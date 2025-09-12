Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Пятница 12 сентября

Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году

Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году
80

На 77-м году жизни ушел из жизни выдающийся деятель, чья преданность хоккею сделала его одной из ключевых фигур в развитии этого вида спорта в Казахстане.

Начало пути и вклад в хоккей

Владимир Витальевич Пашковский, заслуженный тренер Республики Казахстан и хоккейный функционер, посвятил свою жизнь воспитанию юных талантов и укреплению спортивной культуры в стране. Родившись в Целинограде 7 января 1948 года, он связал свою судьбу с хоккеем, став не только наставником, но и настоящим созидателем. Более 30 лет он тренировал сборные команды Астаны и Акмолинской области, а также стоял у истоков развития хоккея в столице. Его уход стал невосполнимой потерей для спортивного сообщества, которое продолжает чтить его наследие.

Карьера Пашковского началась в родном Целинограде, где он с юности увлекся хоккеем. Его профессиональный путь как тренера охватил несколько десятилетий, в течение которых он воспитал множество спортсменов, успешно выступавших на республиканских соревнованиях. С 2005 по 2021 год Пашковский занимал пост государственного тренера Республики Казахстан по хоккею с шайбой, внося значительный вклад в развитие национальной спортивной системы. Его подход к тренировкам сочетал строгость и душевную теплоту, что позволяло раскрывать потенциал каждого игрока.

Особое место в биографии Пашковского занимает его роль в создании хоккейного клуба Барыс. Как первый руководитель клуба, он заложил фундамент для его становления и развития. Под его руководством Барыс превратился в один из символов казахстанского хоккея, объединяющий болельщиков и вдохновляющий молодых спортсменов. Работа в клубе стала вершиной его карьеры, где он смог реализовать свое видение и передать опыт новым поколениям.

Основные достижения

  • Более 30 лет работы тренером сборных команд Астаны и Акмолинской области.
  • Воспитание нескольких поколений хоккеистов, успешно выступавших на республиканских соревнованиях.
  • Руководство хоккейным клубом Барыс на этапе его становления.
  • Работа государственным тренером Республики Казахстан по хоккею с шайбой с 2005 по 2021 год.
  • Участие в создании инфраструктуры для развития хоккея в Астане.

Наследие и память

Уход Владимира Пашковского стал тяжелым ударом для всех, кто знал его лично или восхищался его профессионализмом. Коллектив хоккейного клуба Барыс выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив, что его вклад в развитие спорта останется в истории.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 11:31
Фото: Freepik
ru.hcbarys.kz✓ Надежный источник

