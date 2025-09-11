Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены

Актрисы не стало после продолжительной болезни. Она оставила за собой яркий след в мире театра и кино. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно.
Последние дни
В день своей кончины Агнесса Оскаровна отметила свой 89-й день рождения. Коллеги и поклонники надеялись на её скорейшее выздоровление и возвращение на сцену, однако судьба распорядилась иначе. В официальном сообщении театра выражены соболезнования родным, близким и всем, кто соприкоснулся с ее творчеством: "Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с ее творчеством".
Жизненный путь
Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. С раннего возраста она проявляла интерес к искусству, что в дальнейшем привело ее к театральной карьере.
Образование и карьера
• 1960 год: окончание Театрального училища имени Бориса Щукина.
• Труппа Театра имени Евгения Вахтангова: с этого момента началась её успешная карьера, где она сыграла более 30 ролей.
Знаковые спектакли
Агнесса Петерсон оставила значимый след в театре, участвуя в таких спектаклях, как:
• "Последние луны"
• "Минетти"
• "Баба Шанель"
Кроме театра, актриса также проявила себя в кино и на телевидении, а также работала на радио.
Литературное наследие
В 2016 году Агнесса Петерсон выпустила свои театральные мемуары под названием "Признание в любви", где поделилась своим опытом и воспоминаниями о жизни в искусстве. Эта книга стала важным вкладом в культурное наследие России.
Награды и признание
• 1991 год: присвоение звания заслуженной артистки РСФСР.
• 2021 год: награждение медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Эти награды свидетельствуют о высоком признании её таланта и вклада в отечественное искусство.
Агнесса Петерсон была выдающейся актрисой, чье творчество вдохновляло многих. Ее уход стал большой утратой для театрального мира и поклонников искусства. Мы будем помнить её за великолепные роли и бесконечную преданность своему делу.