Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса

В мире музыки произошла трагедия. Ушел из жизни Аллен Бликл, оригинальный барабанщик рок-группы Baroness.

Музыканту было всего 42 года. Эта утрата оставила глубокий след в сердцах поклонников и коллег.

Ранние годы и создание Baroness

Аллен Бликл стал частью Baroness в 2003 году, когда группа только начинала свой путь. Его вклад в музыкальную карьеру команды был неоценимым:

• Первый мини-альбом — "First" (2004)

• Второй мини-альбом — "Second" (2005)

• Полноформатные альбомы:

– "Red Album" (2007)

– "Blue Record" (2009)

– "Yellow Green" (2012)

Травма и уход из группы

В 2012 году жизнь Бликла изменилась навсегда после трагической автобусной аварии во время европейского турне. Инцидент произошел недалеко от Бата, Англия, и привел к серьезным травмам у нескольких участников группы.

Травмы:

• Джон Бейзли — перелом левой руки и ноги

• Аллен Бликл — переломы позвонков

• Мэтт Маджиони — также переломы позвонков

После аварии Бликл и Маджиони приняли трудное решение уйти из группы, так как физические и эмоциональные последствия не позволяли им продолжать выступления.

Жизнь после Baroness

После ухода из Baroness Аллен Бликл сосредоточился на саунд-дизайне и создании музыки. Он продолжал оставаться частью музыкального мира, хотя и вне рамок своей прежней группы.

Соболезнования и память

После новости об уходе музыканта из жизни, многие коллеги и друзья начали выражать свои соболезнования. Сообщения любви и поддержки заполнили социальные сети.

Цитаты друзей

Лора Плеасанц написала: "Дорогой Аллен... Я в трауре. Ты ушел слишком рано, мой друг. Я рада, что ты обрел покой." Джон Бейзли также поделился своими чувствами: "У меня разрывается сердце... Аллен, я люблю тебя и скучаю по тебе." Эти слова несомгненно подчеркивают, насколько важен был Бликл для своих друзей и коллег.

Уход Аллена Бликла стал большой утратой для музыкального сообщества. Его талант, энергия и преданность делу навсегда останутся в памяти поклонников. В этот трудный момент мы вспоминаем его как человека, который сделал мир музыки ярче. Пусть его душа обретет покой, а его музыка продолжает вдохновлять будущие поколения.