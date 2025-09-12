Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант

В Тольятти журналистское сообщество понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни Алексей Юрченков, более известный под псевдонимом Алексей В. Алексеев.

Деятелю было всего 54 года. Эта новость потрясла коллег и читателей, так как Алексей оставил заметный след в мире журналистики и сценарного мастерства.

Краткая биография

Алексей Юрченков родился в Волгограде и получил образование в Литературном институте имени Горького. Много лет своей жизни он посвятил работе в Тольятти, где стал известным лицом в местных СМИ. В его активе:

• Работа в различных тольяттинских изданиях

• Издание мужского глянца "Тольятти авеню" — первого и последнего в городе с подобной концепцией

• Членство в Союзе российских писателей

Сценарные достижения

Алексей В. Алексеев также стал известным благодаря своим сценарным работам. Он принимал участие в создании более 15 проектов, среди которых:

• "Автономка"

• "Врачебная тайна"

• "Шальной ангел" с Светланой Ходченковой

• "Молодые и злые"

Однако одной из самых нашумевших его работ стал российский криминальный телесериал "Зона", который рассказывал о жизни заключённых в провинциальном изоляторе. Этот проект вызвал много споров и был снят с эфира на НТВ.

Последние дни

Точная причина ухода Алексея пока неизвестна. Накануне он был госпитализирован с подозрением на перитонит. 11 сентября в 6:30 утра его не стало. Коллеги из издания "Коммерсантъ Волга" выразили свои соболезнования: "Сегодня ушёл из жизни наш корреспондент в Тольятти Алексей Юрченков, работавший под псевдонимом Алексей Алексеев.

Воспоминания о работе над сериалом "Зона"

Работа над сериалом "Зона" была непростой. Алексей часто вспоминал, как быстро приходилось писать сценарии: "Нам присылали синопсис, за два дня надо было написать серию в диалогах, еще за полдня вносились правки, и уже вечером она выходила на съемочную площадку. Единственное, что нам было скинуто в качестве краткого тюремного ликбеза, — небольшой словарик жаргонизмов". Съемочный процесс был настолько напряженным, что, по словам Алексея, они почти вышли бы в прямой эфир.

Память о деятеле

Алексей Юрченков оставил после себя богатое наследие, которое будет жить в памяти его коллег и зрителей. Его работы продолжат вдохновлять новых авторов и журналистов.