Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство

Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Пятница 12 сентября

15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство

Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство
139

Мессенджеры превратились в цифровые хранилища жизни: семейные фотографии, рабочие документы, личные переписки и даже сканы паспортов.. Но этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Возникает вопрос, как обезопасить себя от постороннего вмешательства?

Хорошая новость: большинство рисков можно устранить за 20 минут без потери удобства. Это руководство предлагает пошаговый план — от быстрой настройки за 10 минут до детального анализа популярных мессенджеров.

Экспресс-настройка за 10 минут: базовая защита

Когда времени мало, эти шаги помогут быстро закрыть основные уязвимости и минимизировать утечку данных.

  • Геолокация: установить режим "Только при использовании" или полностью запретить. Отключить точную геопозицию.
  • Контакты: запретить постоянную синхронизацию адресной книги. Добавлять собеседников вручную по номеру, никнейму или QR-коду.
  • Микрофон и камера: разрешать доступ только в момент использования, без фоновой активности.
  • Фото и файлы: предоставлять разовый доступ к конкретным файлам. Документы отправлять через функцию "как документ".
  • Экран блокировки: скрыть текст входящих сообщений, отображать только факт уведомления.
  • Двухфакторная аутентификация: обязательно включить PIN-код для входа в приложение.
  • Облачные резервные копии: либо зашифровать, либо отключить.
  • Активные сессии: удалить неиспользуемые устройства и веб-входы.

Системные разрешения: где искать и как настраивать?

Ключевое правило — минимизировать доступ по умолчанию, предоставляя разрешения временно по необходимости. Это снижает риски и дисциплинирует приложения. Фото: Freepik

Android: управление разрешениями

Настройки находятся в разделе "Настройки → Конфиденциальность → Диспетчер разрешений" или "Настройки → Приложения → [название мессенджера] → Разрешения". Рекомендации.

  • Местоположение: выбрать "Только при использовании" или "Запрещено". Отключить "Точная геолокация".
  • Контакты: запретить. Разрешать разово при необходимости импорта.
  • Микрофон и камера: доступ только во время использования, фоновый режим отключен.
  • Фото и видео: разрешать доступ к отдельным файлам, а не всей галерее.
  • Уведомления: включить, но запретить предпросмотр содержимого на заблокированном экране.

iOS: точечный контроль

Настройки находятся в разделе "Настройки → Конфиденциальность и безопасность".

Основные пункты.

  • Фото: выбрать "Выбранные фото" и предоставлять доступ к конкретным изображениям.
  • Геолокация: установить "При использовании", отключить "Точная геолокация".
  • Контакты: запретить, если мессенджер работает без синхронизации телефонной книги.
  • Уведомления: настроить отображение миниатюр на "Если разблокирован" или "Никогда".
  • Настройка популярных мессенджеров: шаг за шагом
  • Системные ограничения — лишь часть работы. Настройки внутри приложений не менее важны. Фото: Freepik

WhatsApp

С 97 миллионами пользователей в России WhatsApp остается лидером. Плюс — сквозное шифрование чатов. Минус — незашифрованные облачные резервные копии.

Приватность: в разделе "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность" установить для пунктов "Последний раз в сети", "Фото профиля", "Информация", "Статус" значение "Мои контакты" или "Никто".

  • Двухэтапная проверка: включить PIN-код.
  • Резервные копии: в "Настройки → Чаты → Резервная копия" включить шифрование и сохранить ключ.
  • Группы: ограничить добавление в группы, для важных чатов использовать исчезающие сообщения.

Telegram

Telegram насчитывает более 100 миллионов пользователей в России, прибавив 6,85 миллиона за год. Обычные чаты хранятся на серверах, сквозное шифрование доступно только в секретных чатах.

Конфиденциальность: в "Настройки → Конфиденциальность" ограничить видимость "Последней активности", "Фото профиля", звонков и добавления в группы.

  • Активные сессии: регулярно проверять и закрывать лишние в разделе "Устройства".
  • Код-пароль: включить блокировку приложения и скрытие содержимого в переключателе задач.
  • Медиафайлы: отключить автосохранение в галерею устройства.

MAX: российский ответ WeChat

MAX от VK, с аудиторией более 30 миллионов, активно продвигается как национальная платформа с интеграцией госуслуг и платежей. С 1 сентября 2025 года обязателен для предустановки на устройства в России.

Системные разрешения: геолокация — "при использовании" или запрещена; контакты — запрещены; микрофон/камера — только при использовании; фото — доступ к выбранным файлам; уведомления — без предпросмотра.

  • Локальная защита: включить PIN или биометрию, скрыть содержимое уведомлений.
  • Видимость профиля: ограничить добавление в чаты, отключить автосохранение медиа.
  • Активные сессии: использовать только доверенные устройства, закрывать неактивные.
  • Чувствительная информация: удалять геометки из фото, использовать исчезающие сообщения, если доступны.

Совет: для госуслуг или платежей в MAX стоит завести отдельный профиль с минимальными разрешениями и без доступа к контактам.

Разумный подход к приватности

Настройка мессенджеров для защиты данных — это не про отказ от удобства, а про баланс. Большинство шагов займут 20–30 минут, но значительно сократят утечку информации. Ключевое правило: минимум разрешений по умолчанию, временный доступ по необходимости. Современные мессенджеры достаточно гибки, чтобы работать комфортно даже при строгих настройках.

Идеальной защиты не существует, но 80% угроз устраняются простыми действиями. Остальное требует профессиональных решений в области информационной безопасности, выходящих за рамки настройки приложений.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 14:00
Фото: Freepik
Securitylab.ru✓ Надежный источник

По теме

Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах

Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый

Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию

Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию
Эмма Хеминг Уиллис связывает первые признаки деменции мужа, актера Брюса Уиллиса, с травмой слуха, полученной на съемках "Крепкого орешка". В своей книге она рассказывает, как потеря слуха маскировала симптомы тяжелого заболевания. Потеря слуха как маскировка болезни Съемки "Крепкого орешка" в 1988 году стали для Брюса Уиллиса не только карьерным прорывом, но и причиной серьезных проблем со здоровьем.

"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым

"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым
Сегодня жизнь Алсу полна ярких событий и активных выступлений. Она востребована и радует поклонников новыми проектами. Однако совсем недавно ее жизнь была иной.

Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше

Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше
С наступлением зимнего сезона россияне активно начинают планировать свои новогодние каникулы. По данным различных туристических сервисов, объем бронирований на отдых в зимние праздники увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Э Это свидетельствует о значительном росте интереса к путешествиям, как за границу, так и внутри страны.

Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес

Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес
На недавней 38-й Московской книжной ярмарке особое внимание привлекла презентация дебютной книги актера, музыканта и теперь поэта Алексея Воробьева. Его роман "Письмо в прошлое", вышедший в издательстве "Бомбора", стал для него важным этапом в жизни.

Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским

Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским
Проблема выпирающего живота знакома многим, но часто причины остаются непонятными. Оказывается, ключ к решению скрыт не только в физических упражнениях, но и в правильном питании и режиме питья. Врач-гастроэнтеролог Лиза Афинская раскрывает эффективные методы, которые помогут уменьшить объем талии без радикальных диет и лишних усилий. Кто такая Лиза Афинская и почему стоит прислушаться к ее советам? Лиза Афинская — практикующий врач в области гастроэнтерологии.

Выбор читателей

11/09ЧтвВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 11/09ЧтвОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 11/09Чтв"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 10/09Срд"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию