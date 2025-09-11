Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии

Эта новость стала громом среди ясного неба для целой индустрии, эхом отозвавшись в сердцах тысяч людей по всей стране.

Новость, сообщенная Российским союзом туриндустрии (РСТ), стала горьким подтверждением невосполнимой утраты. Геннадию Шаталову было всего 59 лет — возраст, когда энергия и мудрость сливаются воедино для величайших свершений. Его уход — это оборванная на полуслове история, полная нереализованных планов и замыслов.

Он был не просто функционером или бизнесменом. Он был проповедником, евангелистом внутреннего туризма. В то время как многие смотрели за рубеж, Шаталов с неутомимой энергией и страстью доказывал: главные чудеса света находятся здесь, в нашей стране, стоит лишь захотеть их увидеть.

Наследие, которое останется навсегда

Вклад Геннадия Шаталова невозможно измерить сухими цифрами. Это реальные, осязаемые достижения, изменившие облик целой отрасли и само представление о путешествиях по России.

Создание "Оскара" для туриндустрии. Его главное детище, премия Russian Travel Awards, стала не просто конкурсом. Это был знак высочайшего качества, самая желанная награда, за которую боролись лучшие отели, курорты и туристические проекты страны. Получить ее означало войти в элиту.

Его главное детище, премия Russian Travel Awards, стала не просто конкурсом. Это был знак высочайшего качества, самая желанная награда, за которую боролись лучшие отели, курорты и туристические проекты страны. Получить ее означало войти в элиту. Открытие России для россиян. Благодаря проектам, которые курировал Шаталов и его организация ФРОС Region PR, миллионы людей открыли для себя Алтай и Карелию, Русский Север и Кавказ. Он создавал не просто маршруты, а целые события, которые становились точками притяжения для всей страны.

Благодаря проектам, которые курировал Шаталов и его организация ФРОС Region PR, миллионы людей открыли для себя Алтай и Карелию, Русский Север и Кавказ. Он создавал не просто маршруты, а целые события, которые становились точками притяжения для всей страны. Формирование профессионального сообщества. Он был тем центром притяжения, вокруг которого объединялись профессионалы. Он учил, вдохновлял, создавал площадки для диалога, где рождались самые смелые и прорывные идеи.

Он был тем центром притяжения, вокруг которого объединялись профессионалы. Он учил, вдохновлял, создавал площадки для диалога, где рождались самые смелые и прорывные идеи. Двигатель регионального развития. Шаталов как никто другой понимал, что туризм — это мощный локомотив для экономики регионов. Его деятельность давала рабочие места, привлекала инвестиции и вдыхала новую жизнь в малые города России.

Геннадий Шаталов будет похоронен в родном Воронеже. Его собственное великое путешествие подошло к концу, но тысячи дорог и маршрутов, которые он проложил для других, навсегда останутся на карте нашей страны — как вечный памятник его неутомимой душе и безграничной любви к России.