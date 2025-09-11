Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Четверг 11 сентября

11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола
98

Советский Союз славился своими спортивными героями, и один из них стал символом эпохи, приведя сборную к победе на первом чемпионате Европы 1960 года. Но после завершения спортивного пути государство отблагодарило его пенсией, которой едва хватало на хлеб, оставив героя в тени былой славы.

Икона футбола: взлет к вершинам

Слава Метревели родился в 1936 году, был ключевой фигурой советского футбола в его золотую эпоху. В составе сборной СССР он завоевал титул чемпиона Европы 1960 года, отличившись в финале против Югославии. Выступления за такие клубы, как московское "Торпедо" и тбилисское "Динамо", сделали его символом мастерства, скорости и нестандартного мышления. Болельщики боготворили его, а товарищи по команде ценили за умение переломить ход матча.

Его вклад в историю советского спорта огромен. Метревели стал вдохновением для целого поколения, доказав, что талант и упорство могут привести к мировому признанию.

Трудные годы: от поля до забвения

После завершения карьеры начались испытания. Попытки Метревели найти себя в тренерской работе не увенчались успехом. Короткие периоды в "Динамо" Тбилиси в роли помощника тренера и в "Диле" из Гори как главного тренера показали, что эта стезя не для него. Яркость игрока не воплотилась в тренерском мастерстве.

К счастью, поддержка пришла от высокопоставленного чиновника Грузии, который устроил Метревели директором кафе-хинкальной. Благодаря его имени и помощи родственников, заведение процветало, обеспечивая семью. Это стало временным спасением в непростое время.

Жестокий поворот: болезнь и пожар

Жизнь приготовила новые испытания. Диагноз, поставленный московскими врачами, выявил нарушение кровоснабжения мозга, что привело к постепенному угасанию клеток. Ситуация ухудшилась после пожара в кафе, где работал Метревели. Огонь уничтожил документы, включая страховку, лишив его работы и стабильности. Стресс ускорил прогрессирование болезни, а приступы стали частью повседневности.

Бывший герой стадионов оказался в тяжелом положении, борясь с недугом, который отнимал силы и ясность сознания.

Равнодушие системы и мизерная пенсия

Ожидалось, что государство поддержит человека, прославившего страну. Однако в 1992 году, после признания Метревели инвалидом первой группы, правительство Грузии под руководством Эдуарда Шеварднадзе назначило ему пенсию в размере 13 лари — около 6 долларов. Этой суммы не хватало даже на еду, не говоря о лечении тяжелой болезни.

Для сравнения, другие советские футболисты получали помощь от клубов. Например, московский "Спартак" ежемесячно выплачивал Галимзяну Хусаинову, партнеру Метревели по сборной, 100 долларов. Семья Метревели выживала благодаря пенсии жены в 100 долларов и поддержке близких, но государственная выплата оставалась унизительно малой.

Наследие в тени невзгод

Шесть лет Метревели боролся с болезнью, окруженный заботой жены и родных. В последние годы он узнавал лишь самых близких. 7 января 1998 года легенда ушла из жизни в возрасте 61 года. Его история — это не только триумф на поле, но и горькое напоминание о том, как общество порой забывает своих героев.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 11:48
Фото: Freepik
Sport24.ru✓ Надежный источник

По теме

Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища

Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг
"Смотри, смотри это же она, рабыня Изаура!" – шептались люди, увидев рядом с собой в вагоне метро знаменитую бразильскую актрису Луселию Сантуш. Правда, были и сомневающиеся – мол, не может быть, что кумир и легенда едет в подземке с простыми людьми. Вдруг – просто похожа? Оказалось – она! К нашей стране у Луселии Сантуш особая любовь.

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"
Археологическое открытие в Турции проливает свет на загадочные страницы "Книги Откровения", последней книги Нового Завета. В древнем городе Лаодикия, одном из семи центров раннего христианства, упомянутых в Библии, ученые обнаружили римский зал заседаний, украшенный символами, которые связывают прошлое с библейскими текстами.

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ
Скачки артериального давления – проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Одни прибегают к медикаментам, другие ищут натуральные способы поддержания здоровья. Среди доступных решений скромный овощ с удивительными свойствами. Этот фиолетовый плод не только украшает стол, но и помогает укрепить сердце и сосуды.

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР
Актер Виктор Авилов – загадочная фигура в мире советского театра и кино, обладавший уникальным даром, который завораживал женщин и коллег. Несмотря на то что его внешность не соответствовала общепринятым стандартам красоты, он имел удивительную способность притягивать внимание.

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты
Еще недавно казалось, что первое место в списке самых богатых людей закреплено за Илоном Маском, но резкий рост акций одной технологической компании перевернул все с ног на голову. За один день состояние лидера подскочило на рекордную сумму, обогнав прежнего фаворита. Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, вышел на первую строчку с состоянием в 393 миллиарда долларов, оставив позади Илона Маска с его 385 миллиардами.

Выбор читателей

10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 09/09ВтрКакую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 09/09ВтрЗабудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 09/09ВтрДевушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 09/09ВтрУченые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 09/09ВтрТест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами