Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Среда 10 сентября

03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции

Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции
120

10 сентября традиционно отмечают день святой Анны Пророчицы, известный также как день Анны Скирдницы.

В этот день завершаются полевые работы, и начинается время отдыха и празднования. Народные традиции этого дня содержат множество предписаний, которые стоит изучить.

Народный праздник — День Анны Скирдницы

Православные христиане отмечают день Анны Пророчицы из Иерусалима, которая по преданию узнала новорождённого Иисуса, когда его принесли в храм. Этот день был временем завершения сельскохозяйственных работ. Люди собирались с друзьями и родственниками, устраивали гуляния и ярмарки. В воздухе витал дух осени, а над стогами сена разносился смех и радость.

Согласно народным традициям, этот день был не только праздником, но и временем предсказаний. Люди внимательно наблюдали за погодными изменениями, и многие приметы на 10 сентября пришли к нам из далеких веков.

Что нельзя делать 10 сентября

В этот день существует ряд запретов:

• Свататься (девушкам не рекомендуется ходить к женихам)

• Назначать свидания

• Устраивать ссоры (это нежелательно не только 10 сентября)

• Гладить котов против шерсти

• Отдавать последние деньги в магазине или на рынке

Эти запреты связаны с тем, что день считается неблагоприятным для начала новых дел и отношений.

Что можно делать 10 сентября

Несмотря на запреты, есть множество дел, которые можно и даже нужно делать в этот день:

• Посещать ярмарки и гуляния — это время общения и веселья.

• Встречаться с близкими людьми — укрепление связей с семьей и друзьями.

• Готовить пирог с начинкой из калины (или варенье) — это принесет удачу.

• Женщинам и девушкам — просыпаться рано и умываться холодной водой (это поможет стать еще красивее).

Эти действия приносят позитивные эмоции и способствуют гармонии в жизни.

Народные приметы на 10 сентября

Народные приметы на этот день также интересны и разнообразны:

• Теща перешла зятю дорогу — надо повернуть назад (забавная примета!).

• Красный закат — к ненастью.

• Большой урожай орехов — к суровой зиме.

• Много рябины — следующее лето будет дождливым.

10 сентября — е просто дата в календаре. Это день, насыщенный народными традициями и приметами. Отмечая День Анны Скирдницы, люди завершают свои дела и готовятся к осеннему отдыху. Придерживаясь народных советов, вы сможете сделать этот день более удачным и запоминающимся.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 03:04
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений

Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений
Детские фотоаппараты, вопреки стереотипам, это не просто игрушки, а настоящие устройства, адаптированные для юных фотографов. Они помогают детям развивать творческие способности, сохранять важные моменты и учиться видеть мир с новой перспективы. В магазинах представлено множество моделей: одни идеально подходят для первых шагов в фотографии, другие предлагают увлекательные функции, такие как фильтры и мгновенная печать.

Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака

Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака
В поиске спутницы жизни мужчины обращают внимание на внешность, ум, характер, чувство юмора. Но есть еще один, почти мистический фактор, который веками считался ключом к пониманию души человека – его имя. Наши предки были уверены: имя — это не просто набор звуков, а энергетический код, который наделяет своего носителя определенными качествами.

Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле

Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле
Из года в год сценарий повторяется: наступает время планировать отпуск, и на ум сразу приходит она – Турция. Удобно, привычно, "все включено". Но вместе с этим – переполненные пляжи, взлетевшие цены и ощущение, что вы уже десятый раз смотрите один и тот же фильм. А что, если мы скажем, что мир пляжного отдыха гораздо шире? Что существуют места с лазурным морем, как на Мальдивах, и ценами, которые заставят вас удивленно проверять счет? Места, куда еще не добрались толпы туристов, и где можно почувствовать себя первооткрывателем.

Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет?

Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет?
Неочевидная привычка, которая выдает ваш возраст быстрее, чем морщины на лице. Вы тщательно ухаживаете за кожей лица, боретесь с каждой морщинкой, но предательские горизонтальные складки на шее — так называемые "кольца Венеры" — все равно появляются и портят всю картину.

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами
Двойники, отражения, потерянные братья и сестры – один из самых любимых приёмов в советском кинематографе. Он добавлял в сюжет путаницу, юмор и немного волшебства. Но сможете ли вы, взглянув лишь на один кадр, вспомнить, в какой из легендарных картин появились эти пары? Давайте проверим вашу зрительскую память! Вопросы1.

Выбор читателей

08/09ПндCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 08/09ПндФормула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 08/09ПндВаш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 09/09ВтрУшла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 08/09ПндУшел из жизни легендарный мастер российской фантастики