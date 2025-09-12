Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским

Проблема выпирающего живота знакома многим, но часто причины остаются непонятными. Оказывается, ключ к решению скрыт не только в физических упражнениях, но и в правильном питании и режиме питья. Врач-гастроэнтеролог Лиза Афинская раскрывает эффективные методы, которые помогут уменьшить объем талии без радикальных диет и лишних усилий.

Кто такая Лиза Афинская и почему стоит прислушаться к ее советам?

Лиза Афинская — практикующий врач в области гастроэнтерологии. В своем Telegram-канале она делится научно обоснованными рекомендациями, направленными на улучшение работы желудочно-кишечного тракта и общее состояние организма. По ее словам, вздутие часто связано с дефицитом жидкости и клетчатки в рационе, что приводит к неприятным ощущениям и визуальному увеличению живота.

Причины вздутия и роль питания

Основной фактор, провоцирующий вздутие, — употребление продуктов с высоким содержанием FODMAP — ферментируемых, плохо усваиваемых углеводов. К таким продуктам относятся.

Яблоки и груши.

Лук и чеснок.

Брюссельская капуста.

Бобовые.

Молочные продукты.

Их избыток в рационе способствует накоплению газов и дискомфорту. Вместе с тем, существуют продукты, которые не вызывают вздутия и помогают поддерживать комфортное состояние желудка.

Пять продуктов для плоского живота

Для уменьшения объема живота рекомендуется включить в рацион следующие продукты, которые способствуют нормализации пищеварения и минимизируют вздутие.

Болгарский перец.

Морковь.

Кабачки.

Зеленоватые бананы.

Вишня.

Также салаты из огурцов и помидоров, заправленные растительным маслом, оказывают благоприятное воздействие на пищеварительный процесс.

Один напиток для улучшения работы кишечника

Особое внимание уделяется жидкости. Помимо простой чистой воды, врач советует пить имбирный чай между приемами пищи. Исследования подтверждают, что имбирь снижает метеоризм, уменьшает вздутие и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта. Для усиления вкуса и пользы в чай можно добавить кусочек лимона или апельсина, при этом от сахара и меда лучше отказаться.

