Среда 10 сентября

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги
60

Рассказываем о 7 самых частых ловушках и даем инструкцию, как вернуть свои деньги под контроль.

Почему мы на это попадаемся?

Компании — гении маркетинга. Они используют несколько проверенных трюков:

"Бесплатный" пробный период: вы вводите данные карты, чтобы посмотреть один фильм, а через месяц забываете отменить подписку, которая становится платной. Классика.

Микроплатежи: 200 рублей в месяц не кажутся большой суммой. Но пять таких подписок — это уже тысяча в месяц и 12 000 в год.

Сложная отмена: чтобы отписаться, нужно пройти семь кругов ада: зайти на сайт (пароль от которого вы забыли), найти нужный раздел, написать в техподдержку. Проще оставить, как есть.

А теперь давайте заглянем в ваш кошелек. Что из этого списка может там прятаться?

1. Подписки внутри мобильных приложений

Вы скачали фоторедактор с крутыми фильтрами, приложение для медитации или "умный" планировщик. Воспользовались им пару раз и забыли. А подписка на "Pro-версию" за 299 рублей в неделю продолжает списываться. Это самый частый и самый коварный вид подписок.

Где искать: зайдите в App Store или Google Play в раздел "Подписки". Вы можете сильно удивиться.

2. Пробные периоды онлайн-кинотеатров

"Месяц бесплатно, чтобы досмотреть тот самый сериал!" — кто на это не велся? Проблема в том, что после окончания пробного периода подписка автоматически продлевается. А у вас их может быть несколько: Кинопоиск, Okko, Premier, Start…

Где искать: проверьте личные кабинеты на сайтах самих сервисов.

3. Услуги вашего мобильного оператора

"Гудок", "Гороскоп", "Кто звонил+", "Защитник от спама"… Операторы обожают подключать десятки мелких платных услуг, часто без вашего явного согласия. 10 рублей в день кажутся мелочью, но в месяц это уже 300 рублей с пустого места.

Где искать: в личном кабинете или в приложении вашего мобильного оператора. Это нужно делать регулярно, раз в пару месяцев.

4. Расширенное облачное хранилище (iCloud, Google Drive)

Когда-то на вашем телефоне закончилось место, и вы, не задумываясь, купили дополнительные 50 ГБ в облаке за 75 рублей в месяц. С тех пор вы, возможно, сменили телефон или почистили память, но платеж продолжает уходить.

Где искать: в настройках вашего Apple ID или аккаунта Google.

5. Подписки на экосистемы (Яндекс.Плюс, Ozon Premium, СберПрайм)

Они дают скидки на такси, бесплатную доставку, доступ к музыке и кино. Это удобно, но только если вы действительно всем этим пользуетесь. Часто бывает так, что вы оформили подписку ради одной выгоды, а про остальные забыли и не используете их потенциал, продолжая платить полную стоимость.

Где искать: в личных кабинетах соответствующих сервисов.

6. Старое ПО и антивирусы

Вы купили ноутбук, а на нем уже стоял антивирус с годовой лицензией. Год прошел, программа автоматически продлила подписку, списав с карты сразу 2000-3000 рублей. То же самое касается профессиональных программ (Adobe, Microsoft Office), если вы когда-то покупали их по подписке.

Где искать: в истории покупок на сайтах разработчиков ПО.

7. Онлайн-курсы и сервисы, о которых вы забыли

Помните, как вы решили выучить английский на Duolingo, заняться дизайном на Canva или пройти марафон по фитнесу? Часто для доступа к полному функционалу такие сервисы требуют подписку. Вы могли пройти курс или забросить его, а деньги продолжают списываться.

Где искать: это самое сложное. Только по выписке из банка, ища незнакомые названия.

Как провести ревизию и вернуть контроль: 4 простых шага

Хватит это терпеть! Устройте своим подпискам тотальную проверку.

  • Откройте банковское приложение. Внимательно изучите историю операций за последние 2-3 месяца. Выпишите все регулярные платежи, которые вы не можете с ходу опознать.
  • Проверьте App Store / Google Play. Зайдите в раздел "Подписки" в настройках вашего магазина приложений. Отключите все, чем не пользовались в последний месяц.
  • Зайдите в приложение оператора. Откройте раздел "Услуги" или "Мои подписки" и безжалостно отключите все лишнее.
  • Используйте "правило одного месяца". Задайте себе честный вопрос по каждой подписке: "Я пользовался этим в течение последнего месяца?" Если ответ "нет" — отменяйте не раздумывая. Вы всегда сможете подписаться снова, если сервис действительно понадобится.

Не откладывайте это на потом. Откройте свое банковское приложение прямо сейчас. Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей уже сегодня. Верните себе контроль над своими деньгами.

Ранее мы рассказывали, что банки также незаметно могут списывать ваши деньги.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 19:05
Фото: freepik.com
banki.ru✓ Надежный источник

