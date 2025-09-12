Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист

В современном мире финансовые трудности могут коснуться каждого.

Если у должника нет средств для погашения задолженности, это может привести к серьезным последствиям. Объясняем, что происходит в такой ситуации, какие меры могут быть предприняты и как защитить свои права.

Обращение к месту работы

Когда должник не может погасить свою задолженность, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начинают активные действия. Как объясняет юрист Аида Магомедова, одним из первых шагов будет обращение к месту работы должника. Приставы направляют запросы в различные организации, включая банки, налоговые органы и работодателей, чтобы выяснить наличие или отсутствие финансовых средств у должника.

Если выясняется, что у должника действительно нет денег, процесс взыскания может быть приостановлен. Однако важно отметить, что это не означает аннулирование задолженности. Долг остается, и его необходимо будет погасить в будущем, когда финансовое положение должника улучшится.

Защита имущества должника

Законодательство России защищает должников от изъятия определенного имущества. Существует список предметов, которые не могут быть забраны для погашения долгов. К таким предметам относятся:

• Предметы первой необходимости: Одежда, еда и другие жизненно важные вещи.

• Минимальные суммы на проживание: Установленные законом денежные суммы, необходимые для обеспечения базовых нужд.

• Домашние животные: Приставы не имеют права забирать домашних животных, что позволяет защитить интересы семьи.

• Единственное жилье: Если жилье было приобретено в ипотеку, оно также не подлежит изъятию.

Эти меры направлены на защиту прав граждан и предотвращение ситуаций, когда человек остается без средств к существованию.

Процедура банкротства

Если у должника отсутствуют возможности для погашения долгов, он может рассмотреть процедуру банкротства как выход из сложной финансовой ситуации. Однако существуют определенные условия для ее инициирования. Как отмечает Аида Магомедова, ключевым моментом является отсутствие сделок с имуществом за последние три года. Это значит, что должник не должен был продавать недвижимость или автомобиль.

Важно понимать, что любые попытки скрыть имущество перед банкротством будут тщательно проверяться. Если кредиторы смогут доказать, что сделки были направлены на причинение ущерба, они могут быть оспорены в суде.



