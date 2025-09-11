"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова

Жена иностранного агента Алла Пугачева дала большое интервью другому иностранному агенту. Причем случилось это в символичном месте – в недружественной России Латвии. Разговор коснулся разных аспектов, включая многочисленные браки Народной артистки.

Семейная жизнь Пугачевой и Киркорова продлилась с марта 1994-го по ноябрь 2005 года. Всех тогда поразило, что Алла Борисовна вышла замуж за человека, который был на 18 лет ее моложе. Когда же они обвенчались в Израиле, люди и вовсе решили, что певица, действительно, влюблена.

И только сейчас эстрадная Примадонна призналась: за Короля российской эстрады она вышла не по любви, а по просьбе его матери. "Моя мама пока была жива, его бабушка, которая дружила с моей мамой просили помочь Филиппу, – признается Алла Борисовна. Вроде как молодой, талантливый. Виктория (мама Киркорова – Прим. ред.) время просила: "Помоги Филиппчику“. Она болела раком, ее сверхъестественная любовь к Филиппу просто поражала. Когда она совсем плохая была, говорит: "Не оставляй его, помоги ему. Будь с ним, будь как мать ему".

Стоит напомнить, что сердце Бедроса Киркорова остановилось 18 марта 2025 года. Во время прощания с Народным артистом России в похоронном доме Троекурово, все ждали, что вот-вот появится Пугачева. Но она так и не приехала... "Я не любила Бедроса", – только сейчас сбежавшая из России Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах отца Филиппа Киркорова.