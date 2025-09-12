Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста
Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор
В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие
Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Пятница 12 сентября

10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке
Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле

Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле
143

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин столкнулись с неприятным инцидентом во время отдыха в Турции. Наглый водитель такси попытался обогатиться за их счет, но благодаря оперативным действиям и вмешательству полиции ситуация разрешилась благополучно.

Иосиф Пригожин и Валерия, проводя вечер в одном из стамбульских ресторанов, решили вернуться в отель на такси. Водитель настоял на предоплате, и продюсер приложил кредитную карту к терминалу. Операция якобы не прошла, и были предприняты несколько повторных попыток. Но поездка так и не состоялась, а пара вышла из машины.

Подозрения и первые шаги

Заподозрив неладное, Пригожин успел сфотографировать номер автомобиля. Это решение оказалось ключевым. Уже после того, как таксист уехал, выяснилось, что со счета списано около 12 тысяч долларов – сумма, эквивалентная миллиону рублей. Из-за проблем с уведомлениями по карте обнаружение произошло не сразу, но в итоге стало ясно: водитель провел несколько транзакций.

Обращение за помощью

Пара обратилась к начальнику службы безопасности отеля, где остановилась. Учитывая статус постояльцев, персонал отреагировал оперативно. Было составлено заявление в полицию, и через час злоумышленника доставили в участок вместе с наличными в лирах.

Разрешение конфликта

Полицейские Стамбула действовали быстро, показав фотографии подозреваемых. Таксист вернул деньги, извинился, и его временно отстранили от работы. Ему пообещали провести воспитательную беседу. Несмотря на возврат средств, инцидент оставил неприятный осадок.

12 сентября 2025, 10:17
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Феликс Грозданов / "Клео"
Starhit.ru✓ Надежный источник

Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист

Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист
В современном мире финансовые трудности могут коснуться каждого. Если у должника нет средств для погашения задолженности, это может привести к серьезным последствиям.

Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем

Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем
Онемение, боль, отеки суставов – с этими симптомами сталкиваются многие. Почему возникают проблемы с кистями, как их правильно диагностировать и лечить, а главное, как не навредить себе при попытке справиться с болью самостоятельно? Об этом рассказывает доктор медицинских наук ИринаГермановна Чуловская, кистевой хирург с более чем 40-летним опытом работы. Почему кисти рук требуют особого внимания? Кисти рук — одна из самых сложных и функциональных частей тела.

Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения

Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения
Хроническая бессонница давно вышла за рамки простой усталости по утрам или раздражительности в течение дня. Современные научные данные подтверждают, что постоянная нехватка ночного отдыха ускоряет процессы старения в мозге, делая его на 3,5 года старше биологического возраста. Об этом говорится в исследовании. Результаты Специалисты из клиники Майо провели наблюдение за 2750 пожилыми людьми на протяжении почти шести лет.

Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю

Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю
Мир искусства понёс тяжелую утрату: не стало выдающейся актрисы Национального театра Карелии Виено Григорьевны Микшиевой, более известной как Виено Кеттунен. Эта новость потрясла поклонников театра и коллег по сцене, оставив в их сердцах глубокую печаль. Творческий путь Виено Григорьевна начала свой путь в искусстве в 1952 году, когда в возрасте 15 лет поступила в студию Карело-Финского драматического театра.

Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь

Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь
Философия Хайяма остается актуальной для современных читателей. Его идеи о ценности каждого мгновения, необходимости внутренней свободы и отказа от чрезмерных амбиций помогают справляться с давлением современного общества. Омар Хайям, персидский ученый и поэт, жил в XI-XII веках и оставил след в математике, астрономии и литературе.

