяжелого заболевания.

Потеря слуха как маскировка болезни

Съемки "Крепкого орешка" в 1988 году стали для Брюса Уиллиса не только карьерным прорывом, но и причиной серьезных проблем со здоровьем. Во время работы над фильмом актеру пришлось стрелять из пистолета в условиях, где не использовались средства защиты слуха.

Это привело к значительной потере слуха, особенно на одно ухо. Эмма Хеминг Уиллис, вспоминая те годы, отмечала, что изначально связывала странности в поведении мужа с этой травмой. Когда он стал реже участвовать в разговорах или казался отстраненным за семейным ужином, она предполагала, что он просто не слышит.

Такое объяснение казалось логичным, ведь слух Брюса действительно ухудшался с возрастом. Но со временем стало ясно, что дело не только в этом. Проблемы с общением и изменения в поведении указывали на более серьезные процессы, которые позже определили как лобно-височную деменцию.

Первые признаки

Эмма заметила, что Брюс начал меняться. Он, всегда любивший проводить время с дочерьми и активно участвовать в семейной жизни, стал чаще "отключаться" от происходящего. Одним из тревожных сигналов стало возвращение заикания, с которым актер боролся еще в юности. В колледже он научился справляться с этим, но теперь речь снова стала затрудненной.

Эти изменения сначала воспринимались как временные трудности в отношениях или последствия усталости. Но интуиция Эммы подсказывала, что происходит что-то более серьезное. В 2022 году врачи диагностировали у Брюса афазию — нарушение речи, затрудняющее понимание и выражение мыслей. Спустя год диагноз уточнили: лобно-височная деменция, редкое заболевание, поражающее лобные и височные доли мозга, ответственные за поведение, речь и движение.

Что такое лобно-височная деменция?

Это группа заболеваний, которые чаще всего поражают людей в возрасте от 45 до 64 лет. По данным медицинских источников, она составляет около 60% случаев деменции у этой возрастной группы. Основные симптомы включают:

Изменения в поведении и личности;

Трудности с речью и пониманием;

Снижение эмпатии и социальной активности;

Проблемы с движением (в некоторых случаях).

Заболевание прогрессирует, и средняя продолжительность жизни после появления симптомов составляет 7–13 лет.

Жизнь после диагноза

Диагноз стал переломным моментом для семьи Уиллиса. Эмма признается, что изначально чувствовала себя одинокой и растерянной. Информации о лобно-височной деменции было мало, и единственным ресурсом оказалась тонкая брошюра от врачей. Чтобы справиться, она начала искать ответы самостоятельно, обращаясь к специалистам и изучая опыт других людей.

В книге "Неожиданное путешествие" Эмма делится не только личной историей, но и практическими советами для тех, кто ухаживает за близкими с подобными диагнозами.