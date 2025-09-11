Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3"

Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3"
101

На 83-м году жизни скончался артист, чья карьера охватила почти шесть десятилетий. О трагической новости сообщили коллеги из Гомельского областного драматического театра, где он служил долгие годы. Уход произошел 8 сентября, причины остаются нераскрытыми.

Актер оставил неизгладимый след в культурной жизни страны. В некрологе театра подчеркивается, что заслуженный коллектив Республики Беларусь Гомельский областной драматический театр и все белорусское театральное искусство понесли невосполнимую утрату.

Ранние годы и образование

Александр Лавринович появился на свет в 1943 году в Слуцке. В 1968 году он завершил обучение в Белорусском театрально-художественном институте, где получил фундаментальные знания в актерском мастерстве. Этот шаг стал отправной точкой для долгой и плодотворной карьеры.

Театральный путь

Сразу после института Александр Лавринович присоединился к труппе Гомельского драматического театра. Здесь он создал десятки запоминающихся образов, которые принесли ему признание зрителей и коллег. Почти шесть десятилетий преданности одной сцене сделали его настоящим символом преданности искусству.

В репертуаре артиста преобладали роли, требующие глубокого психологического погружения и тонкого исполнения. Его вклад в развитие белорусского театра отмечен множеством наград и теплыми отзывами критиков.

Ранее мы писали, что ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсо.

Участие в кино

Помимо сцены, Александр Лавринович проявил себя в кинематографе. В сериале "Каменская 3" он воплотил образ профессора медицины, добавив проекту нотку аутентичности и профессионализма. Эта роль стала одним из ярких эпизодов в его фильмографии.

Достижения и наследие

Наследие Александра Лавриновича включает не только сценические работы, но и влияние на молодое поколение актеров. Среди ключевых аспектов его карьеры можно выделить.

  • Создание десятков примечательных образов в театре.
  • Долгосрочную службу в одном коллективе на протяжении почти 60 лет.
  • Участие в популярных кинопроектах, таких как сериал "Каменская 3".

Белорусский театр продолжает чтить память об Александре Лавриновиче, чьи роли останутся в сердцах зрителей.

11 сентября 2025, 08:32
Фото: Freepik
Gomeldrama.by✓ Надежный источник

