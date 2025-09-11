Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти?

Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти?
152

Большинство людей вспоминают лишь моменты из детства, начиная с двух-трех лет, а все, что происходило раньше, скрыто под завесой, которую ученые называют детской амнезией. Исследования нейробиологии проливают свет на этот феномен, показывая, как мозг младенцев работает с памятью и почему автобиографические эпизоды не сохраняются.

Младенцы способны к воспоминаниям

С самого рождения мозг ребенка активно взаимодействует с окружающим миром, фиксируя информацию. Уже в первые дни новорожденные распознают лицо матери и отличают его от лиц незнакомцев. Через несколько месяцев они демонстрируют предпочтение к знакомым людям, чаще улыбаясь тем, кого видят регулярно. Такие наблюдения подтверждают, что память функционирует с раннего возраста, хотя и не в форме личных историй.

Кэролин Рови-Коллиер, известный психолог-исследователь, внесла значительный вклад в понимание детской памяти через серию инновационных экспериментов. В одном из них двухмесячные младенцы лежали в кроватке с подвижным механизмом над головой. Сначала веревка привязывалась к ножке ребенка, и каждый пинок активировал движение механизма. Малыши быстро осваивали связь между своими действиями и реакцией устройства, увеличивая частоту пинков.

Эксперименты с подвижными механизмами

Аналогичный подход применялся к детям от шести до восемнадцати месяцев. Они сидели на коленях у родителей, держа руки на рычаге, который приводил в движение игрушечный поезд по рельсам. Изначально рычаг не функционировал, и фиксировалась сила нажатия. Затем его активировали, и каждый нажим запускал поезд. Дети адаптировались стремительно, усиливая давление на рычаг, что демонстрировало понимание причинно-следственной связи.

Связь с памятью и ее проверка

После нескольких дней обучения проверялась способность младенцев к воспоминаниям. При возвращении в лабораторию им показывали устройство или поезд, наблюдая за реакцией. Оказалось, что шести месячные дети, обученные в течение минуты, помнили действия на следующий день. С возрастом длительность памяти увеличивалась. Более продолжительные сессии и напоминания, такие как самостоятельное движение поезда, продлевали запоминание событий.

Почему воспоминания стираются?

Если младенцы способны формировать воспоминания с первых месяцев, то причина их потери во взрослой жизни остается загадкой. Возможно, дело в отсутствии доступа к этим воспоминаниям или в невозможности их создания в автобиографической форме. Ученые предлагают несколько гипотез, объясняющих инфантильную амнезию.

  • Автобиографические воспоминания требуют самоощущения, когда поведение соотносится с действиями окружающих.
  • Младенцы не могут вербализовать опыт из-за отсутствия речи.
  • Гиппокамп, ключевой для памяти участок мозга, в раннем возрасте еще не полностью сформирован.

Исследования, почему события до двухлетнего возраста почти полностью исчезают из памяти, продолжаются. Пока однозначного ответа нет, но накопленные данные открывают новые перспективы в психологии развития.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2025, 09:12
Фото: Freepik
Scientificamerican.com✓ Надежный источник

