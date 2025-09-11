Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Четверг 11 сентября

17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии

Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии
221

Эта новость стала громом среди ясного неба для целой индустрии, эхом отозвавшись в сердцах тысяч людей по всей стране.

Новость, сообщенная Российским союзом туриндустрии (РСТ), стала горьким подтверждением невосполнимой утраты. Геннадию Шаталову было всего 59 лет — возраст, когда энергия и мудрость сливаются воедино для величайших свершений. Его уход — это оборванная на полуслове история, полная нереализованных планов и замыслов.

Он был не просто функционером или бизнесменом. Он был проповедником, евангелистом внутреннего туризма. В то время как многие смотрели за рубеж, Шаталов с неутомимой энергией и страстью доказывал: главные чудеса света находятся здесь, в нашей стране, стоит лишь захотеть их увидеть.

Наследие, которое останется навсегда

Вклад Геннадия Шаталова невозможно измерить сухими цифрами. Это реальные, осязаемые достижения, изменившие облик целой отрасли и само представление о путешествиях по России.

  • Создание "Оскара" для туриндустрии. Его главное детище, премия Russian Travel Awards, стала не просто конкурсом. Это был знак высочайшего качества, самая желанная награда, за которую боролись лучшие отели, курорты и туристические проекты страны. Получить ее означало войти в элиту.
  • Открытие России для россиян. Благодаря проектам, которые курировал Шаталов и его организация ФРОС Region PR, миллионы людей открыли для себя Алтай и Карелию, Русский Север и Кавказ. Он создавал не просто маршруты, а целые события, которые становились точками притяжения для всей страны.
  • Формирование профессионального сообщества. Он был тем центром притяжения, вокруг которого объединялись профессионалы. Он учил, вдохновлял, создавал площадки для диалога, где рождались самые смелые и прорывные идеи.
  • Двигатель регионального развития. Шаталов как никто другой понимал, что туризм — это мощный локомотив для экономики регионов. Его деятельность давала рабочие места, привлекала инвестиции и вдыхала новую жизнь в малые города России.

Геннадий Шаталов будет похоронен в родном Воронеже. Его собственное великое путешествие подошло к концу, но тысячи дорог и маршрутов, которые он проложил для других, навсегда останутся на карте нашей страны — как вечный памятник его неутомимой душе и безграничной любви к России.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 15:37
Фото сгенерировано в Шедеврум
Telegram / @ru_rst✓ Надежный источник

По теме

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт
Психологи и эксперты по организации пространства уверены: есть одна вещь, которая красноречивее старой мебели и отсутствия ремонта кричит о "мышлении бедности". Мы привыкли думать, что бедность — это потертые обои, скрипучий диван и старенький телевизор.

20-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке

20-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке
В сентябре 2025 года молодой полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков заставил говорить о себе. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость сравнялась с ценником легендарного Криштиану Роналду, выступающего за саудовский "Аль-Наср". Оба футболиста оценены в 12 миллионов евро. Стремительный взлет Алексея Батракова Алексей Батраков, 20-летний полузащитник, стал настоящей сенсацией в российском футболе.

5 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек

5 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек
Эти речевые маркеры, как лакмусовая бумажка, мгновенно выдают внутреннюю неуверенность, даже если вы пытаетесь ее скрыть. Уверенность в себе — это не громкий голос, не вызывающая одежда и не хвастовство.

Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть

Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть
Жанр хоррора в 2025 году продолжает завораживать и пугать, погружая зрителей в миры, где реальность переплетается с потусторонним. Предлагаем топ 8 ярких хорроров, которые уже успели завоевать внимание зрителей и критиков по версии IMDb . 1.

Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений

Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений
Принц Гарри вновь посетил Лондон где состоялась его долгожданная встреча с королем Карлом III. Это событие стало значимым, так как прошло полтора года с момента их последней личной встречи. Прием прошел в частных апартаментах монарха и длился чуть меньше часа.

Выбор читателей

10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09/09ВтрЗабудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 09/09ВтрДевушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 09/09ВтрТест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 10/09Срд"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию