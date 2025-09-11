Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Четверг 11 сентября

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе
407

Миллионы людей начинают свой день с тарелки "здоровья", не подозревая, что запускают в организме бомбу замедленного действия.

С самого детства нам внушали: каша — лучший завтрак. Она дает энергию, согревает, дарит чувство сытости. Мы кормим ею детей, готовим для пожилых родителей и сами с удовольствием едим, будучи уверенными, что делаем организму одолжение.

Диетологи и кардиологи все чаще бьют тревогу. Оказывается, определенный вид каши не только не приносит пользы, но и при регулярном употреблении наносит серьезный вред сосудам, провоцируя развитие атеросклероза, повышая риск диабета и проблем с сердцем.

Враг №1

Нежная, воздушная каша без комочков, которую многие помнят из детского сада — манная. Именно она возглавляет список самых вредных для сосудов завтраков. И вот почему:

  1. Высочайший гликемический индекс. Манная крупа — это, по сути, мелко перемолотая, очищенная от оболочек и зародыша пшеница. В ней практически нет клетчатки, зато есть огромное количество быстрых углеводов. Попадая в организм, такая каша вызывает резкий скачок сахара в крови, почти как кусок белого хлеба или пирожное. В ответ поджелудочная железа выбрасывает ударную дозу инсулина. Эти постоянные "инсулиновые качели" со временем изнашивают сосуды, делая их стенки хрупкими и воспаленными — идеальная почва для образования холестериновых бляшек.

  2. "Пустые" калории. Кроме углеводов, в манке практически ничего нет — ни витаминов, ни минералов, ни полезной клетчатки. Она дает кратковременное чувство сытости, которое быстро сменяется голодом, провоцируя нас на вредные перекусы.

  3. Фитин в составе. Манка содержит фитин, который мешает усвоению кальция, витамина D и железа. Именно поэтому современные педиатры не рекомендуют ее для прикорма маленьких детей, а диетологи — для пожилых людей, страдающих от остеопороза.

Коварный "сообщник": каши-минутки в пакетиках

На втором месте по вредности — любые каши быстрого приготовления, особенно овсянка. Не обманывайтесь надписью “овсянка” на упаковке. Хлопья в таких пакетиках проходят глубокую промышленную обработку: их расплющивают, пропаривают и измельчают, чтобы они заваривались за пару минут.

В процессе обработки разрушается вся полезная клетчатка, а гликемический индекс продукта взлетает до небес. Добавьте к этому огромное количество скрытого сахара, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты — и вы получите не здоровый завтрак, а полноценный десерт, наносящий тот же удар по сосудам, что и манка.

Чем заменить? Здоровая альтернатива

Не стоит отказываться от каш совсем. Просто нужно выбирать правильные крупы.

Золотое правило: чем дольше варится каша, тем она полезнее.

  • Цельнозерновая овсянка (Геркулес). Та, которую нужно варить 15-20 минут. Она богата медленными углеводами и клетчаткой, которая, как щетка, чистит наши сосуды.
  • Гречка. Чемпион по содержанию железа и рутина, укрепляющего стенки капилляров.
  • Пшено, ячневая и перловая крупы. Отличные источники витаминов группы B и сложных углеводов, которые надолго дают энергию без скачков сахара.

Здоровье наших сосудов напрямую зависит от того, что лежит в нашей тарелке каждое утро. Пересмотрите свои привычки. Возможно, заменив одну "неправильную" кашу на другую, правильную, вы сделаете самый важный вклад в свое долголетие. Ведь забота о себе начинается с осознанного выбора.

Ранее мы писали о том, какие продукты на самом деле могут спасти наши сосуды.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 18:33
Фото сгенерировано в Шедеврум
"Российская газета"✓ Надежный источник

