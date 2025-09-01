Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды

В мире спорта немало историй, где звезды из разных дисциплин находят общий язык. Одна из самых ярких – роман Максима Афиногенова и Елены Дементьевой. Этот союз объединил хоккеиста с впечатляющим послужным списком и теннисистку с олимпийским золотом. Вместе они уже больше двух десятилетий, и их путь полон интересных поворотов.

Первая встреча: от недоразумения к искре

Афиногенов всегда интересовался теннисом и знал о Дементьевой задолго до личного знакомства. Судьба свела их в 2004 году на "Ролан Гаррос" во Франции, где теннисистка вышла в финал. Хоккеист, отдыхая с друзьями, предложил ей присоединиться к компании. Это вызвало возмущение: для Дементьевой турнир был священным местом, а не поводом для развлечений.

Несмотря на неудачный старт, Афиногенов сразу отметил в ней идеал и решил не отступать. Он посетил все ее матчи в Париже, и после турнира они наконец сблизились. Интересно, что возможность встречи появилась еще в 1999 году в Майами. Там Дементьева с матерью смотрела хоккей рядом с родителями Афиногенова. Мама теннисистки даже предложила пригласить их в гости, отметив молодого сына-хоккеиста. Но Дементьева отказалась из-за предубеждения против знакомств со спортсменами.

Долгий путь к алтарю: упорство и терпение

После парижской встречи пара не расставалась. В 2007 году Афиногенов сделал предложение, но свадьба состоялась только в 2011-м, когда Дементьева завершила карьеру. Плотные графики и фокус на спорте мешали раньше. К тому же потребовалось время, чтобы сблизиться по-настоящему. Афиногенов постепенно вошел в круг семьи Дементьевой, хотя это было непросто.

Церемония прошла в Москве на крыше отеля "Ритц" с видом на Красную площадь. Собралось около 150 гостей, включая Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Светлану Кузнецову и Динару Сафину. Показали видео-поздравления от Каролины Возняцки и Роджера Федерера.

Достижения пары: от льда до корта

Максим Афиногенов прославился в хоккее. Среди его трофеев:

Десять сезонов в НХЛ;

Бронзовая медаль Олимпиады 2002 года;

Золотая медаль Чемпионата мира 2008 года.

Елена Дементьева не отставала в теннисе. Ее успехи включают:

Финалы двух турниров "Большого шлема";

Олимпийское золото 2008 года;

Третье место в мировом рейтинге.

Такие заслуги делают их одной из ведущих спортивных пар в России.

Семья и дети: новая глава

Сейчас пара воспитывает двоих детей – дочь Веронику и сына Сергея. Мальчик идет по стопам отца, занимаясь хоккеем. После завершения карьеры в 2020 году Афиногенов посвящает время семье: тренирует сына и посещает его матчи.

После спорта: новые роли

Дементьева успешно развивается в медиа. В 2011 году она стала ведущей программы "Кухня" на КХЛ-ТВ. Позже комментировала матчи на крупных турнирах и вела передачу "Вкус победы". В 2015-м окончила Московский педагогический университет по специальности "Журналистика".

Секрет их крепких отношений во взаимной поддержке и фокусе на детях. Афиногенов всегда готов помочь, а рождение наследников стерло эгоизм, сделав жизнь посвященной семье. Эта история показывает, как упорство и уважение превращают случайную встречу в долгую гармонию.