20-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке

В сентябре 2025 года молодой полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков заставил говорить о себе. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость сравнялась с ценником легендарного Криштиану Роналду, выступающего за саудовский "Аль-Наср". Оба футболиста оценены в 12 миллионов евро.

Стремительный взлет Алексея Батракова

Алексей Батраков, 20-летний полузащитник, стал настоящей сенсацией в российском футболе. С января 2024 года он закрепился в основном составе "Локомотива". За это время игрок провел 53 матча за клуб, забив 25 голов. Статистика впечатляет, особенно если учесть возраст футболиста. В сборной России Батраков дебютировал не менее успешно, сыграв семь матчей и отметившись двумя голами.

Криштиану Роналду: легенда на закате карьеры

Криштиану Роналду не нуждается в представлении. В свои 40 лет он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании, Италии, а также Европы и Лиги наций УЕФА — его трофейный кабинет поражает воображение.

Основные вехи карьеры Роналду.

Рекордная результативность: сотни голов за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус" и сборную Португалии.

Уникальная физическая форма, позволяющая сохранять высокий уровень игры даже в зрелом возрасте.

Текущая трансферная стоимость в 12 миллионов евро, что значительно ниже пиковых 120 миллионов в лучшие годы.

Переход в "Аль-Наср" в 2023 году стал для Роналду новым этапом. Несмотря на высокую результативность в Саудовской Аравии, его рыночная стоимость снизилась. Это связано с возрастом и выбором лиги, которая уступает европейским чемпионатам по уровню конкуренции.

Сравнение двух эпох

Сравнение Батракова и Роналду по трансферной стоимости кажется парадоксальным. В ноябре 2022 года разрыв между ними составлял почти 20 миллионов евро. Тогда никому и в голову не могло прийти, что молодой россиянин, едва начавший карьеру, через три года догонит португальскую суперзвезду.

Для Батракова равенство с Роналду — не только достижение, но и вызов. Удержаться на высоком уровне, продолжать прогрессировать и, возможно, перебраться в топовый европейский чемпионат — задачи, которые стоят перед молодым игроком. Его успехи уже привлекают внимание скаутов, и следующие сезоны станут определяющими для карьеры.

Роналду, в свою очередь, продолжает доказывать, что возраст — не помеха для великих. Его игра в "Аль-Насре" и вклад в популяризацию футбола в Саудовской Аравии остаются значимыми. Но время неумолимо, и трансферная стоимость отражает эту реальность.