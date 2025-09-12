С наступлением зимнего сезона россияне активно начинают планировать свои новогодние каникулы. По данным различных туристических сервисов, объем бронирований на отдых в зимние праздники увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Э

Это свидетельствует о значительном росте интереса к путешествиям, как за границу, так и внутри страны. Средняя стоимость туров на начало января возросла на 10-25% в зависимости от направления, что также говорит о повышении спроса и готовности россиян инвестировать в свои праздники.

Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд стали одними из самых популярных направлений для отдыха за границей. Внутри страны туристы проявляют интерес к таким регионам, как Москва, Санкт-Петербург и Карелия. Эксперты связывают рост спроса с желанием россиян оптимизировать свои расходы на перелеты и проживание, что особенно актуально в условиях экономической неопределенности.

Куда россияне полетят в новогодние каникулы

Согласно информации от сервиса "Слетать.ру", количество заявок на отдых в период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января 2026 года увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. В частности, наблюдается значительный рост интереса к Таиланду — на 63,8%, а к Мальдивам — почти на 27%. Выросли также заявки на поездки во Вьетнам — почти в пять раз, в Египет — в 3,3 раза и в ОАЭ — в 2,2 раза.

Кроме того, наблюдается растущий интерес к таким странам, как Армения, Индия, Катар, Малайзия, Маврикий и Филиппины. Однако стоит отметить, что интерес к поездкам в Азербайджан и Францию начал снижаться, что может быть связано с изменением предпочтений туристов.

Внутренний туризм также демонстрирует активность: Карелия, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва и Калининград вошли в топ популярных направлений для отдыха. Особенно востребованы туры в Великий Устюг — родину Деда Мороза. Сервис «Яндекс Путешествия» сообщает о росте популярности Карачаево-Черкесии и Сочи, где на этот город пришлось 40% всех бронирований.

Как меняются туры

Туристы начали бронировать свои поездки на новогодние праздники гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Если в прошлом году бронирование начиналось в сентябре, то в этом году активность наблюдается уже с мая-июня. Эмиль Зиядинов, директор по развитию партнерской сети сервиса "Туту", отмечает, что россияне чаще выбирают зарубежные направления.

Интерес к ОАЭ продолжает расти. Ожидается также увеличение спроса на туры в Китай благодаря безвизовому режиму. В "Яндекс Путешествиях" сообщают о 2%-ом росте спроса на поездки во Вьетнам. Сервис "Островок" фиксирует двукратный рост интереса к жилью в Казахстане и Армении. В Грузии спрос на проживание увеличился на 51%, в Турции — на 40%, а в Белоруссии — на 22%.

По данным OneTwoTrip, почти 70% всех авиазаказов приходятся на зарубежные страны, что на 45% превышает показатели прошлого года. Это свидетельствует о том, что россияне все больше стремятся открывать для себя новые горизонты и исследовать мир.

Можно сделать вывод о том, что наблюдается явная тенденция к увеличению спроса на новогодние туры среди россиян. Раннее бронирование становится нормой, что позволяет избежать проблем с размещением и перелетами во время праздничного сезона. Увеличение цен на туры также не останавливает туристов, которые готовы инвестировать в качественный отдых.