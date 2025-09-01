Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али

Не стало прославленного боксера-тяжеловеса, чья карьера ознаменовалась яркими боями с Мухаммедом Али, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Его поединки с величайшими именами эпохи и стойкость на ринге навсегда останутся в памяти поклонников бокса.

Путь к вершинам

Джо Багнер, родившийся в Великобритании, вошел в историю как один из самых ярких боксеров-тяжеловесов своего времени. В начале 1970-х годов он стал чемпионом Великобритании, Европы и стран Содружества, одержав победу над Генри Купером по очкам. Этот успех закрепил его репутацию как серьезного претендента на мировую арену. Багнер дважды встречался на ринге с легендарным Мухаммедом Али, проиграв оба боя по очкам, но само участие в таких поединках уже говорило о его уровне. Кроме того, он сражался с другими звездами эры, такими как Джо Фрейзер и Эрни Шейверс, демонстрируя стойкость и мастерство.

Главные достижения

Карьера Багнера была насыщена значимыми моментами. Вот ключевые вехи его профессионального пути.

Победа над Генри Купером в 1971 году, которая принесла титулы чемпиона Великобритании, Европы и Содружества.

Два боя с Мухаммедом Али в 1973 и 1975 годах за титул чемпиона мира по версии WBC.

Победы над известными боксерами, такими как Брайан Лондон, Чак Вепнер, Джеймс Тиллис и Грег Пейдж.

Профессиональный рекорд: 69 побед (41 нокаутом), 13 поражений и одна ничья.

Несмотря на поражения в ключевых боях, Багнер оставался грозным соперником, способным бросить вызов лучшим.

Жизнь за пределами ринга

После завершения карьеры Багнер переехал в Австралию, где вместе с женой Марлен открыл виноградник. К сожалению, этот бизнес потерпел крах в 1989 году, что привело к финансовым трудностям. Травма спины, полученная во время тренировок, также осложнила его жизнь. Несмотря на это, Багнер нашел себя в новой роли — в киноиндустрии. Он участвовал в создании социальной рекламы, снимался в итальянском фильме "Я стою с бегемотами" с Бадом Спенсером и Теренсом Хиллом, а также работал консультантом в фильме "Человек-золушка" с Расселом Кроу. Его участие в проекте закончилось конфликтом, но это не умаляет его вклада.

В 2009 году Багнер неожиданно появился на британском телешоу "Я знаменитость, вытащите меня отсюда!", где продержался до 16-го дня. Этот эпизод показал, что даже в зрелом возрасте он оставался в центре внимания. Автобиография "Джо Багнер – Моя история", опубликованная в 2013 году, стала еще одним способом рассказать о своем пути и поделиться опытом с миром.

Последние годы

Финансовые трудности и проблемы со здоровьем вынудили Багнера вернуться на ринг в более позднем возрасте, что было рискованным шагом. В 2008 году в его поддержку был организован благотворительный вечер, который помог справиться с частью проблем. Жизнь в Австралии, трое детей от бывшей жены Мелоди и забота о семье оставались важной частью его мира. Багнер скончался в возрасте 75 лет в доме престарелых в Брисбене, оставив после себя наследие, которое продолжает вдохновлять.

Наследие чемпиона

Джо Багнер был не просто боксером, а человеком, который доказал, что стойкость и решимость могут привести к вершинам, несмотря на трудности. Его бои с величайшими спортсменами своего времени, успехи на ринге и насыщенная жизнь за его пределами сделали его фигурой, достойной уважения. История Багнера напоминает, что настоящий чемпион определяется не только победами, но и способностью вставать после поражений.