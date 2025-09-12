Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции

12 сентября – особая дата, отмечаемая в православном календаре как день перенесения мощей святого князя Александра Невского.

Этот выдающийся полководец, прославившийся победами в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года, стал символом защиты России и покровителем воинов. Для православных верующих этот день является значимым праздником, а его история уходит корнями в 1721 год, когда император Петр I перевез мощи святого из Владимира в Санкт-Петербург.

Приметы на 12 сентября

На этот день существует множество примет. Например, если ночь на 12 сентября ясная и звездная, то можно ожидать щедрого урожая. Если журавли не спешат улетать на юг, это предвещает тёплую и сухую осень. Пчёлы, запечатывающие улей, сигнализируют о том, что зима будет ранней.

Существует также поверье о соли: если к этому дню в доме закончилась соль, это может означать финансовые трудности. Взаймы соль в этот день не давали, так как считалось, что это может забрать с собой семейное счастье.

Что можно делать 12 сентября

В этот день рекомендуется собирать гостей, накрывать щедрый стол и устраивать посиделки. Считается, что бездетные пары могут молиться о детях, и тогда в семье появится наследник. Также 12 сентября хорошо заготавливать клюкву, известную своими полезными свойствами.

Чего нельзя делать 12 сентября

Существует ряд запретов на 12 сентября. Например, не рекомендуется сушить перины, так как это может привести к плохим снам. Игры в карты тоже лучше отложить — это может негативно сказаться на удаче в будущем. Хозяевам не советуют ставить заборы, чтобы избежать нежелательных гостей. Мыть голову в этот день также считается рискованным — есть поверье, что это может привести к облысению.

Исторические события 12 сентября

В этот день произошло множество значимых событий. В 1940 году была обнаружена пещера Ласко во Франции, которая славится своими наскальными изображениями эпохи позднего палеолита. В 1953 году состоялась свадьба будущего президента США Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье. А в 1959 году советская ракета "Восток-Л" вывела на орбиту станцию "Луна-2", ставшую первой в мире, успешно приземлившейся на Луне.

Знаменитости, родившиеся 12 сентября

В этот день родились многие известные личности. Среди них народная артистка СССР Татьяна Доронина (1933), дирижер и скрипач Владимир Спиваков (1944), олимпийская чемпионка Ирина Роднина (1949) и звезда французской эстрады Милен Фармер (1961).

12 сентября — это не только день памяти святого Александра Невского, но и время для размышлений о традициях и приметах, которые обогащают нашу культуру. Важно помнить о том, что некоторые действия могут иметь свои последствия, поэтому стоит внимательно относиться к народным повериям и рекомендациям этого дня.