Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств

Амурская область лишилась человека, чья жизнь напоминала яркий холст. Вчера, 9 сентября, в Благовещенске остановилось сердце известного врача. На 79-м году ушел специалист, чьи таланты переплетались в удивительную гармонию.

Путь от сельских корней к вершинам

Николай Левченко появился на свет 27 апреля 1947 года в маленьком селе Уркан Тындинского округа. Закончил Благовещенский государственный медицинский институт и защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 года трудился на кафедре патологической анатомии с курсом судебной медицины в Амурской медакадемии. Стал врачом-патологоанатомом высшей категории и ассистентом кафедры.

Коллеги вспоминают его как настоящего педагога. Занятия велись с огоньком, студенты заслушивались. В академии считают его гордостью — Член Союза писателей России, автор стихов и поэм, Лауреат губернаторской премии в литературе и искусстве.

Недавно мы писали про уход из жизни легендарного мастера российской фантастики. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Творчество, что оживляло страницы и стены

Художник в душе, Николай Левченко сам иллюстрировал свои произведения. Акварели захватывали виды Благовещенска. Улицы города, пейзажи – все это оживает в его работах. В последние годы сотрудничал с Амурским областным краеведческим музеем. Картины украшали сувениры. Выставки проходили неоднократно. Его характер впечатлял.

Авторитетный специалист в медицине.

Интеллигентный собеседник с иронией.

Мудрый наставник для коллег и студентов.

Щедрый даритель эскизов и набросков.

Литература и живопись приносили ему настоящее счастье. Искусство делало дни полными.

Прощание с легендой

Коллектив кафедры, преподаватели и руководство академии выражают глубокие соболезнования родным. Дата и время прощания уточнят позже. Память о Николае Левченко сохранится в сердцах, в стихах и на холстах. Амурская земля потеряла уникального человека, но его наследие продолжит вдохновлять.