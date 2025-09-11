Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Четверг 11 сентября

19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор

Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор
136

Этот копеечный лайфхак из СССР спасет ваши продукты и кошелек, а все необходимое уже есть у вас под рукой.

В эпоху, когда не было пластиковых контейнеров, пищевой пленки и умных холодильников с системой No Frost, наши мамы и бабушки проявляли чудеса изобретательности. Их арсенал бытовых хитростей, рожденный в условиях тотального дефицита, порой поражает своей гениальной простотой. И один из таких "бабушкиных секретов" — обычная газета в холодильнике.

Многие из нас, заставшие то время, помнят, как ящики для овощей в стареньких "ЗиЛах" и "Бирюсе" были аккуратно застелены страницами "Правды" или "Известий". Зачем они это делали? Неужели от нехватки пергаментной бумаги? Ответ гораздо глубже и практичнее. Этот трюк решал сразу две серьезные проблемы, с которыми сталкивалась каждая советская семья.

Вечная влажность и гниющие овощи

Старые модели холодильников были устроены иначе, чем современные. Они не имели системы автоматической разморозки, и на задней стенке постоянно образовывался конденсат, который стекал вниз. В результате в ящиках для овощей и фруктов скапливалась влага, создавая идеальные условия для быстрого гниения и появления плесени.

Газетная бумага, благодаря своей рыхлой и пористой структуре, служила великолепным абсорбентом.

  • Она впитывала в себя весь лишний конденсат, оставляя овощи и фрукты сухими.
  • Это замедляло процессы гниения и позволяло сохранить дефицитные продукты (которые порой доставали с большим трудом) свежими гораздо дольше.

Зелень, огурцы или морковь, завернутые в газету, могли пролежать в холодильнике неделю и оставаться хрустящими, будто только что с грядки.

Стойкие запахи

Еще одна беда советских холодильников — смешение запахов. Аромат борща, селедки под шубой и копченой колбасы сливались в одно неповторимое, но не всегда приятное амбре. Специальных поглотителей запаха тогда не было, а сода была в дефиците.

Гениальное решение: И снова на помощь приходила газета.

  • Пористая бумага, а также типографская краска на основе углерода, отлично впитывали и нейтрализовывали посторонние запахи.
  • Газета работала как примитивный, но очень эффективный угольный фильтр, поддерживая относительную свежесть внутри холодильной камеры.

Кстати, избавиться от запах в холодильнике можно с помощью еще одного интересного способа. О нем мы рассказывали в одном из наших материалов.

Работает ли этот трюк сегодня?

Казалось бы, в наш век высоких технологий этот лайфхак должен был уйти в прошлое. Но не спешите с выводами. Принцип, лежащий в его основе, актуален до сих пор.

Современные холодильники No Frost действительно решили проблему конденсата, но влага от вымытых овощей и фруктов никуда не делась.

  • Современная адаптация: вместо газеты (типографская краска может быть не самой полезной для здоровья) используйте обычные бумажные полотенца или крафтовую бумагу. Застелите ими дно ящиков для овощей — они впитают лишнюю влагу, и продукты останутся свежими дольше, а ящики будут чистыми.
  • Для зелени: этот метод работает безупречно. Заверните пучок укропа или петрушки в сухое бумажное полотенце — так они сохранят свежесть и не "раскиснут" в течение недели.

Простая газета в холодильнике — это не признак бедности, а символ народной мудрости и смекалки. Этот трюк доказывает, что для решения многих бытовых проблем не нужны дорогие гаджеты, достаточно лишь понимать физические свойства самых обычных вещей.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 19:19
Фото: freepik.com
"БелНовости"✓ Надежный источник

По теме

Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали

Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе
Миллионы людей начинают свой день с тарелки "здоровья", не подозревая, что запускают в организме бомбу замедленного действия. С самого детства нам внушали: каша — лучший завтрак.

Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт
Психологи и эксперты по организации пространства уверены: есть одна вещь, которая красноречивее старой мебели и отсутствия ремонта кричит о "мышлении бедности". Мы привыкли думать, что бедность — это потертые обои, скрипучий диван и старенький телевизор.

20-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке

20-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке
В сентябре 2025 года молодой полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков заставил говорить о себе. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость сравнялась с ценником легендарного Криштиану Роналду, выступающего за саудовский "Аль-Наср". Оба футболиста оценены в 12 миллионов евро. Стремительный взлет Алексея Батракова Алексей Батраков, 20-летний полузащитник, стал настоящей сенсацией в российском футболе.

5 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек

5 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек
Эти речевые маркеры, как лакмусовая бумажка, мгновенно выдают внутреннюю неуверенность, даже если вы пытаетесь ее скрыть. Уверенность в себе — это не громкий голос, не вызывающая одежда и не хвастовство.

Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии

Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии
Эта новость стала громом среди ясного неба для целой индустрии, эхом отозвавшись в сердцах тысяч людей по всей стране. Новость, сообщенная Российским союзом туриндустрии (РСТ), стала горьким подтверждением невосполнимой утраты.

Выбор читателей

10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09/09ВтрЗабудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 09/09ВтрДевушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 10/09Срд"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 09/09Втр"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать