Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР
236

Актер Виктор Авилов – загадочная фигура в мире советского театра и кино, обладавший уникальным даром, который завораживал женщин и коллег.

Несмотря на то что его внешность не соответствовала общепринятым стандартам красоты, он имел удивительную способность притягивать внимание. Авилов обладал магнетизмом, который действовал на окружающих словно гипноз. Многие его знакомые утверждали, что в его присутствии они чувствовали себя как бы в трансе, что подтверждало его неординарные способности.

Авилов не придавал значения своим экстрасенсорным дарованиям и не стремился развивать их. Он просто жил своей жизнью, полагая, что это всего лишь часть его уникальной натуры. В то же время, его мистические видения о собственном конце и похоронах были частью его внутреннего мира. Эти видения, возможно, были связаны с ролями, которые он играл на сцене. Несмотря на отсутствие формального актерского образования, его талант был очевиден.

Перед тем как стать актером, Виктор служил в армии и работал в научно-исследовательском институте. Его путь в театр начался благодаря другу, который основал театральную труппу и пригласил Авилова поучаствовать. Виктор согласился из любопытства, и с этого момента началась его актерская карьера. Он никогда не ставил перед собой цель стать знаменитым; все произошло естественно и спонтанно. В 1979 году он решил полностью посвятить себя актерству, что стало поворотным моментом в его жизни.

Сначала Авилов играл в театре фарсовые роли, но вскоре раскрыл свой драматический потенциал. Его мощная энергетика и темперамент стали визитной карточкой, а зрители ощущали его магнетизм на сцене. Одной из самых запоминающихся ролей стала роль Воланда в спектакле по произведению Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Этот спектакль в актерских кругах считается "проклятым", так как многие актеры, участвующие в нем, сталкиваются с трагедиями и потерями. Однако Виктор не был суеверным и с радостью принял эту роль.

Авилов сыграл не так много ролей в кино, но каждая из них оставила яркий след в памяти зрителей. Одной из интереснейших работ стал фильм "Узник замка Иф". Несмотря на специфическую внешность, Виктор трижды был женат и имел множество поклонниц.

К сожалению, последние годы жизни были тяжелыми для актера. Он страдал от язвы, которая привела к остановке сердца. Врачи пытались реанимировать его, но это повредило другие органы. Позже у него диагностировали туберкулез, а незадолго до своего ухода он признался другу о своих подозрениях на болезнь. После обследования выяснилось, что у него рак последней стадии. 21 августа 2004 года Виктора Авилова не стало. Артист похоронен на Востряковском кладбище.

11 сентября 2025, 10:49
Виктор Авилов в роли графа Монте-Кристо. Кадр из фильма "Узник замка Иф" (1988 год) / "Мосфильм"
