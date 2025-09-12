Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения

Хроническая бессонница давно вышла за рамки простой усталости по утрам или раздражительности в течение дня. Современные научные данные подтверждают, что постоянная нехватка ночного отдыха ускоряет процессы старения в мозге, делая его на 3,5 года старше биологического возраста. Об этом говорится в исследовании.

Результаты

Специалисты из клиники Майо провели наблюдение за 2750 пожилыми людьми на протяжении почти шести лет. Среди участников 16 процентов мучились от хронической бессонницы, которая проявлялась проблемами со сном минимум три раза в неделю в течение трех месяцев или дольше.

Анализ выявил тревожные закономерности. У 14 процентов страдающих бессонницей позже появились когнитивные расстройства, включая забывчивость, трудности с концентрацией и повышенную утомляемость, либо полноценная деменция. Даже после учета других факторов риска, таких как возраст или сопутствующие заболевания, бессонница повышала шансы на эти проблемы на 40 процентов. Это соответствует эффекту дополнительного старения мозга на 3,5 года.

Снимки мозга добавили физических доказательств: у тех, кто систематически недосыпал, чаще фиксировались амилоидные бляшки — белковые накопления, ассоциированные с болезнью Альцгеймера, — а также повреждения мелких сосудов в виде гиперинтенсивности белого вещества.

Примечательно, что вред приносит не только дефицит сна, но и его избыток относительно индивидуальной нормы.

Данные из предыдущих работ

Ранние исследования подчеркивают дополнительные аспекты. В 2023 году в рамках Seattle Longitudinal Study установили, что колебания в продолжительности сна — например, пять часов сегодня и девять завтра — представляют большую угрозу, чем стабильный недосып. У лиц с высокой вариабельностью риск когнитивных нарушений возрастал втрое по сравнению с теми, кто придерживался постоянного графика на протяжении лет.

Китайский проект 2025 года, охвативший свыше 7700 взрослых, продемонстрировал обратное: уменьшение симптомов бессонницы со временем замедляло когнитивное угасание в старости.

Исследования 2023–2025 годов связывают нарушения сна с ростом повреждений в белом веществе мозга, отвечающем за межотделочные связи, и уменьшением объема гиппокампа — структуры, критической для памяти.

Мнение эксперта по долголетию

Алексей Москалев, доктор биологических наук и профессор РАН, специализирующийся на активном долголетии и защите от старения, подчеркивает в своем канале "Путь долгожителя" фундаментальную роль сна и циркадных ритмов в поддержании здоровья. Нарушение биологических часов ускоряет старение организма, усиливая риски онкологии, сердечно-сосудистых патологий и метаболических расстройств. С годами производство мелатонина — гормона, регулирующего сон, — падает, что делает качественный отдых еще более необходимым.

Основные рекомендации для нормализации сна

Соблюдение простых принципов помогает восстановить баланс.

Ложиться спать около 23:00, непременно до полуночи.

Вставать ежедневно в фиксированное время.

Избегать посменной работы и ночных нагрузок.

Обеспечивать полную темноту в спальне с помощью блэкаут-штор, а от шума использовать силиконовые беруши.

Придерживаться графика питания, ужинать легкой пищей рано, без перекусов ночью.

После 50 лет при трудностях со сном целесообразно проконсультироваться с врачом о приеме мелатонина. Утром полезен интенсивный свет, который активирует внутренние часы организма.