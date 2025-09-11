Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком

В последние годы наблюдается рост активности мошенников, что побуждает финансовые учреждения вводить новые правила безопасности.

Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, подчеркивает, что клиенты должны быть внимательнее при снятии наличных. Новый приказ Банка России требует от пользователей повышенной бдительности, особенно в свете недавней статистики: за первые шесть месяцев 2025 года у граждан было похищено более 12,5 миллиарда рублей.

Признаки мошенничества

Мошенники все чаще используют методы социальной инженерии, направленные на создание у жертвы ощущения срочности и необходимости немедленных действий. Например, они могут предложить «перевести деньги на безопасный счет», что является классическим приемом для обмана. В связи с этим Банк России вводит временные блокировки операций, которые могут показаться подозрительными.

К тревожным сигналам, указывающим на возможное мошенничество, относятся нехарактерные для клиента транзакции. Например, снятие наличных в ночное время или использование банкоматов, которые ранее не использовались. Также стоит обратить внимание на суммы, значительно превышающие привычные траты. Все это может свидетельствовать о том, что с клиентом пытаются провести мошеннические операции.

Необычные способы взаимодействия с банкоматом

Одним из признаков подозрительного поведения является смена способа взаимодействия с банкоматом. Если клиент раньше всегда вставлял карту в терминал, а теперь стал использовать QR-код, это может вызвать у банка вопросы. Такие изменения могут быть индикатором того, что кто-то пытается получить доступ к счету клиента.

Также стоит насторожиться в случае, если клиент после получения кредитной карты сразу же снимает всю сумму наличных. Если ранее он использовал кредитку исключительно для расчетов, такое поведение выглядит как минимум странно.

Срочные действия после перевода крупных сумм

Еще одним тревожным сигналом является ситуация, когда клиент срочно снимает наличные сразу после перевода крупной суммы из другого банка. Если подобные действия не были характерны для клиента ранее, это может вызвать подозрения у банковских служб безопасности.

Смена номера телефона

Смена номера мобильного телефона, привязанного к системе дистанционного банковского обслуживания, также является важным фактором. Если клиент начинает снимать наличные сразу после изменения номера, это может насторожить банк и привести к дополнительной проверке транзакций.

В условиях растущей активности мошенников клиенты должны быть особенно внимательны при снятии наличных. Следует обращать внимание на свои финансовые привычки и любые изменения в поведении при использовании банкоматов. Знание типичных ошибок и признаков мошенничества поможет избежать потерь и сохранить свои средства в безопасности.