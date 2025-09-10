Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Среда 10 сентября

19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены
"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве

"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве
57

Алла Пугачева, десятилетиями бывшая главной звездой российской эстрады, сделала откровенное и жесткое заявление в интервью Екатерине Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ).

После своего отъезда из России Алла Пугачева стала объектом беспрецедентной критики. Ее обвиняли в "бегстве", "предательстве" и неблагодарности по отношению к стране, которая дала ей все.

Долгое время Примадонна предпочитала хранить молчание, но теперь, в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой*, она не только дала резкую отповедь своим оппонентам, но и озвучила свою, бескомпромиссную позицию, которая переворачивает сценарий.

"А в чем я предатель?"

Главная претензия к Алле Борисовне – это ее отъезд, который многие назвали "бегством". Пугачева не ушла от этого вопроса, а бросила вызов прямо в лицо своим обвинителям.

"А в чем я предатель? То, что я бежала, как говорят, сверкая пятками. Меня страна кормила, поила, пестовала, лелеяла, давала какие-то награды, а я уехала. То, что я работала, училась, не считается?",– возмутилась певица.

В этих словах сквозит горечь и обида за несправедливое, по ее мнению, отношение. Она напомнила о десятилетиях своего труда, о том вкладе, который она внесла в культуру страны. Пугачева отвергла идею, что многолетняя работа и преданность сцене не дают ей право на собственное решение. Она не согласна с тем, что годы службы обнуляются одним лишь фактом отъезда.

Артистка четко обозначила свою позицию относительно права человека выбирать, где жить.

"Человек имеет право уехать, если тебя оскорбляют",– уверена артистка.

Пугачева высказалась, что условия, сложившиеся для нее в России, стали невыносимыми, возможно, даже оскорбительными, что и послужило главной причиной для смены места жительства.

"Она меня предала"

Пугачева без обиняков обвинила родину в предательстве, а ее отъезд – это ответная реакция.

"Я давно сказала, что могу покинуть родину только в одном случае, если она меня предаст, она меня предала", – жестко выдала Примадонна.

Для артистки, которая всю свою жизнь была голосом и символом целой эпохи, такое признание равносильно катастрофе. Что именно Пугачева расценивает как "предательство" со стороны Родины, она не уточнила, но контекст последних событий и общественной реакции на ее персону дает пищу для размышлений.

Пророчество Магомаева и личная неуязвимость

Пугачева, как выяснилось, давно предвидела подобный исход.

"Я знала, что так будет. Муслим Магомаев мне говорил, уходи в 60. После 60-ти начнется ужас какой-то, тебя будут принижать, удалять. Со сцены надо сваливать",– вспомнила певица пророческие слова великого исполнителя.

Алла Борисовна, по ее словам, оказалась готова к тому, что возраст и изменившиеся реалии могут привести к неприятию. При этом артистка продемонстрировала потрясающую силу духа: "Я практически неуязвима, получила за свою жизнь столько шрамов. Но меня не предали мои многочисленные поклонники".

Несмотря на все раны, нанесенные жизнью и, по ее словам, Родиной, Пугачева черпает силу в любви своих преданных слушателей. Это единственная нить, которая, по ее признанию, осталась неповрежденной.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 19:31
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Youtube / "Скажи Гордеевой"✓ Надежный источник

