Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Четверг 11 сентября

Четверг 11 сентября

15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть
Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть

Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть
83

Жанр хоррора в 2025 году продолжает завораживать и пугать, погружая зрителей в миры, где реальность переплетается с потусторонним. Предлагаем топ 8 ярких хорроров, которые уже успели завоевать внимание зрителей и критиков по версии IMDb .

1. Заклятие 4: Последний обряд

Семья, переехавшая в старинный дом, сталкивается с необъяснимыми явлениями: движущиеся предметы, шепоты в темноте, призрачные фигуры в зеркалах. Опытные исследователи паранормального берутся за дело, но быстро понимают, что имеют дело не с обычным привидением, а с могущественным демоном, искажающим реальность. Обряды очищения превращаются в опасную игру, где на кону не только жизнь семьи, но и души самих исследователей.

Съемки фильма проходили в старинном особняке в Новой Англии, выбранном за его мрачную историю и атмосферу. Актеры, исполняющие роли исследователей, прошли тренировки с реальными экзорцистами, чтобы глубже вжиться в образы.

Рейтинг IMDb: 6.50

2. Другие. Новая обитель Фото: кадр из трейлера "Другие. Новая обитель"

Мальчик и его мать, спасаясь от прошлого, переезжают в старый фермерский дом. Скоро мальчик замечает странности: скрипы, тени, голоса. Знакомство с загадочным ребенком из прошлого приводит к открытию мрачных тайн дома — трагедий, предательств и ритуалов. Тьма, питающаяся страхом, угрожает поглотить новых жильцов, и мальчику предстоит разгадать загадки, чтобы спасти себя и мать.

Главный актер, исполняющий роль мальчика, изучал архивные документы о заброшенных домах, чтобы передать эмоции героя, живущего в постоянном страхе. Сцены с призраками снимались с минимальным использованием CGI, полагаясь на световые эффекты и декорации.

Рейтинг IMDb: 4.60

3. Ритуал

Фото: кадр из трейлера "Ритуал" В провинциальном городке молодая женщина начинает проявлять пугающие симптомы одержимости, которые ставят в тупик врачей и священников. Два героя — опытный экзорцист и молодой пастор-скептик — проводят серию ритуалов, сталкиваясь с ужасающими видениями и собственной уязвимостью. Чем сильнее становится злая сила, тем ближе священники к грани между верой и отчаянием. Финальный ритуал превращается в битву за души, где исход непредсказуем.

Актер, игравший пастора, специально изучал психологию скептицизма, чтобы показать внутренний конфликт героя. Съемки ритуалов проводились в реальной церкви, что добавило сценам аутентичности.

Рейтинг IMDb: 4.50

4. Дожить до рассвета Фото: кадр из трейлера "Дожить до рассвета"

Группа друзей, отправившихся на поиски пропавшей сестры, находит убежище в заброшенном доме посреди леса. С наступлением ночи появляется мужчина в маске, превращающий их укрытие в ловушку. Хуже того, герои оказываются в временной петле, где каждая ночь заканчивается их гибелью. Попытки изменить события приводят к новым ловушкам, а дом словно играет против них.

Дэвид Ф. Сэндберг придумал финальные титры с плакатами пропавших без вести во время съемок, полагая, что это будет "очень забавным" способом закончить фильм. Монтажер Мишель Аллер выбрала свою детскую фотографию, так что фильм выглядит так, будто его монтировал ребенок, что вызвало зависть у других членов команды, которые сочли идею оригинальной.

Рейтинг IMDb: 5.70

5. Пункт назначения: Узы крови

Студентка колледжа, измученная жестокими кошмарами, возвращается домой, чтобы найти человека, способного разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной судьбы. Фильм поражает изобретательными сценами смерти и напряженной атмосферой, сохраняя дух франшизы. Рецензенты хвалят креативные убийства, практические эффекты и возвращение Тони Тодда, хотя отмечают предсказуемость и слабую компьютерную графику.

Тони Тодду дали полную свободу в финальной сцене, чтобы он завершил свою карьеру мощным монологом. Съемочная группа предложила текст, который стал напутствием для фанатов.

Рейтинг IMDb: 6.80

6. Грешники

Фото: кадр из трейлера "Грешники" Братья-близнецы, пытаясь начать новую жизнь, возвращаются в родной город, но сталкиваются с древним злом, которое ждало их прихода. Фильм сочетает ужасы, исторические мотивы и элементы блюза, создавая уникальную атмосферу. Критики отмечают операторскую работу и актерскую игру, особенно Майкла Б. Джордана, чей персонаж проходит через сложный путь искупления.

