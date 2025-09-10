Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз"

Не стало выдающегося российского фотокорреспондента и обладателя престижной премии "Золотой глаз" World Press Photo. Он оставил неизгладимый след в журналистике и фотоискусстве.

Начало пути: от детской фотостудии к мировой славе

Александр Гращенков родился 6 марта 1952 года в Москве. Любовь к фотографии зародилась в юности, когда в 14 лет он начал посещать фотостудию Дома пионеров и школьников на Большой Полянке. Уже тогда стало ясно, что камера станет для него не просто инструментом, а способом рассказать миру правдивые истории. После службы в армии в 1972 году Гращенков поступил на факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Параллельно он руководил детской фотостудией во Дворце культуры ЗиЛ, где не только снимал, но и передавал знания молодому поколению.

Окончив университет, Александр начал карьеру в Главной редакции фотоинформации Агентства печати "Новости" (АПН). Его наставниками стали известные фотографы Валерий Шустов и Всеволод Тарасевич, а дружба с Владимиром Семиным открыла для него философию и стиль Анри Картье-Брессона — мастера, чьи работы вдохновляли на поиск уникального момента в каждом кадре.

Репортаж из Афганистана: кадры, которые потрясли мир

Настоящая известность пришла к Гращенкову благодаря репортажу из Афганистана. Его снимки, созданные в условиях военных действий, показали сложную и неоднозначную реальность пребывания советских войск в этой стране. В 1986 году репортаж, опубликованный АПН для западной прессы, стал сенсацией. Европейские издания сопровождали его заголовками вроде "Невероятно, но это репортаж русских из Афганистана". Эти кадры стали символом горбачевской гласности, показав миру правду о войне.

На основе этих работ в 1991 году был издан фотоальбом "Афганская война: как это было". Книга получила первую премию и специальный диплом на Всероссийском конкурсе, закрепив репутацию Гращенкова как мастера репортажной фотографии.

Достижения и признание

Творчество Александра Гращенкова выходило далеко за рамки одной темы. Его фотоочерки публиковались в журналах АПН за рубежом и в ведущих европейских изданиях. Среди наиболее известных работ.

Серия "Дети воды" об альтернативных родах, удостоенная первого приза "Золотой глаз" World Press Photo в 1986 году.

Репортажи о землетрясении в Армении, которые передали масштаб трагедии и человеческие эмоции.

Фотоальбом "Девять веков Москвы", созданный в 2007 году по заказу правительства столицы.

В 1988 году Гращенков прошел стажировку в парижском агентстве Sipa Press, а его работы были представлены на выставке "Взгляд на современную советскую фотографию — 1968/1988". Персональные выставки фотографа проходили в столицах Болгарии, Венгрии, Финляндии, Австрии и других стран, демонстрируя его талант и эмоциональную глубину.

Разносторонний талант

Гращенков не ограничивался фотографией. Он создавал документальные фильмы, выступая в роли автора и режиссера. В 90-е годы сотрудничал с финскими изданиями, такими как Helsingin Sanomat и APU, а также с международными фотоагентствами. С 2001 по 2003 год он занимал пост ответственного секретаря журнала "Энергия Востока", а с 2003 по 2005 год возглавлял фотоагентство Fly-Nig. Его организаторский талант и профессионализм позволили реализовать множество проектов, которые получили признание коллег и зрителей.

Наследие мастера

Александр Гращенков ушел из жизни на 74-м году, оставив после себя богатое творческое наследие. Его снимки — это не просто фотографии, а истории, которые заставляют задуматься, сопереживать и видеть мир по-новому. Союз журналистов России, членом которого он являлся, выразил глубокие соболезнования родным и близким мастера. Информация о месте и времени прощания будет объявлена позднее.