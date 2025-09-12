Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Пятница 12 сентября

10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем

Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем
113

Онемение, боль, отеки суставов – с этими симптомами сталкиваются многие. Почему возникают проблемы с кистями, как их правильно диагностировать и лечить, а главное, как не навредить себе при попытке справиться с болью самостоятельно? Об этом рассказывает доктор медицинских наук ИринаГермановна Чуловская, кистевой хирург с более чем 40-летним опытом работы.

Почему кисти рук требуют особого внимания?

Кисти рук — одна из самых сложных и функциональных частей тела. Они состоят из множества мелких костей, суставов, связок и нервов, которые работают в тесной взаимосвязи. Постоянная нагрузка, будь то повторяющиеся движения при наборе текста или физическая работа, может привести к воспалениям, травмам или хроническим заболеваниям.

Осенью, когда многие занимаются дачными работами, поток пациентов с обострениями заболеваний кистей заметно возрастает. По словам доктора медицинских наук, доктор медицинских наук, профессора кистевой хирургии Ирины Чуловской с более чем 40-летним опытом работы, игнорирование симптомов или неправильные действия способны усугубить проблему, превратив временный дискомфорт в серьезное заболевание.

Диагностика: первый шаг к правильному лечению

Для точного определения причины боли или дискомфорта в кистях необходима профессиональная диагностика. Современная медицина предлагает несколько методов, которые помогают выявить проблему.

  • Рентгенография. Этот метод обязателен для всех пациентов, так как позволяет оценить состояние костей и выявить возможные переломы или артроз.
  • Ультразвуковое исследование (УЗИ). Показывает состояние мягких тканей, нервов и сосудов, помогая определить причину сдавливания нерва или воспаления.
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Назначаются в сложных случаях, например, при повреждении связок или уточнении костных изменений.
  • Электронейромиография (ЭНМГ). Используется при жалобах на онемение или покалывание, чтобы оценить работу нервов и исключить их повреждение.

Каждый из этих методов подбирается врачом в зависимости от симптомов и анамнеза. Самостоятельно ставить диагноз или игнорировать симптомы не стоит — это может привести к осложнениям.

Первая помощь при боли: что можно сделать дома

Если боль в кистях появилась внезапно, а визит к врачу пока невозможен, важно знать, как облегчить состояние без вреда для здоровья. Прежде всего, необходимо прекратить любую нагрузку на кисть. Продолжение работы, особенно физической, несмотря на дискомфорт, может значительно ухудшить состояние.

Для облегчения симптомов подойдут следующие меры.

  • Противовоспалительные мази. Препараты с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), доступные в аптеках, помогают снять воспаление и боль.
  • Ортезы. Специальные фиксаторы ограничивают подвижность запястья или пальцев, снижая нагрузку на поврежденные ткани.
  • Обезболивающие препараты. При сильной боли можно принять таблетки, но не дольше трех дней без консультации врача.

Важно избегать популярных, но потенциально опасных методов. Например, компрессы с димексидом требуют осторожности: средство нужно разводить в пропорции 1:4 с водой, а перед применением тестировать на здоровом участке кожи. При наличии ран или раздражений на коже компрессы запрещены, так как могут вызвать ожоги или аллергию.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное использование тепла или холода. При остром воспалении помогает холод, а тепловые процедуры могут усилить проблему. В случае хронического дискомфорта тепло иногда приносит облегчение, но только после консультации с врачом.

Лечение: как избежать ненужных рисков

Многие стремятся избежать хирургического вмешательства, надеясь на быстрые и простые решения, такие как гормональные блокады. Но в случае с кистями рук такие инъекции требуют особой осторожности. Неправильное введение препарата может повредить сухожилия или нервы, что приведет к необратимым последствиям. Если блокада все же необходима, она проводится однократно, под контролем УЗИ и только опытным специалистом.

Консервативное лечение, включающее физиотерапию, медикаменты и ортезы, часто оказывается эффективным на ранних стадиях. Однако в некоторых случаях, например при туннельных синдромах, когда нерв сдавливается и быстро теряет функцию, операция становится единственным способом предотвратить необратимые изменения.

Когда операция неизбежна?

Решение о необходимости хирургического вмешательства зависит от диагноза. При остеоартрозе учитывается выраженность симптомов: если боль терпима, а рентген показывает умеренные изменения, врач может предложить консервативное лечение. В случае туннельных синдромов промедление опасно — без своевременной операции функция нерва может не восстановиться полностью.

Современная медицина предлагает эффективные методы хирургического лечения кистей. Например, при ризартрозе (поражении основания большого пальца) проводится суспензопластика, которая устраняет источник боли и восстанавливает подвижность. Эндопротезирование мелких суставов пальцев также успешно применяется, позволяя вернуть функциональность кисти.

Профилактика: как защитить кисти от проблем?

Чтобы избежать заболеваний кистей, достаточно соблюдать несколько простых правил. Регулярные перерывы при монотонной работе, правильная организация рабочего места и своевременное обращение к врачу при первых симптомах помогают предотвратить развитие серьезных патологий. Здоровье кистей рук — это не только вопрос комфорта, но и возможность сохранить активность и качество жизни на долгие годы.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 10:03
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

По теме

Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика

Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения

Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист

Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист
В современном мире финансовые трудности могут коснуться каждого. Если у должника нет средств для погашения задолженности, это может привести к серьезным последствиям.

Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле

Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле
Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин столкнулись с неприятным инцидентом во время отдыха в Турции. Наглый водитель такси попытался обогатиться за их счет, но благодаря оперативным действиям и вмешательству полиции ситуация разрешилась благополучно. Иосиф Пригожин и Валерия, проводя вечер в одном из стамбульских ресторанов, решили вернуться в отель на такси.

Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения

Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения
Хроническая бессонница давно вышла за рамки простой усталости по утрам или раздражительности в течение дня. Современные научные данные подтверждают, что постоянная нехватка ночного отдыха ускоряет процессы старения в мозге, делая его на 3,5 года старше биологического возраста. Об этом говорится в исследовании. Результаты Специалисты из клиники Майо провели наблюдение за 2750 пожилыми людьми на протяжении почти шести лет.

Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю

Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю
Мир искусства понёс тяжелую утрату: не стало выдающейся актрисы Национального театра Карелии Виено Григорьевны Микшиевой, более известной как Виено Кеттунен. Эта новость потрясла поклонников театра и коллег по сцене, оставив в их сердцах глубокую печаль. Творческий путь Виено Григорьевна начала свой путь в искусстве в 1952 году, когда в возрасте 15 лет поступила в студию Карело-Финского драматического театра.

Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь

Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь
Философия Хайяма остается актуальной для современных читателей. Его идеи о ценности каждого мгновения, необходимости внутренней свободы и отказа от чрезмерных амбиций помогают справляться с давлением современного общества. Омар Хайям, персидский ученый и поэт, жил в XI-XII веках и оставил след в математике, астрономии и литературе.

Выбор читателей

11/09ЧтвВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 11/09ЧтвОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 11/09Чтв"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 10/09Срд"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию