Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь

Пятница 12 сентября

09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли
Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь

Философия Хайяма остается актуальной для современных читателей. Его идеи о ценности каждого мгновения, необходимости внутренней свободы и отказа от чрезмерных амбиций помогают справляться с давлением современного общества.

Омар Хайям, персидский ученый и поэт, жил в XI-XII веках и оставил след в математике, астрономии и литературе. Его рубаи, короткие четверостишия, затрагивают вечные вопросы бытия, такие как смысл жизни, бренность мира и ценность момента. Эти стихи получили международное признание в XIX веке, распространившись по Востоку и Европе, включая Россию и позднее Советский Союз, где они стали предметом изучения и восхищения.

Одно из изречений

Пойми, упустишь миг! Уж лучше поспеши, Сними жестокий груз хотя б с одной души. Ведь этот хрупкий мир — на десять дней забаву — Обронишь, как богач — никчемные гроши.

В мире, где многие страдают от ментальных проблем из-за бесконечной гонки за достижениями, советы Хайяма напоминают о важности баланса и простых радостей. Если бы люди чаще следовали его мудрости, общество могло бы стать более гармоничным, с меньшим количеством конфликтов и эмоциональных срывов.

Биография и исторический контекст

Омар Хайям, персидский ученый и поэт, родился 18 мая 1048 года в Нишапуре, в провинции Хорасан (ныне Иран), и умер 4 декабря 1131 года. Живя в эпоху Сельджукской империи, он получил образование в Нишапурском медресе, а затем продолжил обучение в Балхе, Самарканде и Бухаре. Его наставником был философ Бахманяр, а среди учеников — такие ученые, как Музаффар аль-Асфизари и Абдуррахман аль-Хазини. Хайям сочетал научные исследования с поэтическим творчеством, создавая произведения, которые стали культурным достоянием.

Омар Хайям внес значительный вклад в алгебру, разработав геометрический метод решения кубических уравнений с использованием конических сечений. Его Трактат о доказательствах проблем алгебры и алмукабалы предложил классификацию уравнений, что стало прорывом для средневековой математики. Этот подход предвосхитил европейские открытия, сделанные спустя столетия.

Под покровительством султана Мелик-шаха I Хайям участвовал в создании календаря Джалали, который превосходил юлианский по точности и использовался в Персии веками. Его расчеты обеспечили минимальную погрешность, что сделало календарь одним из самых точных в истории.

Как философ, Хайям изучал труды Аристотеля и Авиценны, размышляя о природе бытия и человеческой жизни. Его скептицизм по отношению к религиозным догмам и акцент на осознанном проживании момента нашли отражение в его поэзии.

12 сентября 2025, 09:15
Фото: сгенерировано ИИ: Шедеврум
Iranicaonline.org✓ Надежный источник

Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю

Мир искусства понёс тяжелую утрату: не стало выдающейся актрисы Национального театра Карелии Виено Григорьевны Микшиевой, более известной как Виено Кеттунен. Эта новость потрясла поклонников театра и коллег по сцене, оставив в их сердцах глубокую печаль. Творческий путь Виено Григорьевна начала свой путь в искусстве в 1952 году, когда в возрасте 15 лет поступила в студию Карело-Финского драматического театра.

Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards

Не стало основателя Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards и члена правления Российского союза туриндустрии. 10 сентября, в среду, этот выдающийся деятель, посвятивший жизнь развитию событийного туризма в регионах России, ушел из жизни в возрасте 59 лет. Геннадий Васильевич Шаталов, член правления Российского союза туриндустрии и руководитель комитета по событийному туризму, стал настоящим символом инноваций в этой сфере.

Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот

В современном мире наличие принтера в доме стало необходимостью для многих. Он может понадобиться школьникам для выполнения домашних заданий, студентам для печати курсовых работ, а родителям для распечатки различных документов. Однако выбор подходящей модели может стать настоящим испытанием, особенно когда бюджет ограничен.

Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции

12 сентября – особая дата, отмечаемая в православном календаре как день перенесения мощей святого князя Александра Невского. Этот выдающийся полководец, прославившийся победами в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года, стал символом защиты России и покровителем воинов.

Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант

В Тольятти журналистское сообщество понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни Алексей Юрченков, более известный под псевдонимом Алексей В. Алексеев. Деятелю было всего 54 года.

