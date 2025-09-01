Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Понедельник 1 сентября

Понедельник 1 сентября

14:48 5 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать
13:36 Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста
13:23 Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости
13:08 Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году?
12:53 Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей
12:18 Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов
09:42 Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир
Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста
423

Хоккей полон динамики и страсти, но иногда спорт приносит невыносимую боль. Когда гибнут юные таланты, это напоминает о хрупкости жизни. Такие случаи оставляют глубокий след в сердцах болельщиков и спортсменов. Одна из подобных историй случилась в молодежной хоккейной лиге России в 2021 году и до сих пор вызывает скорбь.

Инцидент, изменивший все

12 марта 2021 года во время матча плей-офф МХЛ между "Динамо Санкт-Петербург" и "Локомотивом" из Ярославля произошла катастрофа. Защитник и капитан петербургской команды, 19-летний Тимур Файзутдинов, получил удар шайбой прямо в голову. Это случилось в начале второго периода, когда соперник вбрасывал шайбу в зону.

Шлем не смог полностью защитить от удара, а в том возрасте защита шеи не считалась обязательной. Файзутдинов схватился за голову и медленно опустился на лед. Подняться самостоятельно он уже не сумел. Медики быстро отреагировали, унесли спортсмена на носилках и доставили в ярославскую больницу.

Борьба за жизнь и неизбежный исход

В реанимации Тимур пробыл несколько дней. Врачи прилагали все усилия, чтобы стабилизировать состояние. Родные рассматривали вариант перевода в московскую клинику для более специализированной помощи, но транспортировка оказалась слишком рискованной из-за критического положения.

Несмотря на все попытки, спасти хоккеиста не удалось. 16 марта 2021 года Тимур Файзутдинов ушел из жизни. Похороны прошли через день в Челябинске – городе, где он родился и начал путь в хоккее.

Реакция хоккейного сообщества

Трагедия потрясла не только Россию, но и весь мир хоккея. Скорбь выразили в разных странах, от Европы до Северной Америки. Игроки выходили на лед с номером Файзутдинова на шлемах в знак памяти. Петербургский клуб навсегда вывел из обращения 77-й номер.

Среди тех, кто почтил память.

  • Российские звезды НХЛ, включая Евгения Малкина, Никиту Зайцева и Евгения Дадонова, – они использовали наклейки с двумя семерками.
  • Американский ветеран Джереми Реник, член Зала хоккейной славы, – он публично поддержал семью.
  • Защитник "Авангарда" Семен Чистяков после победы в Кубке Гагарина-2021 принес трофей в дом Файзутдинова и на его могилу, посвятив успех другу.

Сохранение памяти

Каждый год в день рождения Тимура "Динамо" организует турнир для детских команд в его честь. Это мероприятие собирает юных хоккеистов и напоминает о важности безопасности в спорте.

Пресс-служба клуба регулярно публикует трогательные послания, подчеркивая, что команда помнит капитана и стремится играть так, чтобы он мог гордиться. Такие инициативы помогают сохранить наследие молодого спортсмена и предупреждают о рисках в хоккее.

Шоу-бизнес в Telegram

1 сентября 2025, 13:36
Фото: сгенерировано ИИ
Советский Спорт ✓ Надежный источник

5 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать
Коллаген – ключевой белок, который обеспечивает коже упругость, гладкость и молодость. Он поддерживает здоровье волос, ногтей, костей и соединительных тканей. Но с возрастом его выработка снижается, что приводит к видимым изменениям. Расскажем, как распознать дефицит коллагена и что предпринять, чтобы замедлить процесс старения. Почему коллаген так важен для кожи? Коллаген составляет основу структуры кожи, обеспечивая ее эластичность и прочность.

Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости

Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости
В современном мире, где работа и отдых часто пересекаются, выбор правильного компьютерного стола становится критически важным. Если вы проводите за рабочим местом более шести часов в день, стоит обратить внимание на эргономичные решения, которые помогут избежать усталости и дискомфорта.

Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году?

Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году?
Казахстан остается ключевым финансовым хабом для России, связывая ее с глобальными рынками. Граждане открывают счета в казахстанских банках для хранения сбережений и международных поездок, а бизнес использует их для расчетов за рубежом. Рассмотрим доступные способы и условия переводов в Казахстан, с акцентом на удобство и ограничения. Способы перевода из России в Казахстан Физическим лицам доступны переводы по номеру телефона, карты, счета или с выдачей наличных.

Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей

Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей
В ближайшие годы уровень доходов населения России продолжит расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Эксперты прогнозируют, что уже во второй половине 2025 года значительная часть жителей страны достигнет отметки в 250 тысяч рублей на человека. Такие выводы основаны на анализе экономических тенденций и опросах. Прогнозы по доходам на 2025–2026 годы Аналитики из инвестиционного клуба "Лига Инвесторов" провели расчеты, которые показывают постепенное увеличение доли населения с высоким уровнем заработка.

Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов

Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов
Талантливые люди часто достигают вершин славы в молодом возрасте. Но иногда жизнь обрывается внезапно, оставляя после себя вопросы и воспоминания. Многие знаменитости ушли в расцвете сил, когда их творчество только начинало расцветать. Ниже собраны истории тех, чьи жизни оборвались трагично и преждевременно. Антон Ельчин: несчастный случай на пороге дома Актер Антон Ельчин, родом из Ленинграда, переехал в США в раннем детстве и начал карьеру в Голливуде.

