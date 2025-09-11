Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Четверг 11 сентября

11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"
135

Археологическое открытие в Турции проливает свет на загадочные страницы "Книги Откровения", последней книги Нового Завета.

В древнем городе Лаодикия, одном из семи центров раннего христианства, упомянутых в Библии, ученые обнаружили римский зал заседаний, украшенный символами, которые связывают прошлое с библейскими текстами. Эти находки не только подтверждают историческую реальность Лаодикии, но и открывают новые грани понимания раннего христианства.

Открытие в Лаодикии: окно в прошлое

В ходе раскопок в Лаодикии археологи наткнулись на булевтерион — римский зал заседаний, построенный около 50 года до н. э. Это сооружение, способное вместить до 800 человек, служило центром политической и судебной жизни города. Среди руин обнаружились христианские символы: крест и монограмма Хи-Ро, представляющая первые две буквы слова "Христос" на греческом койне. Эти знаки, высеченные на стенах, указывают на присутствие христиан в городе спустя столетия после строительства здания.

Находка подчеркивает значение Лаодикии как одного из ключевых центров раннего христианства.

Книга Откровения: текст, полный загадок

Книга Откровения, написанная предположительно Иоанном между 90 и 100 годами н. э., представляет собой апокалиптический текст, наполненный видениями конца света. В центре повествования — послания семи церквам Малой Азии, включая Лаодикию. Эти послания содержат наставления, предостережения и обещания, адресованные общинам, которые боролись с гонениями и внутренними конфликтами. Основные темы Книги Откровения включают.

  • Божественный суд и победа добра над злом.
  • Космические битвы и образы конца времен.
  • Призыв к стойкости в вере перед лицом преследований.

Лаодикия, упомянутая в Откровении 1:11, занимала особое место в этом контексте. Город был не только духовным, но и важным административным центром Римской империи, что делало его ареной для распространения христианских идей.

Значение символов

Обнаруженные в булевтерионе символы — крест и Хи-Ро — стали важным свидетельством распространения христианства. Крест, как символ распятия, и Хи-Ро, представляющая имя Христа, начали широко использоваться в период со II по IV века, особенно после Миланского эдикта 313 года н. э., когда император Константин легализовал христианство. Эти знаки, высеченные на стенах римского здания, указывают на постепенное укрепление позиций христиан в Лаодикии, несмотря на преследования со стороны римских властей. Рядом с символами археологи обнаружили и другие артефакты.

Безголовая статуя императора Траяна, правившего с 98 по 117 год н. э.

Сиденья с надписями, указывающими на иерархию мест для членов совета, старейшин и граждан.

Лаодикия в контексте истории

Лаодикия, расположенная в западной части современной Турции, вошла в состав Римской империи после разгрома Селевкидов во II веке до н. э. Город процветал как торговый и административный центр, что способствовало распространению христианства. Послание к Колоссянам 4:13–16 подтверждает, что Лаодикия была важным узлом раннехристианских общин, возможно, основанных учеником апостола Павла Епафрасом.

Римское правление в Лаодикии продолжалось около 750 лет, с 133 года до н. э. до VII века н. э. В этот период город стал свидетелем постепенного роста христианского влияния, несмотря на сопротивление со стороны императоров, таких как Нерон или Домициан. Обнаружение христианских символов в булевтерионе позволяет предположить, что к III–IV векам христианство стало заметной силой в общественной жизни города.

Находка в Лаодикии подтверждает историческую достоверность библейских текстов. Книга Откровения, часто воспринимаемая как мистический или символический текст, обретает конкретные исторические очертания благодаря таким археологическим свидетельствам. Символы, высеченные в булевтерионе, говорят о том, как ранние христиане, несмотря на гонения, находили способы заявить о своей вере, оставляя следы в общественных местах.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 11:07
Фото: сгенерировано ИИ
Dailymail.co.uk✓ Надежный источник

По теме

Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру

Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола
Советский Союз славился своими спортивными героями, и один из них стал символом эпохи, приведя сборную к победе на первом чемпионате Европы 1960 года. Но после завершения спортивного пути государство отблагодарило его пенсией, которой едва хватало на хлеб, оставив героя в тени былой славы. Икона футбола: взлет к вершинам Слава Метревели родился в 1936 году, был ключевой фигурой советского футбола в его золотую эпоху.

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг
"Смотри, смотри это же она, рабыня Изаура!" – шептались люди, увидев рядом с собой в вагоне метро знаменитую бразильскую актрису Луселию Сантуш. Правда, были и сомневающиеся – мол, не может быть, что кумир и легенда едет в подземке с простыми людьми. Вдруг – просто похожа? Оказалось – она! К нашей стране у Луселии Сантуш особая любовь.

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ
Скачки артериального давления – проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Одни прибегают к медикаментам, другие ищут натуральные способы поддержания здоровья. Среди доступных решений скромный овощ с удивительными свойствами. Этот фиолетовый плод не только украшает стол, но и помогает укрепить сердце и сосуды.

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР
Актер Виктор Авилов – загадочная фигура в мире советского театра и кино, обладавший уникальным даром, который завораживал женщин и коллег. Несмотря на то что его внешность не соответствовала общепринятым стандартам красоты, он имел удивительную способность притягивать внимание.

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты
Еще недавно казалось, что первое место в списке самых богатых людей закреплено за Илоном Маском, но резкий рост акций одной технологической компании перевернул все с ног на голову. За один день состояние лидера подскочило на рекордную сумму, обогнав прежнего фаворита. Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, вышел на первую строчку с состоянием в 393 миллиарда долларов, оставив позади Илона Маска с его 385 миллиардами.

Выбор читателей

10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 09/09ВтрКакую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 09/09ВтрЗабудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 09/09ВтрДевушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 09/09ВтрУченые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 09/09ВтрТест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами