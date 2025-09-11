Если скачет давление, на помощь придет этот овощ

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Четверг 11 сентября

11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
Если скачет давление, на помощь придет этот овощ

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ
189

Скачки артериального давления – проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Одни прибегают к медикаментам, другие ищут натуральные способы поддержания здоровья. Среди доступных решений скромный овощ с удивительными свойствами.

Этот фиолетовый плод не только украшает стол, но и помогает укрепить сердце и сосуды. Почему стоит обратить внимание на баклажаны и как они работают?

Польза баклажанов для организма

Баклажан — не просто вкусный ингредиент для рагу или запеканки. Этот овощ богат веществами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярное включение баклажанов в рацион помогает справляться с гипертонией, улучшает состояние сосудов и снижает нагрузку на сердце. Рассмотрим ключевые компоненты, которые делают баклажан таким полезным.

Калий для баланса давления

Баклажаны содержат значительное количество калия — микроэлемента, необходимого для нормальной работы сердца. Калий регулирует водно-солевой баланс, помогая выводить избыток натрия, который часто становится причиной повышения давления. Примерно 200 граммов баклажанов обеспечивают около 10% суточной нормы калия. Это делает овощ важным элементом диеты для людей, страдающих гипертонией.

Клетчатка против холестерина

Пищевые волокна, которыми богаты баклажаны, играют ключевую роль в поддержании здоровья сосудов. Клетчатка помогает снижать уровень "плохого" холестерина в крови, предотвращая образование атеросклеротических бляшек. Чистые сосуды — залог стабильного кровообращения и меньшей нагрузки на сердце. Регулярное потребление клетчатки также способствует нормализации веса, что дополнительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Насунин — защита на клеточном уровне

Особое внимание стоит уделить насунину — мощному антиоксиданту, содержащемуся в кожице баклажана. Этот компонент защищает клетки сосудов от окислительного стресса, предотвращая их повреждение. Насунин укрепляет стенки артерий, делая их более эластичными, что особенно важно для людей с повышенным давлением. Сохранение кожицы при приготовлении блюд позволяет максимально использовать этот полезный компонент.

Как включить баклажаны в рацион?

Добавление баклажанов в повседневное меню не требует сложных рецептов или особых усилий. Этот овощ универсален и подходит для множества блюд.

  • Запеченные баклажаны. Нарежьте овощ кружочками, сбрызните оливковым маслом, добавьте специи и запекайте в духовке до золотистой корочки. Такой гарнир идеально дополнит мясные или рыбные блюда.
  • Овощное рагу. Сочетайте баклажаны с томатами, перцем и кабачками для сытного и полезного блюда.
  • Баклажанная икра. Измельченные запеченные баклажаны с чесноком и зеленью — отличная закуска или намазка на цельнозерновой хлеб.
  • Гриль. Ломтики баклажана, приготовленные на гриле, сохраняют максимум питательных веществ и приобретают насыщенный вкус.

Дополнительные преимущества баклажанов

Помимо поддержки сердца и сосудов, баклажаны приносят и другие плюсы. Низкая калорийность делает их идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой. Высокое содержание воды и клетчатки способствует улучшению пищеварения. Антиоксиданты в составе овоща помогают замедлить процессы старения и укрепляют иммунитет. Таким образом, баклажаны становятся не только помощником в борьбе с гипертонией, но и ценным продуктом для общего здоровья.

11 сентября 2025, 11:02
Фото: сгенерировано ИИ
Vesti.ru✓ Надежный источник

