Пятница 12 сентября

12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес
Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес

Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес
83

На недавней 38-й Московской книжной ярмарке особое внимание привлекла презентация дебютной книги актера, музыканта и теперь поэта Алексея Воробьева.

Его роман "Письмо в прошлое", вышедший в издательстве "Бомбора", стал для него важным этапом в жизни. Алексей поделился своими размышлениями о процессе написания, о любви, ответственности и о том, как стихи могут превратиться в песни.

Идея автобиографической поэмы

Воробьев рассказал о том, как появилась идея написать автобиографическую поэму. "Никогда не думал, что буду сидеть и рассказывать о своей книге," — признался он. Пение стало для него привычным занятием, но открытие души на страницах было новым опытом. "Я ощутил необходимость высказать то, что накопилось," — добавил актер.

Алексей описал свои мечты об уединении во время написания книги. "Мне захотелось уйти в лес, купить маленький домик на 'глухой опушке'," — сказал он. Однако процесс оказался совершенно иным: "60-70% стихов я написал на бегу, на беговой дорожке или во время пробежек." Это удивительное открытие показало ему, что вдохновение приходит в движении, отмечает женский журнал Клео.ру.

Личное высказывание

"Письмо в прошлое" стало личным высказыванием о любви и поиске смысла жизни. Алексей отметил, что процесс написания был сложнее, чем создание музыки. "Стихи требуют глубокой душевной работы," — подчеркнул он. Каждый стих стал результатом серьезных размышлений и эмоциональных переживаний.

Мистика написания

Процесс создания книги обрел неожиданный поворот. "После завершения последней главы все, что я написал, стало материализовываться," — поделился Алексей. События из книги начали происходить в его жизни, что стало для него удивительным и даже пугающим опытом. Он осознал, что его вымысел стал частью реальности.

Алексей открыл для себя новую роль — роль мужа и отца. "До 37 лет я жил и порой не понимал, куда двигаюсь," — признался он. В книге он описал момент, когда герой принимает ответственность за жизнь другого человека. Это осознание принесло ему смысл жизни. "Я женился! У меня есть дочь!" — с радостью сообщил актер.

Алексей Воробьев стал не только успешным артистом, но и автором произведения, которое затрагивает глубокие темы любви, ответственности и самопознания. Его книга "Письмо в прошлое" — это не только творческий эксперимент, но и важный шаг на пути к пониманию себя и своего места в мире.

12 сентября 2025, 12:59
Алексей Воробьев. Кадр: программа Сергея Майорова "Однажды"
Клео.ру✓ Надежный источник

