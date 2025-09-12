Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards

Не стало основателя Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards и члена правления Российского союза туриндустрии. 10 сентября, в среду, этот выдающийся деятель, посвятивший жизнь развитию событийного туризма в регионах России, ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Геннадий Васильевич Шаталов, член правления Российского союза туриндустрии и руководитель комитета по событийному туризму, стал настоящим символом инноваций в этой сфере. Коллеги вспоминают его как светлого и открытого человека, всегда готового поддержать идею или проект. Его вклад в развитие внутреннего туризма трудно переоценить: он создавал инициативы, которые объединяли профессионалов и способствовали росту регионов. Уход такого специалиста заставляет задуматься о том, как продолжить начатое им дело, ведь многие проекты держались именно на его энтузиазме и видении.

Путь от военного образования к лидерству в PR и туризме

Родившийся 28 июля 1966 года, Геннадий Шаталов получил высшее военное и юридическое образование, что заложило основу для его многогранной карьеры. С 1992 по 1996 год он выступал учредителем и руководителем индивидуального частного предприятия "Консалтинг", где начал развивать навыки в бизнесе и консультациях. Затем, в 1997 году, занял позицию помощника депутата Муниципального Совета города Воронежа, что открыло двери в сферу общественной деятельности.

С 1998 по 2000 год Шаталов работал заместителем директора Департамента программ городского развития администрации Воронежа, где участвовал в планировании и реализации городских инициатив. С 2002 года и до последних дней он возглавлял Правление Регионального фонда содействия молодежному предпринимательству "Молодежь Воронежа 21 века", поддерживая молодых специалистов в их начинаниях. Параллельно, с 2006 года, стал совладельцем продюсерского центра "Контент", расширяя влияние в творческой индустрии.

Вклад в общественные связи и региональные проекты

С 2005 года Геннадий Шаталов инициировал и возглавил Центрально-Черноземную региональную премию в области связей с общественностью "RuPoR", которая стала платформой для признания достижений в PR. В 2008 году он основал Коммуникационную группу "Region PR" и газету о развитии общественных связей "RuPoR", укрепляя медийное пространство регионов. Его роль в Экспертном совете Национальной премии "Серебряный Лучник" подчеркивала авторитет в профессиональном сообществе.

Шаталов — автор многочисленных публикаций в региональных СМИ, а также составитель 4 сборников из серии "Энциклопедия предпринимателя Воронежской области" и "Путеводитель по PR". Он реализовывал программы по поддержке малого предпринимательства, молодежной политики и PR-сопровождению проектов, что способствовало экономическому и культурному росту Центрального Черноземья.

Основные инициативы и премии

Геннадий Шаталов стоял у истоков множества проектов, которые формировали ландшафт событийного туризма и общественных связей. Среди них.

Всероссийский открытый конкурс на соискание Центрально-Черноземной премии в области развития связей с общественностью "RuPoR";

Региональный фестиваль моды и дизайна "Стиль Черноземья";

Межрегиональный конкурс молодых модельеров и дизайнеров Центральной России "Экзерсис";

Центрально-Черноземный региональный этап Всероссийского конкурса товарных знаков "Золотник";

Региональная премия за достижения в области развития регионального медиарынка "Медиа-Зонд";

Региональная научно-практическая конференция "Дни PR Центрального Черноземья";

Премия в области медиа-бизнеса "Медиа-Менеджер ЦЧР";

Открытый Областной фестиваль региональных СМИ "Отражение".

Прощание с выдающимся деятелем

Церемония прощания с Геннадием Шаталовым состоится 13 сентября в его родном Воронеже. Гражданская панихида и отпевание пройдут в 12:00 в Благовещенском кафедральном соборе на проспекте Революции, 14в. Захоронение запланировано на 14:30 на Юго-западном кладбище, а поминальный обед — на 16:30 в ресторане "Актер" на улице Дзержинского, 5.