Джордан готовился к роли, изучая историю южных штатов и их фольклор, чтобы глубже понять своего героя. Саундтрек записывался с живыми музыкантами, что добавило фильму эмоциональной глубины.

Рейтинг IMDb: 7.6

7. Ущелье

Фото: кадр из трейлера "Ущелье"

Два оперативника охраняют сторожевые вышки по разные стороны таинственного ущелья, скрывающего зловещую угрозу. Поддерживая связь на расстоянии, они борются с невидимым врагом, пока не раскрывается катастрофическая опасность для человечества. Объединив усилия, герои проходят через физические и моральные испытания, чтобы защитить мир. Визуальные образы существ вдохновлены работами Здислава Бексиньского, создавая пугающую атмосферу.

В рождественской сцене финального монтажа герои играют в шахматы, отсылая к роли Ани Тейлор-Джой в "Королевском гамбите", а затем на барабанах, напоминая о роли Майлза Теллера в "Одержимости". Эта сцена была в сценарии до утверждения актеров, и, несмотря на их желание убрать ее, продюсеры настояли на сохранении, что, по словам Тейлор-Джой, оказалось удачным решением, так как зрителям она понравилась.

Рейтинг IMDb: 6.70

8. Верни ее из мертвых Фото: кадр из трейлера "Верни ее из мертвых"

Брат и сестра, потерявшие отца, попадают под опеку загадочной женщины, чей дом полон тайн. Странные явления — шепот, тени, движущиеся предметы — приводят к открытию древнего ритуала, требующего крови. Дети должны объединиться, чтобы противостоять злу и защитить друг друга.

Сора Вонг, исполняющая роль сестры, не имела актерского опыта до этого фильма. Ее мать нашла объявление о кастинге в социальных сетях, где искали девушку с нарушением зрения, так как Вонг родилась с колобомой и микрофтальмией, из-за чего почти не видит. Ее естественная игра придала персонажу особую глубину и реализм.

Рейтинг IMDb: 7.20

Почему стоит посмотреть эти фильмы?

Каждый из представленных фильмов предлагает уникальный взгляд на жанр ужасов: от классических историй о привидениях до экспериментов с временными петлями и древними ритуалами. Эти картины не только пугают, но и заставляют задуматься о природе страха, человеческих слабостях и борьбе за выживание. Атмосферные локации, сильные актерские работы и неожиданные сюжетные повороты делают их обязательными к просмотру для поклонников хоррора.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 15:14
Фото: кадр из трейлера "Грешники"
imdb.com/✓ Надежный источник

5 сериалов о культах и тайных обществах

7 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны

Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений

Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений
Принц Гарри вновь посетил Лондон где состоялась его долгожданная встреча с королем Карлом III. Это событие стало значимым, так как прошло полтора года с момента их последней личной встречи. Прием прошел в частных апартаментах монарха и длился чуть меньше часа.

Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком

Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком
В последние годы наблюдается рост активности мошенников, что побуждает финансовые учреждения вводить новые правила безопасности. Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, подчеркивает, что клиенты должны быть внимательнее при снятии наличных.

Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику

Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику
Сможете ли вы угадать советский фильм по трем актерам, которые в нем снимались? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете классику советского кино. Советский кинематограф — это не просто фильмы, а целая эпоха, пропитанная теплом, искренностью и глубокими человеческими эмоциями.

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола
Советский Союз славился своими спортивными героями, и один из них стал символом эпохи, приведя сборную к победе на первом чемпионате Европы 1960 года. Но после завершения спортивного пути государство отблагодарило его пенсией, которой едва хватало на хлеб, оставив героя в тени былой славы. Икона футбола: взлет к вершинам Слава Метревели родился в 1936 году, был ключевой фигурой советского футбола в его золотую эпоху.

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг
"Смотри, смотри это же она, рабыня Изаура!" – шептались люди, увидев рядом с собой в вагоне метро знаменитую бразильскую актрису Луселию Сантуш. Правда, были и сомневающиеся – мол, не может быть, что кумир и легенда едет в подземке с простыми людьми. Вдруг – просто похожа? Оказалось – она! К нашей стране у Луселии Сантуш особая любовь.

09/09ВтрТест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами