Среда 10 сентября

Среда 10 сентября

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены

Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз"

Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли

Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик

Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств

В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера

Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены
Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила труппа Театра Вахтангова в своем телеграм-канале.

Актрисы не стало после продолжительной болезни. Она оставила за собой яркий след в мире театра и кино. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно.

Последние дни

В день своей кончины Агнесса Оскаровна отметила свой 89-й день рождения. Коллеги и поклонники надеялись на её скорейшее выздоровление и возвращение на сцену, однако судьба распорядилась иначе. В официальном сообщении театра выражены соболезнования родным, близким и всем, кто соприкоснулся с ее творчеством: "Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с ее творчеством".

Жизненный путь

Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. С раннего возраста она проявляла интерес к искусству, что в дальнейшем привело ее к театральной карьере.

Образование и карьера

• 1960 год: окончание Театрального училища имени Бориса Щукина.

• Труппа Театра имени Евгения Вахтангова: с этого момента началась её успешная карьера, где она сыграла более 30 ролей.

Знаковые спектакли

Агнесса Петерсон оставила значимый след в театре, участвуя в таких спектаклях, как:

• "Последние луны"

• "Минетти"

• "Баба Шанель"

Кроме театра, актриса также проявила себя в кино и на телевидении, а также работала на радио.

Литературное наследие

В 2016 году Агнесса Петерсон выпустила свои театральные мемуары под названием "Признание в любви", где поделилась своим опытом и воспоминаниями о жизни в искусстве. Эта книга стала важным вкладом в культурное наследие России.

Награды и признание

• 1991 год: присвоение звания заслуженной артистки РСФСР.

• 2021 год: награждение медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Эти награды свидетельствуют о высоком признании её таланта и вклада в отечественное искусство.

Агнесса Петерсон была выдающейся актрисой, чье творчество вдохновляло многих. Ее уход стал большой утратой для театрального мира и поклонников искусства. Мы будем помнить её за великолепные роли и бесконечную преданность своему делу.

11 сентября 2025, 00:29
Фото: Freepik
Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км)

Настоящее приключение может быть совсем рядом. Вам не нужны билеты на самолет и недельный отпуск, чтобы перезагрузиться. Достаточно заправить полный бак, выбрать направление и отправиться в путь. Мы собрали 7 готовых сценариев для идеальных выходных на машине – все в пределах 300 километров от Москвы. Просто выберите тот, что вам по душе. 1.

"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве

Алла Пугачева, десятилетиями бывшая главной звездой российской эстрады, сделала откровенное и жесткое заявление в интервью Екатерине Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ). После своего отъезда из России Алла Пугачева стала объектом беспрецедентной критики.

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги

Рассказываем о 7 самых частых ловушках и даем инструкцию, как вернуть свои деньги под контроль. Почему мы на это попадаемся?Компании — гении маркетинга.

Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности

Эксперты советуют немедленно очистить дверцу холодильника от этих привычных украшений. Магнитики из путешествий, семейные фотографии, списки покупок – все это прочно закрепилось на наших холодильниках.

"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию

Идея лечь под иглу косметолога ради гладкой кожи многих пугает. Это дорого, больно, и результат не всегда предсказуем. А что, если мы скажем, что эффект временного разглаживания морщин и осветления кожи можно получить с помощью продукта, который прямо сейчас лежит на вашей кухне? Знакомьтесь, ваш новый лучший друг в борьбе за молодость — обычная картофелина.

