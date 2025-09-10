Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Среда 10 сентября

09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств

Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств
171

Амурская область лишилась человека, чья жизнь напоминала яркий холст. Вчера, 9 сентября, в Благовещенске остановилось сердце известного врача. На 79-м году ушел специалист, чьи таланты переплетались в удивительную гармонию.

Путь от сельских корней к вершинам

Николай Левченко появился на свет 27 апреля 1947 года в маленьком селе Уркан Тындинского округа. Закончил Благовещенский государственный медицинский институт и защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 года трудился на кафедре патологической анатомии с курсом судебной медицины в Амурской медакадемии. Стал врачом-патологоанатомом высшей категории и ассистентом кафедры.

Коллеги вспоминают его как настоящего педагога. Занятия велись с огоньком, студенты заслушивались. В академии считают его гордостью — Член Союза писателей России, автор стихов и поэм, Лауреат губернаторской премии в литературе и искусстве.

Недавно мы писали про уход из жизни легендарного мастера российской фантастики. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Творчество, что оживляло страницы и стены

Художник в душе, Николай Левченко сам иллюстрировал свои произведения. Акварели захватывали виды Благовещенска. Улицы города, пейзажи – все это оживает в его работах. В последние годы сотрудничал с Амурским областным краеведческим музеем. Картины украшали сувениры. Выставки проходили неоднократно. Его характер впечатлял.

  • Авторитетный специалист в медицине.
  • Интеллигентный собеседник с иронией.
  • Мудрый наставник для коллег и студентов.
  • Щедрый даритель эскизов и набросков.

Литература и живопись приносили ему настоящее счастье. Искусство делало дни полными.

Прощание с легендой

Коллектив кафедры, преподаватели и руководство академии выражают глубокие соболезнования родным. Дата и время прощания уточнят позже. Память о Николае Левченко сохранится в сердцах, в стихах и на холстах. Амурская земля потеряла уникального человека, но его наследие продолжит вдохновлять.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 08:29
Фото: Freepik
Ampravda.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов

Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: кадр из фильма &quot;Брат&quot;

По теме

Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино

Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР

Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника

Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника
Хранение продуктов питания – важный аспект, который многие из нас могут упустить из виду. В большинстве холодильников предусмотрен специальный отсек для хранения яиц, который обычно располагается на дверце.

Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике

Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике
Новый исторический сериал ворвался в топ просмотров на HBO Max. Проект собрал звезд из вселенной "Игры престолов" и "Дома дракона". Несмотря на смешанные отзывы, сериал удерживает позиции в чартах. Зрители продолжают смотреть эпизоды один за другим. Звездный состав: знакомые лица в новой эпохе Николай Костер-Вальдау воплощает Вильгельма Нормандского с харизмой Джейме Ланнистера.

Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности

Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности
Советское кино – это целая эпоха, в которой создавались фильмы, способные затронуть самые глубокие струны человеческой души. Среди них выделяется картина "Когда наступает сентябрь", которая не только оставила яркий след в памяти зрителей, но и перевернула наше понимание человечности.

Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции

Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции
10 сентября традиционно отмечают день святой Анны Пророчицы, известный также как день Анны Скирдницы. В этот день завершаются полевые работы, и начинается время отдыха и празднования.

Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений

Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений
Детские фотоаппараты, вопреки стереотипам, это не просто игрушки, а настоящие устройства, адаптированные для юных фотографов. Они помогают детям развивать творческие способности, сохранять важные моменты и учиться видеть мир с новой перспективы. В магазинах представлено множество моделей: одни идеально подходят для первых шагов в фотографии, другие предлагают увлекательные функции, такие как фильтры и мгновенная печать.

Выбор читателей

08/09ПндCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 08/09ПндФормула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 08/09ПндВаш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 09/09ВтрУшла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 08/09ПндГлавная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать