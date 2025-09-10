Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км)

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Среда 10 сентября

20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км)

Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км)
125

Настоящее приключение может быть совсем рядом. Вам не нужны билеты на самолет и недельный отпуск, чтобы перезагрузиться. Достаточно заправить полный бак, выбрать направление и отправиться в путь. Мы собрали 7 готовых сценариев для идеальных выходных на машине – все в пределах 300 километров от Москвы. Просто выберите тот, что вам по душе.

1. Коломна: пастила, калачи и дух старой Руси

Для кого: для гурманов, любителей истории и тех, кто соскучился по уюту купеческих городков.

Что делать:

  • Погрузиться в атмосферу XIX века в Коломенском кремле и на Посаде.
  • Посетить музей "Коломенская пастила" и фабрику пастилы, где вас ждет театрализованная экскурсия и дегустация. Это не просто еда, это целое представление!
  • Попробовать свежеиспеченные калачи с пылу с жару в музее "Калачная".
  • Прогуляться по набережной, где Москва-река впадает в Оку.

Расстояние от МКАД: ~115 км.

2. Суздаль: путешествие в русскую сказку

Для кого: для тех, кто хочет почувствовать себя героем фильма о Древней Руси и сделать сотню открыточных фотографий.

Что делать:

  • Обойти пешком весь город-музей, который почти не изменился за последние 200 лет. Здесь на каждом шагу — белокаменные храмы и монастыри.
  • Посетить Суздальский кремль и Музей деревянного зодчества под открытым небом.
  • Продегустировать знаменитую суздальскую медовуху (десятки сортов!).
  • Прокатиться на лошадях или просто погулять по живописным берегам реки Каменки.

Расстояние от МКАД: ~220 км.

3. Тула + Ясная Поляна: пряники, самовары и гений Толстого

Для кого: для ценителей литературы и тех, кто любит совмещать культурную программу с гастрономическими открытиями.

Что делать:

  • Провести несколько часов в Ясной Поляне, усадьбе Льва Толстого. Прогуляться по парку, зайти в дом писателя и почувствовать невероятную энергетику этого места.
  • Вернуться в Тулу, прогуляться по обновленной Казанской набережной и зайти в Тульский кремль.
  • Посетить Музей оружия (один из лучших в России) или Музей самоваров.
  • Обязательно купить настоящих тульских пряников в качестве сувенира.

Расстояние от МКАД: ~180 км.

4. Никола-Ленивец: перезагрузка на природе среди арт-объектов

Для кого: для творческих натур, искателей нестандартных впечатлений и всех, кто устал от цивилизации.

Что делать:

  • Бесцельно бродить по огромному парку, натыкаясь на гигантские, фантастические арт-объекты из природных материалов (дерева, лозы, сена).
  • Встретить закат у знаменитого "Маяка" или "Ротонды".
  • Остаться на ночь в одном из уютных и необычных домиков, чтобы утром проснуться под пение птиц.
  • Полностью отключить телефон и просто наслаждаться тишиной, простором и искусством.

Расстояние от МКАД: ~220 км.

5. Переславль-Залесский: Плещеево озеро и родина русского флота

Для кого: для любителей истории, природы и активного отдыха.

Что делать:

  • Полюбоваться бескрайними просторами Плещеева озера — одного из крупнейших и красивейших в центральной России. Летом здесь занимаются кайтсерфингом.
  • Посетить музей-усадьбу "Ботик Петра I", где хранится единственный уцелевший корабль потешной флотилии юного царя.
  • Подняться на древние земляные валы, окружающие город, и увидеть его с высоты.
  • Попробовать местный деликатес — копченую ряпушку.

Расстояние от МКАД: ~140 км.

6. Таруса: тихий отдых на "русском Барбизоне"

Для кого: для тех, кто ищет умиротворения, вдохновения и мечтает о неспешных прогулках с видом на реку.

Что делать:

  • Прогуляться по тихим улочкам города, который так любили Цветаева, Паустовский и другие деятели искусства.
  • Посидеть на высоком берегу Оки, любуясь пейзажами, которые почти не изменились со времен Поленова.
  • Посетить дом-музей семьи Цветаевых и могилу Марины Цветаевой.
  • Купить на память знаменитую тарусскую керамику.

Расстояние от МКАД: ~140 км.

7. Звенигород и Новый Иерусалим: духовность и "Русская Швейцария"

Для кого: для тех, кто хочет совместить созерцание природы с посещением одного из самых впечатляющих монастырей России.

Что делать:

  • Начать со Звенигорода, который за свои холмистые пейзажи прозвали "Русской Швейцарией". Посетить древний Саввино-Сторожевский монастырь.
  • Переехать в Истру и посвятить несколько часов Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю. Это грандиозный комплекс, который воссоздает главные святыни Иерусалима.
  • Прогуляться по парку, окружающему монастырь, и спуститься к реке Истре.

Расстояние от МКАД: ~60-80 км.

Вам не нужно ждать "подходящего момента". Идеальные выходные ближе, чем кажутся. Просто выберите точку на карте, заводите мотор — и вперед, за новыми впечатлениями.

Ранее мы рассказывали, какие ошибки совершают многие туристы и как их избежать.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 20:25
Фото: freepik.com
auto.ru✓ Надежный источник

"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве

"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве
Алла Пугачева, десятилетиями бывшая главной звездой российской эстрады, сделала откровенное и жесткое заявление в интервью Екатерине Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ). После своего отъезда из России Алла Пугачева стала объектом беспрецедентной критики.

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги
Рассказываем о 7 самых частых ловушках и даем инструкцию, как вернуть свои деньги под контроль. Почему мы на это попадаемся?Компании — гении маркетинга.

Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности

Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности
Эксперты советуют немедленно очистить дверцу холодильника от этих привычных украшений. Магнитики из путешествий, семейные фотографии, списки покупок – все это прочно закрепилось на наших холодильниках.

"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию

"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию
Идея лечь под иглу косметолога ради гладкой кожи многих пугает. Это дорого, больно, и результат не всегда предсказуем. А что, если мы скажем, что эффект временного разглаживания морщин и осветления кожи можно получить с помощью продукта, который прямо сейчас лежит на вашей кухне? Знакомьтесь, ваш новый лучший друг в борьбе за молодость — обычная картофелина.

Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз"

Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз"
Не стало выдающегося российского фотокорреспондента и обладателя престижной премии "Золотой глаз" World Press Photo. Он оставил неизгладимый след в журналистике и фотоискусстве. Начало пути: от детской фотостудии к мировой славе Александр Гращенков родился 6 марта 1952 года в Москве.

Выбор читателей

08/09ПндCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 09/09ВтрУшла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 09/09ВтрТрагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09/09ВтрКакую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 09/09ВтрОмар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 09/09ВтрВышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала