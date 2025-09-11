Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Четверг 11 сентября

Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику

101

Сможете ли вы угадать советский фильм по трем актерам, которые в нем снимались? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете классику советского кино.

Советский кинематограф — это не просто фильмы, а целая эпоха, пропитанная теплом, искренностью и глубокими человеческими эмоциями. Каждая картина оставляла след в сердцах зрителей. А за успехом этих фильмов стояли великие актеры, чьи имена стали символами того времени: Евгений Леонов, Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих и многие другие. Они не просто играли — они жили своими ролями, заставляя нас смеяться, плакать и размышлять о жизни.

Вопрос 1: В каком советском фильме снялись Олег Басилашвили, Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова?

А) "12 стульев"

Б) "Джентльмены удачи"

В) "Родня"

Г) "Служебный роман"

Вопрос 2: В этом фильме сыграли Леонид Куравлев, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская. Назови его!

А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Б) "Афоня"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Г) "Иван Васильевич меняет профессию"

Вопрос 3: Людмила Гурченко, Владимир Меньшов, Сергей Юрский, снялись в этом фильме. Как он называется?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Любовь и голуби"

В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Г) "Берегись автомобиля"

Вопрос 4: В каком фильме играли Андрей Мягков, Михаил Кокшенов и Дмитрий Харатьян?

А) "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Не может быть!"

Г) "Спортлото-82"

Вопрос 5: Назови фильм, в котором снялись Евгений Леонов, Нина Русланова и Ролан Быков?

А) "Афоня"

Б) "Большая перемена"

В) "Белорусский вокзал"

Г) "По семейным обстоятельствам"

Вопрос 6: В этом фильме блистали Андрей Миронов, Нонна Мордюкова и Анатолий Папанов. Что это за картина?

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

В) "Свадьба в Малиновке"

Г) "Золотой теленок"


Правильные ответы

1. Г) "Служебный роман"

2. Г) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. Б) "Любовь и голуби"

4. А) "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

5. А) "Афоня"

6. А) "Бриллиантовая рука"


Результаты

  • 6 правильных ответов — вы настоящий знаток советского кино! Похоже, вы пересматривали эти шедевры десятки раз и знаете каждую реплику наизусть. Браво!
  • 4–5 правильных ответов — отличный результат! Вы хорошо ориентируетесь в классике СССР, и, возможно, вам стоит устроить вечерний марафон советских фильмов, чтобы закрепить знания.
  • 3 и меньше правильных ответов. Устройте уютный вечер с культовыми комедиями и драмами советского кино, пересмотрите шедевры и попробуйте пройти тест еще раз.

11 сентября 2025, 12:41
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком

В последние годы наблюдается рост активности мошенников, что побуждает финансовые учреждения вводить новые правила безопасности. Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, подчеркивает, что клиенты должны быть внимательнее при снятии наличных.

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Советский Союз славился своими спортивными героями, и один из них стал символом эпохи, приведя сборную к победе на первом чемпионате Европы 1960 года. Но после завершения спортивного пути государство отблагодарило его пенсией, которой едва хватало на хлеб, оставив героя в тени былой славы. Икона футбола: взлет к вершинам Слава Метревели родился в 1936 году, был ключевой фигурой советского футбола в его золотую эпоху.

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг

"Смотри, смотри это же она, рабыня Изаура!" – шептались люди, увидев рядом с собой в вагоне метро знаменитую бразильскую актрису Луселию Сантуш. Правда, были и сомневающиеся – мол, не может быть, что кумир и легенда едет в подземке с простыми людьми. Вдруг – просто похожа? Оказалось – она! К нашей стране у Луселии Сантуш особая любовь.

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"

Археологическое открытие в Турции проливает свет на загадочные страницы "Книги Откровения", последней книги Нового Завета. В древнем городе Лаодикия, одном из семи центров раннего христианства, упомянутых в Библии, ученые обнаружили римский зал заседаний, украшенный символами, которые связывают прошлое с библейскими текстами.

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ

Скачки артериального давления – проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Одни прибегают к медикаментам, другие ищут натуральные способы поддержания здоровья. Среди доступных решений скромный овощ с удивительными свойствами. Этот фиолетовый плод не только украшает стол, но и помогает укрепить сердце и сосуды.

