Среда 10 сентября

Среда 10 сентября
Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы

Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы
159

Свет софитов манит, но не греет. Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, тонет в неудачах. Бизнес рушится, личная жизнь трещит, а слава ускользает. История музыканта раскрывает изнанку звездной жизни.

Бизнес, ушедший в пропасть

Никита Пресняков вложился в российский бизнес. Компания ООО "ТД Нико Спорт" торгует спортивными тренажерами. Казалось, дело перспективное, но итог оказался плачевным. За два года убытки составили 3 миллиона рублей.

  • В 2023 году потеряно 2 миллиона.
  • Годом ранее убытки достигли миллиона.
  • Судебный иск усугубил положение.

Предприниматель Олег Кацуба потребовал 2,2 миллиона рублей. Суд отклонил иск, но репутация компании пострадала. Финансовые провалы обнажили слабости бизнеса.

Личная драма на виду

Не только бизнес подвел Никиту. Развод с Аленой Красновой стал громким событием. Видео, где музыкант выбрасывает статуэтку "Лучшая жена", облетело соцсети. Этот поступок показал глубину обиды. Разрыв оказался болезненным, несмотря на слова о дружбе.

Переезд в Лос-Анджелес в 2022 году не принес успеха. Концерты в маленьких клубах для эмигрантов приносят копейки. Хиты 90-х и нулевых не сделали Никиту звездой за океаном.

Деньги и мечты: конец идиллии

Финансовые трудности разрушили брак. Алена Краснова привыкла к роскоши, но денег не хватало. Отец девушки перестал помогать. Алла Пугачева, лишенная концертов, не поддерживает внука. Семья отца, Владимира Преснякова, занята своими заботами. Жизнь в США оказалась неподъемной.

История Никиты Преснякова учит: слава не вечна. Талант не спасает от ошибок. Бизнес требует расчета, а жизнь за границей — упорства. Сможет ли музыкант выбраться из тени? Время покажет.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 13:26
Фото: YouTube
Телеграм-канал: Звездач✓ Надежный источник

Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду?

Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду?
Мир полон добрых и хороших людей. Но иногда эти люди приносят негатив. Зависть, злоба, скрытая ненависть – все это ощущается. Как распознать такие чувства? Как справиться с энергией, которая разрушает? Ответы просты, но требуют внимания и практики. Как распознать скрытую вражду? Негатив редко бывает явным.

Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей

Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей
Яна Рудковская ответила на упреки в том, что ее гардероб может содержать подделки. Известная продюсер и светская львица выразила недоумение по поводу сомнений в подлинности ее вещей от Dior, сравнив это с сомнением в оригинальности Эйфелевой башни. Это заявление стало реакцией на обсуждение, которое развернулось в одном из выпусков шоу Ксении Собчак, где блогер Сергей Григорьев-Апполонов (известный как Grey Wies) высказал мнение о том, что не встречал таких вещей в Париже, где он сейчас живет.

"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке

"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке
Слухи о разводе Михаила Ширвиндта и его молодой жены Анастасии Пономаревой взбудоражили сеть. Поклонники и просто любопытные активно обсуждали возможный разрыв, опираясь на недавний пост Анастасии в одной из социальных сетей. Сама Анастасия быстро поставила точку в этих домыслах, опубликовав семейное фото и лаконично заявив: драмы нет.

Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли

Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли
На 94-м году жизни не стало известного актера Эдварда Фолкнера. Он прославился благодаря своим ролям в вестернах и боевиках, а также сотрудничеству с такими легендами, как Элвис Пресли и Джон Уэйн.

Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году?

Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году?
Работа в крупной компании или государственной корпорации открывает доступ к корпоративной ипотеке. Программа позволяет приобрести квартиру или дом на льготных условиях. Рассказываем, как работают подобные предложения, кто может на них претендовать и какие выгоды они приносят. Что такое корпоративная ипотека? Это льготная программа кредитования, которую работодатель разрабатывает совместно с банками-партнерами.

