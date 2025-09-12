Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Пятница 12 сентября

Пятница 12 сентября
Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника

Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника
96

В ночь на 10 сентября 2025 года во Всеволожском районе Ленинградской области произошла трагедия, унесшая жизнь выдающегося советского лыжника Сергея Сокарева. Пожар в гаражном кооперативе деревни Ненимяки стал роковым для 68-летнего спортсмена.

Пожар, унесший жизнь чемпиона

Пожар в деревне Ненимяки начался около полуночи 9 сентября. Огонь стремительно распространился по деревянным конструкциям гаражного кооператива, охватив площадь более 300 квадратных метров. По данным аварийно-спасательной службы Ленинградской области, пламя полностью уничтожило шесть гаражей размером 3х6 метров каждый, а еще семь получили значительные повреждения. В одном из боксов сгорел автомобиль Toyota RAV4, принадлежавший Сергею Сокареву.

На тушение пожара были направлены значительные силы, но справиться с огнем удалось лишь к трем часам ночи 10 сентября. Изначально о жертвах не сообщалось, но позже стало известно, что в одном из гаражей находился Сергей Сокарев. Вместе с ним погибли два его питомца — собаки и кот. Причины возгорания пока не установлены, а обстоятельства трагедии уточняются.

Кто такой Сергей Сокарев?

Сергей Сокарев — фигура, чье имя стало синонимом выносливости и мастерства в лыжном спорте. Его достижения уникальны: он единственный спортсмен в истории СССР и России, сумевший четыре года подряд — с 1981 по 1984 год — побеждать в 70-километровой марафонской гонке на чемпионате страны. Этот рекорд остается непревзойденным, подчеркивая невероятную силу духа и физическую подготовку лыжника. Среди его заслуг.

  • Две победы в международном марафоне "Праздник Севера" в Мурманской области.
  • Бронзовая медаль чемпионата СССР на дистанции 15 километров.
  • Бронза на одном из этапов Кубка мира.

За доминирование на сверхдлинных дистанциях спортивные журналисты и болельщики прозвали Сокарева "королем сверхмарафонов". Его имя стало символом упорства и стремления к совершенству.

Реакция спортивного сообщества

Новость о гибели Сергея Сокарева потрясла всех, кто связан с лыжным спортом. Клуб любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга выразил соболезнования, отметив, что уход спортсмена стал невосполнимой утратой. Коллеги и болельщики вспоминают его как человека исключительной скромности, чья воля и трудолюбие вдохновляли целые поколения.

Наследие "короля сверхмарафонов"

Сергей Сокарев оставил неизгладимый след в истории спорта. Его достижения — это не только медали и титулы, но и пример того, как страсть к делу и преданность могут привести к вершинам, недоступным другим. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто ценит лыжные гонки и их богатую историю.

Ранее мы писали про уход из жизни Геннадия Шаталова — основателя Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards и члена правления Российского союза туриндустрии.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 11:23
Фото: Freepik
Megapolisonline.ru✓ Надежный источник

Чистота – залог здоровья, особенно когда речь идет о постельном белье, а именно – о наволочках. Несмотря на то что это, казалось бы, простая деталь вашего спального набора, многие из нас не уделяют ей должного внимания. Наволочки пачкаются быстрее всего, впитывая кожный жир, пот, отмершие клетки кожи и остатки косметических средств.

На 77-м году жизни ушел из жизни выдающийся деятель, чья преданность хоккею сделала его одной из ключевых фигур в развитии этого вида спорта в Казахстане. Начало пути и вклад в хоккей Владимир Витальевич Пашковский, заслуженный тренер Республики Казахстан и хоккейный функционер, посвятил свою жизнь воспитанию юных талантов и укреплению спортивной культуры в стране.

В современном мире финансовые трудности могут коснуться каждого. Если у должника нет средств для погашения задолженности, это может привести к серьезным последствиям.

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин столкнулись с неприятным инцидентом во время отдыха в Турции. Наглый водитель такси попытался обогатиться за их счет, но благодаря оперативным действиям и вмешательству полиции ситуация разрешилась благополучно. Иосиф Пригожин и Валерия, проводя вечер в одном из стамбульских ресторанов, решили вернуться в отель на такси.

Онемение, боль, отеки суставов – с этими симптомами сталкиваются многие. Почему возникают проблемы с кистями, как их правильно диагностировать и лечить, а главное, как не навредить себе при попытке справиться с болью самостоятельно? Об этом рассказывает доктор медицинских наук ИринаГермановна Чуловская, кистевой хирург с более чем 40-летним опытом работы. Почему кисти рук требуют особого внимания? Кисти рук — одна из самых сложных и функциональных частей тела.

