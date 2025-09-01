Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году

Исследование, проведенное сервисом "Ремонт со СберУслугами", показало, что 92% россиян предпочитают классические однокомнатные квартиры. В этом тексте мы рассмотрим причины такого выбора, а также факторы, влияющие на предпочтения покупателей.
Кризис эпохи студий
Согласно опросу, в котором участвовали более 2000 респондентов из различных регионов России, однокомнатные квартиры занимают лидирующие позиции на рынке. Аналитический центр Домклик подтверждает, что спрос на такие квартиры стабилен и демонстрирует тенденцию к увеличению.
Динамика ипотечных выдач
С 2020 по 2024 год доля однокомнатных квартир в ипотечных выдачах колебалась в пределах 33−35%. Однако в 2025 году, по итогам первых семи месяцев, этот показатель вырос до 38%. Это свидетельствует о растущем интересе к классическим "однушкам".
Региональные особенности
Наибольшая доля однокомнатных квартир наблюдается в следующих регионах:
• Республика Адыгея — 54,1%
• Санкт-Петербург — 53,8%
• Крым и Калининградская область — по 47,6%
• Краснодарский край — 47,4%
• Москва — 40%
Эти данные показывают, что однокомнатные квартиры востребованы не только в крупных городах, но и в курортных зонах.
Цены на однокомнатные квартиры
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России составляет около 5 миллионов рублей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Площадь типичной "однушки" превышает 35 кв. м. Большинство покупок (70%) совершается в новостройках, остальная часть — на вторичном рынке.
Пол и доходы покупателей
Интересно, что женщины приобретают однокомнатные квартиры чаще мужчин (58% против 42%). Средний ежемесячный доход ипотечного заемщика составляет около 100 тысяч рублей.
Что важно для россиян?
При выборе жилья россияне учитывают множество факторов. Наиболее значимые из них:
1. Отдельные зоны для жизни и отдыха — 92% респондентов.
2. Транспортная доступность и инфраструктура — 80%.
3. Цены на недвижимость — 79%.
4. Планировка и удобство — 68%.
5. Площадь квартиры — 56%.
Лишь 8% опрошенных рассматривают возможность перепланировки жилья.
Преимущества студий
Несмотря на доминирование однокомнатных квартир, некоторые респонденты выделяют преимущества студий:
• Цена — 48% респондентов.
• Небольшие коммунальные расходы — 37%.
• Компактность и минимализм — 32%.
• Выгодная инвестиция — 30%.
• Простота в уборке — 23%.
Классические однокомнатные квартиры и студии представляют два разных формата жилья, каждый из которых имеет свои особенности и целевую аудиторию. Выбор между ними зависит от бюджета, образа жизни и требований к комфорту. Для длительного проживания и небольшой семьи лучше подходит однокомнатная квартира, тогда как студия может быть идеальным вариантом для мобильных и экономных людей.