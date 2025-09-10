Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции

В этот день завершаются полевые работы, и начинается время отдыха и празднования. Народные традиции этого дня содержат множество предписаний, которые стоит изучить.
Народный праздник — День Анны Скирдницы
Православные христиане отмечают день Анны Пророчицы из Иерусалима, которая по преданию узнала новорождённого Иисуса, когда его принесли в храм. Этот день был временем завершения сельскохозяйственных работ. Люди собирались с друзьями и родственниками, устраивали гуляния и ярмарки. В воздухе витал дух осени, а над стогами сена разносился смех и радость.
Согласно народным традициям, этот день был не только праздником, но и временем предсказаний. Люди внимательно наблюдали за погодными изменениями, и многие приметы на 10 сентября пришли к нам из далеких веков.
Что нельзя делать 10 сентября
В этот день существует ряд запретов:
• Свататься (девушкам не рекомендуется ходить к женихам)
• Назначать свидания
• Устраивать ссоры (это нежелательно не только 10 сентября)
• Гладить котов против шерсти
• Отдавать последние деньги в магазине или на рынке
Эти запреты связаны с тем, что день считается неблагоприятным для начала новых дел и отношений.
Что можно делать 10 сентября
Несмотря на запреты, есть множество дел, которые можно и даже нужно делать в этот день:
• Посещать ярмарки и гуляния — это время общения и веселья.
• Встречаться с близкими людьми — укрепление связей с семьей и друзьями.
• Готовить пирог с начинкой из калины (или варенье) — это принесет удачу.
• Женщинам и девушкам — просыпаться рано и умываться холодной водой (это поможет стать еще красивее).
Эти действия приносят позитивные эмоции и способствуют гармонии в жизни.
Народные приметы на 10 сентября
Народные приметы на этот день также интересны и разнообразны:
• Теща перешла зятю дорогу — надо повернуть назад (забавная примета!).
• Красный закат — к ненастью.
• Большой урожай орехов — к суровой зиме.
• Много рябины — следующее лето будет дождливым.
10 сентября — е просто дата в календаре. Это день, насыщенный народными традициями и приметами. Отмечая День Анны Скирдницы, люди завершают свои дела и готовятся к осеннему отдыху. Придерживаясь народных советов, вы сможете сделать этот день более удачным и запоминающимся.