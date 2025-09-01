В Железноводске завершился кинофестиваль Ferrum. Он собрал немало знаменитостей, среди которых был и известный своей принципиальностью и патриотизмом актер театра и кино Александр Пашутин.

После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз. В Израиле обосновался и признанный в России иностранным агентом музыкант Андрей Макаревич*.

"Он, безусловно, талантливый человек, – говорит Пашутин. – Я очень любил его песню "Пока горит свеча". Но не у всех талантливых людей мозги на месте. Тоже самое могу сказать и про Пугачеву. Алла – великая актриса, потрясающая, гениальная, я ее всегда обожал. Но случилось так, что на старости лет мозги тоже оказались не на том месте".

Всем артистам, кто уехал на чужбину, Пашутин пояснил: "Родина всегда права. Даже если она не права. Тем более, важно быть с Родиной сейчас. Ведь мы делаем то, что не доделали наши деды – боремся с нацистами".

"Самое страшное в этой связи, что пройдут годы, и о Пугачевой могут забыть, ее сотрется из памяти", – сокрушается 82-летний Александр Сергеевич.