В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

Еще недавно казалось, что первое место в списке самых богатых людей закреплено за Илоном Маском, но резкий рост акций одной технологической компании перевернул все с ног на голову. За один день состояние лидера подскочило на рекордную сумму, обогнав прежнего фаворита.

Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, вышел на первую строчку с состоянием в 393 миллиарда долларов, оставив позади Илона Маска с его 385 миллиардами. Этот скачок стал возможен благодаря квартальному отчету Oracle, где акции выросли на 41,5 процента, принеся Эллисону 101 миллиард долларов — сумму, превосходящую ВВП многих стран. Для сравнения, состояние президента США Дональда Трампа оценивается всего в 6 миллиардов долларов.

Самый богатый человек в 2025 году

Рейтинг Bloomberg зафиксировал этот момент как исторический: никогда ранее никто не набирал такое богатство за столь короткий срок. Акции Oracle взлетели после объявления о прогнозе роста выручки на 77 процентов в текущем году, что вызвало ажиотаж среди инвесторов. Хотя Илон Маск удерживал лидерство почти год благодаря успехам Tesla и SpaceX, теперь пальма первенства перешла к ветерану Кремниевой долины.

11 сентября 2025 года позиции могут сдвинуться из-за колебаний рынка. Тем не менее, факт остается: в 2025 году мир увидел нового лидера в гонке миллиардеров, чье имя не так часто мелькает в заголовках, как у конкурентов.

Кто такой Ларри Эллисон?

Ларри Эллисон — фигура, стоящая за одной из ключевых компаний в мире технологий.

Дата рождения: 17 августа 1944 года, Нью-Йорк, США.

Карьера: сооснователь Oracle в 1977 году, компании-лидера в базах данных и облачных решениях.

Личная жизнь: четыре брака, все завершившиеся разводом; в настоящее время не состоит в официальном браке.

Интересы: владелец острова Ланаи на Гавайях площадью около 364 квадратных километров, где реализуются экологические инициативы.

Хобби: страсть к яхтам — его бывшая яхта Rising Sun длиной 138 метров входила в число крупнейших в мире.

Интересный факт: близкий друг Стива Джобса, крестный отец его сына Рида. В 81 год Эллисон остается активным игроком в бизнесе, доказывая, что возраст не помеха для новых достижений.

Секрет самого богатого человека в мире

Успех Эллисона кроется в позиционировании Oracle на рынке искусственного интеллекта. Компания предлагает в аренду мощные серверные кластеры с видеокартами, идеальные для обучения нейросетей, подобных ChatGPT. Такие гиганты, как OpenAI, обращаются именно к Oracle за вычислительными ресурсами, поскольку это позволяет быстро и относительно недорого решать сложные задачи ИИ.

Помимо этого, Oracle зарабатывает на традиционных базах данных и корпоративном ПО по модели подписки. Но именно бум спроса на ИИ-мощности вывел компанию на новый уровень, сделав ее акции объектом повышенного интереса. Пока другие игроки рынка догоняют тренд, Oracle оказалась в авангарде, сдавая в аренду "железо", за которое сейчас ведется настоящая охота.

Разница в списках Forbes и Bloomberg

Рейтинги миллиардеров не всегда совпадают, и это касается методик расчета. По версии Bloomberg, Эллисон лидирует с 393 миллиардами долларов, но Forbes дает иные цифры: около 395 миллиардов для Эллисона, при этом Илон Маск остается на первом месте с 437 миллиардами. Различия возникают из-за учета активов, рыночных колебаний и источников данных.

Несмотря на расхождения, Bloomberg официально объявил Эллисона богатейшим человеком планеты на момент скачка акций. Это подчеркивает динамику мировой экономики, где один отчет может изменить расстановку сил среди титанов бизнеса.