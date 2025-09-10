Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли

Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли
154

На 94-м году жизни не стало известного актера Эдварда Фолкнера.

Он прославился благодаря своим ролям в вестернах и боевиках, а также сотрудничеству с такими легендами, как Элвис Пресли и Джон Уэйн. Вспомним его карьеру, достижения и вклад в мир кино.

Ранние годы и начало карьеры

Эдвард Фолкнер родился в 1932 году в Лексингтоне, штат Кентукки. Его семья состояла из учительницы музыки и поставщика строительных материалов, что способствовало развитию его творческих способностей.

Образование и служба

• Средняя школа: Начал играть в театре.

• Университеты: Продолжил актерскую деятельность в Университете Вирджинии и Кентукки.

• Военная служба: Прослужил два года летчиком-истребителем в ВВС США.

После службы Фолкнер переехал в Лос-Анджелес, чтобы полностью посвятить себя актерскому мастерству.

Взлет карьеры

Карьера Эдварда Фолкнера началась с работы у режиссера Эндрю В. Маклаглена, где он снялся в нескольких культовых фильмах с Джоном Уэйном. Вот некоторые из них:

• "МакЛинток!"

• "Зелёные береты"

• "Адские бойцы"

• "Непобеждённые"

• "Рио Лобо"

• "Чисум"

В 1965 году актер также снялся с Элвисом Пресли в фильме "Пощекочи меня", что стало одним из ярких моментов его карьеры.

Фильмография и достижения

Эдвард Фолкнер оставил значительный след в киноиндустрии. В его фильмографии более 70 ролей, что свидетельствует о его трудолюбии и преданности профессии.

Основные достижения

• Работа с великими режиссерами: Сотрудничество с такими мастерами, как Эндрю В. Маклаглен.

• Разнообразие ролей: Участие в различных жанрах, включая вестерны, боевики и комедии.

• Влияние на жанр: Способствовал популяризации вестернов и боевиков в 60-е годы.

Личная жизнь

Эдвард Фолкнер оставил после себя семью, включая дочь Лесли Уодсворт, которая сообщила о его уходе из жизни. Его наследие продолжает жить в сердцах поклонников и коллег по цеху.

Уход Эдварда Фолкнера стал большой утратой для мира кино. Его вклад в развитие таких жанров, как вестерн и боевик, не может быть переоценен. Актер останется в памяти зрителей благодаря своим ярким ролям и неповторимому стилю игры.

10 сентября 2025, 11:25
Фото: Freepik
The Hollywood Reporter✓ Надежный источник

