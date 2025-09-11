Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику

Советский кинематограф — это не просто фильмы, а целая эпоха, пропитанная теплом, искренностью и глубокими человеческими эмоциями. Каждая картина оставляла след в сердцах зрителей. А за успехом этих фильмов стояли великие актеры, чьи имена стали символами того времени: Евгений Леонов, Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих и многие другие. Они не просто играли — они жили своими ролями, заставляя нас смеяться, плакать и размышлять о жизни.
Вопрос 1: В каком советском фильме снялись Олег Басилашвили, Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова?
А) "12 стульев"
Б) "Джентльмены удачи"
В) "Родня"
Г) "Служебный роман"
Вопрос 2: В этом фильме сыграли Леонид Куравлев, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская. Назови его!
А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Б) "Афоня"
В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Г) "Иван Васильевич меняет профессию"
Вопрос 3: Людмила Гурченко, Владимир Меньшов, Сергей Юрский, снялись в этом фильме. Как он называется?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Любовь и голуби"
В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Г) "Берегись автомобиля"
Вопрос 4: В каком фильме играли Андрей Мягков, Михаил Кокшенов и Дмитрий Харатьян?
А) "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
Б) "Самая обаятельная и привлекательная"
В) "Не может быть!"
Г) "Спортлото-82"
Вопрос 5: Назови фильм, в котором снялись Евгений Леонов, Нина Русланова и Ролан Быков?
А) "Афоня"
Б) "Большая перемена"
В) "Белорусский вокзал"
Г) "По семейным обстоятельствам"
Вопрос 6: В этом фильме блистали Андрей Миронов, Нонна Мордюкова и Анатолий Папанов. Что это за картина?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "12 стульев"
В) "Свадьба в Малиновке"
Г) "Золотой теленок"
Правильные ответы
1. Г) "Служебный роман"
2. Г) "Иван Васильевич меняет профессию"
3. Б) "Любовь и голуби"
4. А) "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
5. А) "Афоня"
6. А) "Бриллиантовая рука"
Результаты
- 6 правильных ответов — вы настоящий знаток советского кино! Похоже, вы пересматривали эти шедевры десятки раз и знаете каждую реплику наизусть. Браво!
- 4–5 правильных ответов — отличный результат! Вы хорошо ориентируетесь в классике СССР, и, возможно, вам стоит устроить вечерний марафон советских фильмов, чтобы закрепить знания.
- 3 и меньше правильных ответов. Устройте уютный вечер с культовыми комедиями и драмами советского кино, пересмотрите шедевры и попробуйте пройти тест еще раз.