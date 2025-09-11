Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса

Музыканту было всего 42 года. Эта утрата оставила глубокий след в сердцах поклонников и коллег.
Ранние годы и создание Baroness
Аллен Бликл стал частью Baroness в 2003 году, когда группа только начинала свой путь. Его вклад в музыкальную карьеру команды был неоценимым:
• Первый мини-альбом — "First" (2004)
• Второй мини-альбом — "Second" (2005)
• Полноформатные альбомы:
– "Red Album" (2007)
– "Blue Record" (2009)
– "Yellow Green" (2012)
Травма и уход из группы
В 2012 году жизнь Бликла изменилась навсегда после трагической автобусной аварии во время европейского турне. Инцидент произошел недалеко от Бата, Англия, и привел к серьезным травмам у нескольких участников группы.
Травмы:
• Джон Бейзли — перелом левой руки и ноги
• Аллен Бликл — переломы позвонков
• Мэтт Маджиони — также переломы позвонков
После аварии Бликл и Маджиони приняли трудное решение уйти из группы, так как физические и эмоциональные последствия не позволяли им продолжать выступления.
Жизнь после Baroness
После ухода из Baroness Аллен Бликл сосредоточился на саунд-дизайне и создании музыки. Он продолжал оставаться частью музыкального мира, хотя и вне рамок своей прежней группы.
Соболезнования и память
После новости об уходе музыканта из жизни, многие коллеги и друзья начали выражать свои соболезнования. Сообщения любви и поддержки заполнили социальные сети.
Цитаты друзей
Лора Плеасанц написала: "Дорогой Аллен... Я в трауре. Ты ушел слишком рано, мой друг. Я рада, что ты обрел покой." Джон Бейзли также поделился своими чувствами: "У меня разрывается сердце... Аллен, я люблю тебя и скучаю по тебе." Эти слова несомгненно подчеркивают, насколько важен был Бликл для своих друзей и коллег.
Уход Аллена Бликла стал большой утратой для музыкального сообщества. Его талант, энергия и преданность делу навсегда останутся в памяти поклонников. В этот трудный момент мы вспоминаем его как человека, который сделал мир музыки ярче. Пусть его душа обретет покой, а его музыка продолжает вдохновлять будущие поколения.