Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств

Путь от сельских корней к вершинам
Николай Левченко появился на свет 27 апреля 1947 года в маленьком селе Уркан Тындинского округа. Закончил Благовещенский государственный медицинский институт и защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 года трудился на кафедре патологической анатомии с курсом судебной медицины в Амурской медакадемии. Стал врачом-патологоанатомом высшей категории и ассистентом кафедры.
Коллеги вспоминают его как настоящего педагога. Занятия велись с огоньком, студенты заслушивались. В академии считают его гордостью — Член Союза писателей России, автор стихов и поэм, Лауреат губернаторской премии в литературе и искусстве.
Творчество, что оживляло страницы и стены
Художник в душе, Николай Левченко сам иллюстрировал свои произведения. Акварели захватывали виды Благовещенска. Улицы города, пейзажи – все это оживает в его работах. В последние годы сотрудничал с Амурским областным краеведческим музеем. Картины украшали сувениры. Выставки проходили неоднократно. Его характер впечатлял.
- Авторитетный специалист в медицине.
- Интеллигентный собеседник с иронией.
- Мудрый наставник для коллег и студентов.
- Щедрый даритель эскизов и набросков.
Литература и живопись приносили ему настоящее счастье. Искусство делало дни полными.
Прощание с легендой
Коллектив кафедры, преподаватели и руководство академии выражают глубокие соболезнования родным. Дата и время прощания уточнят позже. Память о Николае Левченко сохранится в сердцах, в стихах и на холстах. Амурская земля потеряла уникального человека, но его наследие продолжит вдохновлять.