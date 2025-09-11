В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Четверг 11 сентября

11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты
202

Еще недавно казалось, что первое место в списке самых богатых людей закреплено за Илоном Маском, но резкий рост акций одной технологической компании перевернул все с ног на голову. За один день состояние лидера подскочило на рекордную сумму, обогнав прежнего фаворита.

Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, вышел на первую строчку с состоянием в 393 миллиарда долларов, оставив позади Илона Маска с его 385 миллиардами. Этот скачок стал возможен благодаря квартальному отчету Oracle, где акции выросли на 41,5 процента, принеся Эллисону 101 миллиард долларов — сумму, превосходящую ВВП многих стран. Для сравнения, состояние президента США Дональда Трампа оценивается всего в 6 миллиардов долларов.

Самый богатый человек в 2025 году

Рейтинг Bloomberg зафиксировал этот момент как исторический: никогда ранее никто не набирал такое богатство за столь короткий срок. Акции Oracle взлетели после объявления о прогнозе роста выручки на 77 процентов в текущем году, что вызвало ажиотаж среди инвесторов. Хотя Илон Маск удерживал лидерство почти год благодаря успехам Tesla и SpaceX, теперь пальма первенства перешла к ветерану Кремниевой долины.

11 сентября 2025 года позиции могут сдвинуться из-за колебаний рынка. Тем не менее, факт остается: в 2025 году мир увидел нового лидера в гонке миллиардеров, чье имя не так часто мелькает в заголовках, как у конкурентов.

Кто такой Ларри Эллисон?

Ларри Эллисон — фигура, стоящая за одной из ключевых компаний в мире технологий.

  • Дата рождения: 17 августа 1944 года, Нью-Йорк, США.
  • Карьера: сооснователь Oracle в 1977 году, компании-лидера в базах данных и облачных решениях.
  • Личная жизнь: четыре брака, все завершившиеся разводом; в настоящее время не состоит в официальном браке.
  • Интересы: владелец острова Ланаи на Гавайях площадью около 364 квадратных километров, где реализуются экологические инициативы.
  • Хобби: страсть к яхтам — его бывшая яхта Rising Sun длиной 138 метров входила в число крупнейших в мире.

Интересный факт: близкий друг Стива Джобса, крестный отец его сына Рида. В 81 год Эллисон остается активным игроком в бизнесе, доказывая, что возраст не помеха для новых достижений.

Секрет самого богатого человека в мире

Успех Эллисона кроется в позиционировании Oracle на рынке искусственного интеллекта. Компания предлагает в аренду мощные серверные кластеры с видеокартами, идеальные для обучения нейросетей, подобных ChatGPT. Такие гиганты, как OpenAI, обращаются именно к Oracle за вычислительными ресурсами, поскольку это позволяет быстро и относительно недорого решать сложные задачи ИИ.

Помимо этого, Oracle зарабатывает на традиционных базах данных и корпоративном ПО по модели подписки. Но именно бум спроса на ИИ-мощности вывел компанию на новый уровень, сделав ее акции объектом повышенного интереса. Пока другие игроки рынка догоняют тренд, Oracle оказалась в авангарде, сдавая в аренду "железо", за которое сейчас ведется настоящая охота.

Разница в списках Forbes и Bloomberg

Рейтинги миллиардеров не всегда совпадают, и это касается методик расчета. По версии Bloomberg, Эллисон лидирует с 393 миллиардами долларов, но Forbes дает иные цифры: около 395 миллиардов для Эллисона, при этом Илон Маск остается на первом месте с 437 миллиардами. Различия возникают из-за учета активов, рыночных колебаний и источников данных.

Несмотря на расхождения, Bloomberg официально объявил Эллисона богатейшим человеком планеты на момент скачка акций. Это подчеркивает динамику мировой экономики, где один отчет может изменить расстановку сил среди титанов бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 10:26
Фото: YouTube
Bloomberg.com✓ Надежный источник

По теме

Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл

Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола
Советский Союз славился своими спортивными героями, и один из них стал символом эпохи, приведя сборную к победе на первом чемпионате Европы 1960 года. Но после завершения спортивного пути государство отблагодарило его пенсией, которой едва хватало на хлеб, оставив героя в тени былой славы. Икона футбола: взлет к вершинам Слава Метревели родился в 1936 году, был ключевой фигурой советского футбола в его золотую эпоху.

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг

Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг
"Смотри, смотри это же она, рабыня Изаура!" – шептались люди, увидев рядом с собой в вагоне метро знаменитую бразильскую актрису Луселию Сантуш. Правда, были и сомневающиеся – мол, не может быть, что кумир и легенда едет в подземке с простыми людьми. Вдруг – просто похожа? Оказалось – она! К нашей стране у Луселии Сантуш особая любовь.

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"
Археологическое открытие в Турции проливает свет на загадочные страницы "Книги Откровения", последней книги Нового Завета. В древнем городе Лаодикия, одном из семи центров раннего христианства, упомянутых в Библии, ученые обнаружили римский зал заседаний, украшенный символами, которые связывают прошлое с библейскими текстами.

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ

Если скачет давление, на помощь придет этот овощ
Скачки артериального давления – проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Одни прибегают к медикаментам, другие ищут натуральные способы поддержания здоровья. Среди доступных решений скромный овощ с удивительными свойствами. Этот фиолетовый плод не только украшает стол, но и помогает укрепить сердце и сосуды.

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР

Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР
Актер Виктор Авилов – загадочная фигура в мире советского театра и кино, обладавший уникальным даром, который завораживал женщин и коллег. Несмотря на то что его внешность не соответствовала общепринятым стандартам красоты, он имел удивительную способность притягивать внимание.

Выбор читателей

10/09Срд"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 09/09ВтрКакую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 09/09ВтрЗабудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 09/09ВтрДевушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 09/09ВтрУченые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 09/09ВтрТест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами