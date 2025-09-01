Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста

Хоккей полон динамики и страсти, но иногда спорт приносит невыносимую боль. Когда гибнут юные таланты, это напоминает о хрупкости жизни. Такие случаи оставляют глубокий след в сердцах болельщиков и спортсменов. Одна из подобных историй случилась в молодежной хоккейной лиге России в 2021 году и до сих пор вызывает скорбь.

Инцидент, изменивший все

12 марта 2021 года во время матча плей-офф МХЛ между "Динамо Санкт-Петербург" и "Локомотивом" из Ярославля произошла катастрофа. Защитник и капитан петербургской команды, 19-летний Тимур Файзутдинов, получил удар шайбой прямо в голову. Это случилось в начале второго периода, когда соперник вбрасывал шайбу в зону.

Шлем не смог полностью защитить от удара, а в том возрасте защита шеи не считалась обязательной. Файзутдинов схватился за голову и медленно опустился на лед. Подняться самостоятельно он уже не сумел. Медики быстро отреагировали, унесли спортсмена на носилках и доставили в ярославскую больницу.

Борьба за жизнь и неизбежный исход

В реанимации Тимур пробыл несколько дней. Врачи прилагали все усилия, чтобы стабилизировать состояние. Родные рассматривали вариант перевода в московскую клинику для более специализированной помощи, но транспортировка оказалась слишком рискованной из-за критического положения.

Несмотря на все попытки, спасти хоккеиста не удалось. 16 марта 2021 года Тимур Файзутдинов ушел из жизни. Похороны прошли через день в Челябинске – городе, где он родился и начал путь в хоккее.

Реакция хоккейного сообщества

Трагедия потрясла не только Россию, но и весь мир хоккея. Скорбь выразили в разных странах, от Европы до Северной Америки. Игроки выходили на лед с номером Файзутдинова на шлемах в знак памяти. Петербургский клуб навсегда вывел из обращения 77-й номер.

Среди тех, кто почтил память.

Российские звезды НХЛ, включая Евгения Малкина, Никиту Зайцева и Евгения Дадонова, – они использовали наклейки с двумя семерками.

Американский ветеран Джереми Реник, член Зала хоккейной славы, – он публично поддержал семью.

Защитник "Авангарда" Семен Чистяков после победы в Кубке Гагарина-2021 принес трофей в дом Файзутдинова и на его могилу, посвятив успех другу.

Сохранение памяти

Каждый год в день рождения Тимура "Динамо" организует турнир для детских команд в его честь. Это мероприятие собирает юных хоккеистов и напоминает о важности безопасности в спорте.

Пресс-служба клуба регулярно публикует трогательные послания, подчеркивая, что команда помнит капитана и стремится играть так, чтобы он мог гордиться. Такие инициативы помогают сохранить наследие молодого спортсмена и предупреждают о рисках в хоккее.