Понедельник 1 сентября

Понедельник 1 сентября
"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой

"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой
342

В Железноводске завершился кинофестиваль Ferrum. Он собрал немало знаменитостей, среди которых был и известный своей принципиальностью и патриотизмом актер театра и кино Александр Пашутин.

После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз. В Израиле обосновался и признанный в России иностранным агентом музыкант Андрей Макаревич*.

"Он, безусловно, талантливый человек, – говорит Пашутин. – Я очень любил его песню "Пока горит свеча". Но не у всех талантливых людей мозги на месте. Тоже самое могу сказать и про Пугачеву. Алла – великая актриса, потрясающая, гениальная, я ее всегда обожал. Но случилось так, что на старости лет мозги тоже оказались не на том месте".

Всем артистам, кто уехал на чужбину, Пашутин пояснил: "Родина всегда права. Даже если она не права. Тем более, важно быть с Родиной сейчас. Ведь мы делаем то, что не доделали наши деды – боремся с нацистами".

"Самое страшное в этой связи, что пройдут годы, и о Пугачевой могут забыть, ее сотрется из памяти", – сокрушается 82-летний Александр Сергеевич.

*В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

1 сентября 2025, 11:39
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

В ближайшие годы уровень доходов населения России продолжит расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Эксперты прогнозируют, что уже во второй половине 2025 года значительная часть жителей страны достигнет отметки в 250 тысяч рублей на человека. Такие выводы основаны на анализе экономических тенденций и опросах. Прогнозы по доходам на 2025–2026 годы Аналитики из инвестиционного клуба "Лига Инвесторов" провели расчеты, которые показывают постепенное увеличение доли населения с высоким уровнем заработка.

